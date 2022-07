Nous avons besoin de meilleures lois sur les armes à feu – Shaw Local

Bon, nous y revoilà.

Cette fois, dix-neuf enfants de 9 et 10 ans ont été abattus dans leur classe d’école. Littéralement. Les autorités ont dû obtenir l’ADN de leurs parents afin d’identifier leurs enfants.

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a déclaré lors de sa conférence de presse que cela “aurait pu être pire”. Pire? Il a blâmé la maladie mentale pour la fusillade. Le sénateur Ted Cruz semble penser que le problème vient du trop grand nombre de portes dans les bâtiments scolaires. Politicien républicain après politicien républicain, ce carnage presque quotidien aux États-Unis a été imputé à tout sauf aux armes à feu.

Le tireur d’Uvalde a eu 18 ans le lundi 16 mai. Le lendemain, il a acheté un fusil semi-automatique. Il est revenu le lendemain pour acheter 375 cartouches. Puis deux jours plus tard, il est revenu et a acheté un fusil de style AR. Les rapports indiquent également qu’il a acheté un viseur holographique alimenté par batterie.

Le propriétaire de l’armurerie a-t-il déjà pensé qu’il y avait peut-être quelque chose de suspect dans le fait qu’un jeune de 18 ans achète autant de puissance de feu ? A-t-il pensé à le signaler aux autorités ? Probablement pas parce qu’il est légal pour les 18 à 21 ans d’acheter des armes d’épaule ou des carabines, comme l’AR-15, au Texas. Une loi signée par le gouverneur Abbott.

La population des États-Unis est de 329,5 millions d’habitants. Il y a 393,3 millions d’armes à feu entre les mains de particuliers dans ce pays. C’est une arme pour chaque homme, femme et enfant avec des millions restants.

Combien de temps sommes-nous prêts à rester les bras croisés et à laisser nos enfants se faire massacrer dans leurs écoles ? Que des gens soient assassinés à l’épicerie, à l’église, au temple, au cinéma, à des concerts, dans des boîtes de nuit ?

Il y a des maladies mentales dans tous les pays du monde. Il y a des gens qui souffrent de dépression partout dans le monde, mais ce n’est qu’en Amérique que nous avons ces meurtres de masse. Et la raison en est les armes à feu. 393,3 millions d’entre eux.

Il est temps que les gens se lèvent et disent à leurs représentants locaux, de comté, d’État et fédéraux d’adopter des lois qui rendront plus difficile pour les gens de mettre la main sur une arme à feu. Nulle part dans le deuxième amendement il n’est dit que les citoyens ont le droit de posséder ces armes de destruction massive. Cinquante républicains au Sénat américain font passer la NRA et leurs sièges au Congrès avant la sécurité du peuple américain. Les maisons d’État républicaines de tout le pays adoptent des lois sur les armes à feu qui facilitent l’obtention d’une arme à feu, pas plus difficile. IL EST TEMPS DE LES VOTER ! Et ce mois de novembre, vous pouvez le faire. Rester à la maison n’est pas une option. VOTER!

Susan Lovell

DeKalb