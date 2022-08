Nous avons besoin de l’aide du public – Shaw Local

En 2016, le Crystal Lake Kiwanis Club a construit et installé sa première petite bibliothèque gratuite au Nature Center de Crystal Lake. Depuis lors, nous en avons ajouté neuf autres, dont Feinberg Park, Veteran Acres, Depot Park, YMCA, Lakewood Village Hall, Main Beach, CL Food Pantry, Ken Bird Park et Ladd Park.

Notre club et les intendants de la bibliothèque entretiennent et stockent les boîtes. (Ces boîtes sont techniquement un échange de livres, mais nous avons souvent un déficit de livres.) Nous installons et entretenons les boîtes avec de la peinture, du plexiglas, du bois et de la quincaillerie. Nous acceptons les dons et nous dépensons de l’argent pour acheter des livres.

Hier, nous avons découvert que la boîte de Veteran Acres était vide ; pas un livre. C’est très inhabituel. Le club demande l’aide du public. Que deviennent ces livres ? La plupart des livres de la Petite Bibliothèque ont une étiquette blanche avec le logo Kiwanis et un message « prenez un livre, laissez un livre ». Il y a eu une augmentation du vandalisme dans d’autres endroits. Certaines bibliothèques ont eu des livres jetés dans des pots portatifs ou des poubelles, ou ont eu des portes arrachées. Veuillez garder les yeux ouverts et signaler tout acte de vandalisme au district du parc de Crystal Lake ou au service de police de Crystal Lake.

Ce projet communautaire a réussi en augmentant l’alphabétisation et le plaisir de lire. Les membres Kiwanis sont fiers d’offrir ce projet d’alphabétisation dans nos quartiers. Nous ne voulons pas interrompre le programme.

Carole Heisler

Lac de cristal