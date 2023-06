« Nous avons besoin de la Russie, et la Russie a besoin de nous » – ancien conseiller Reagan de RT

Parler est plus facile et moins cher que d’utiliser des armes, dit Suzanne Massie

Les États-Unis et la Russie doivent trouver un moyen de reprendre le dialogue car de bonnes relations bilatérales sont vitales pour les deux pays, a déclaré à RT Suzanne Massie, spécialiste de l’histoire russe qui a conseillé l’administration de Ronald Reagan dans les années 1980.

Massie, qui est considérée comme ayant joué un rôle important dans les efforts visant à mettre fin à la guerre froide, a déclaré mardi dans une interview que son désir était maintenant d’aider Washington et Moscou à reprendre le dialogue. « Je crois que nous [the US] besoin de la Russie, et la Russie a besoin de nous », Massie a argumenté.

Les deux pays « devrait y aller et trouver un moyen de revenir à discuter d’autre chose que de la guerre », a insisté l’ancien conseiller, évoquant le conflit en Ukraine. La Russie a décrit les combats dans le pays voisin comme un « guerre par procuration » menée par les Américains et leurs alliés contre Moscou.

« C’est beaucoup plus facile et beaucoup moins cher [to talk] que d’utiliser des armes, a ajouté l’homme de 92 ans.

Massie, qui a visité l’Union soviétique pour la première fois dans les années 1960, a étudié la Russie et écrit à ce sujet toute sa vie. Elle a décrit Saint-Pétersbourg, où elle possède un petit appartement, comme une « comme à la maison loin de chez soi. »

Le chercheur américain a publié cinq livres sur la Russie, dont « Land of the Firebird: The Beauty of Old Russia », qui aurait impressionné le président Reagan et suscité son propre intérêt pour la Russie.

Massie a déclaré que sa récente décision de transmettre toutes ses archives à la Bibliothèque présidentielle russe de Saint-Pétersbourg faisait partie de ses efforts pour rétablir les liens entre les États-Unis et la Russie.