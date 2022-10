Nous avons besoin de la ministre de l’Intérieur Suella Braverman pour trier les flics, le Brexit et les illégaux

Les MINISTRES en mode SOS à part entière se battent pour sauver Suella Braverman des chiens d’attaque anti-conservateurs.

Le secrétaire de mise à niveau, Michael Gove, a fait la tournée des émissions télévisées du petit-déjeuner d’hier, saluant son allié au Cabinet comme un « politicien de premier ordre et de premier plan ».

La Grande-Bretagne a besoin de Suella Braverman pour régler la question de la police, du Brexit et de l’immigration clandestine

Il était “absolument juste” de la reconduire au poste de ministre de l’Intérieur, a-t-il insisté, malgré sa démission il y a quinze jours pour des fuites d’e-mails et des problèmes de sécurité nationale.

La mission de sauvetage a été lancée au milieu d’un blizzard d’allégations de cybersécurité selon lesquelles Mad Vlad Poutine aurait mis sur écoute les appels mobiles top secrets de Liz Truss vers l’Ukraine et les conversations intimes avec Kwasi Kwarteng.

La porte-parole travailliste Yvette Cooper a bondi sur l’idée que l’indignation russe avait été divulguée par No10 pour détourner l’attention des propres méfaits de Suella.

Cette guerre des mots est importante.

Après des mois de carnage du Cabinet, Rishi Sunak ne peut pas permettre un autre sacrifice sanglant.

Il ne peut pas non plus risquer son soutien soigneusement équilibré du Cabinet sur le Brexit, l’immigration illégale et la loi et l’ordre.

Le ministère de l’Intérieur est au cœur de la bataille sur les trois fronts.

Braverman est le fléau avoué des gangs criminels meurtriers, leurs sbires passeurs de clandestins et la police «réveillée» qui se tient prête pendant que les éco-huards tiennent nos villes en otage.

Au-delà de la crise du coût de la vie, ce sont les problèmes qui exaspèrent le plus les électeurs.

Ce sont aussi des causes sur lesquelles le Premier ministre et son ministre de l’Intérieur sont d’accord.

Mais il y a un petit doute. Suella est-elle une fuite en série ? Est-elle à la hauteur ?

Et sinon, combien de capital politique le nouveau Premier ministre peut-il se permettre de brûler dans sa cause ?

Effacer des milliards

Les stratèges de Downing Street craignent que la dispute ne détourne l’attention des véritables triomphes de la première semaine de mandat de Rishi.

Son élection au poste de Premier ministre a eu l’effet remarquable de calmer instantanément les marchés monétaires, d’effacer des milliards de dollars des coûts d’emprunt du Trésor et d’atténuer la pression sur les hypothèques.

Dans un hommage personnel significatif, Rishi devance déjà Keir Starmer du Labour sur l’économie, la défense et la lutte contre le terrorisme.

Compte tenu des dommages auto-infligés choquants de ces derniers mois, il s’agit d’une tournure remarquable des événements en très peu de temps.

Il y a plus à venir sur les promesses laissées en grande partie intactes par Boris Johnson au cours des trois dernières années.

L’immigration illégale arrive en tête de liste.

Les électeurs voient les images télévisées de structures gonflables bondées arriver sur nos plages avec autant de désinvolture que des vacanciers sous le soleil d’automne.

Sur les 40 000 arrivées jusqu’à présent cette année, la plupart sont de jeunes hommes albanais sans droit d’asile – des apprentis gangsters déterminés à mener une vie de crimes souvent violents.

Pourtant, la seule fureur de leur arrivée non invitée concerne la qualité de la nourriture et de l’hébergement fournis au prix de milliards à l’économie britannique en difficulté.

Suella promet de les mettre sur des billets accélérés pour rentrer chez eux – l’une des raisons de la hausse des sondages conservateurs.

Réprimer le crime est un autre plaisir pour la foule.

Suella a condamné le temps perdu par la police pour des soi-disant délits de haine, en envoyant des flics pour interroger les utilisateurs de médias sociaux ou en « prenant le genou » avec les manifestants de Black Lives Matter.

Pourquoi les contribuables devraient-ils payer la police pour servir du thé aux hooligans d’Extinction Rebellion au lieu de traquer les gangs de machettes qui saccagent nos villes ?

Sunak est impressionné par le chef de la police du Grand Manchester, Steve Watson, qui a interdit la police «réveillée», a remis les bobbies sur le rythme dans des bottes cirées et a insisté pour que chaque crime signalé fasse l’objet d’une enquête.

Blagues policières

Watson a déclaré aux officiers: “Les forces de police doivent se concentrer pleinement sur la lutte contre la criminalité réelle dans les quartiers des gens, et non sur la surveillance des mauvaises blagues sur Twitter.”

En 18 mois, il a redressé deux forces « défaillantes » sous son commandement.

Les temps de réponse aux appels au 999 ont été réduits des trois quarts, les arrestations ont augmenté de près d’un tiers et les enquêtes aboutissant à une accusation ont augmenté de près de moitié.

Si Steve Watson peut le faire, pourquoi pas le maire travailliste de Londres, Sadiq Khan ?

Concernant le Brexit, Suella Braverman soutient les plans de Rishi visant à supprimer toutes les lois et réglementations européennes restantes d’ici un an, et la décision de débloquer l’interdiction de Bruxelles sur le libre-échange entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord.

Sauvez notre Suella, Rishi.