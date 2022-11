“Nous avons besoin de joueurs qui courent”: la réponse hilarante de Vincent Kompany lorsqu’on lui a demandé s’il emmènerait Cristiano Ronaldo à Burnley

Le manager de Burnley, Vincent Kompany, a livré une superbe mise à terre de Cristiano Ronaldo, quelques heures après que la légende portugaise ait vu son contrat résilié par Manchester United.

Ronaldo a notoirement accordé une interview à Piers Morgan récemment pour dire au monde comment il s’est senti “trahi” par ses employeurs et est entré dans la Coupe du monde avec un avenir incertain qui pesait sur lui. Quelques jours avant le match d’ouverture du Portugal contre le Ghana, le club a conclu une résiliation mutuelle de son contrat avec effet immédiat.

Le drame a été discuté en studio par Gary Lineker et les experts de la BBC lors du match de la France contre l’Australie lorsque Vincent Kompany a fait une blague sur le joueur de 37 ans.

La préparation de la Coupe du monde a été dominée par les discussions sur l’avenir de Cristiano Ronaldo, à la suite de sa tristement célèbre interview avec Piers Morgan au cours de sa deuxième (Crédit image : Lars Baron – FIFA/FIFA via Getty Images)

“C’est une triste fin pour sa carrière à Manchester United”, a déploré Alan Shearer. “Il a réalisé son souhait, c’est pour cela qu’il a fait l’interview. C’était inévitable que cela se produise après cela.

“Je pense que ce sera vraiment intéressant si un club de la Ligue des champions le remplace. Peut-être que Man United n’est pas si déçu non plus, car il n’y aura jamais de match entre Ten Hag et lui.”

Kompany, qui gère maintenant Burnley dans le championnat, a affronté CR7 dans le Derby de Manchester alors que la paire se trouvait de part et d’autre de la ville.

“Je pense qu’à la fin, tout le monde perd sauf peut-être le manager de Manchester United”, a ajouté le Belge. “Je pense que c’est un problème qui est maintenant résolu et ils vont maintenant passer à autre chose.”

Vincent Kompany remplit les fonctions d’expert pour la BBC pendant la Coupe du monde 2022 (Crédit image : Richard Heathcote/Getty Images)

Lineker n’a pas pu s’empêcher de vanter les services du Portugais à un autre club du nord-ouest – mais Kompany n’a pas tardé à jeter de l’eau sur la proposition.

“Nous avons besoin de joueurs capables de courir”, a répondu la légende de City à Lineker lui demandant s’il prendrait l’attaque à Turf Moor.

Burnley est en tête du championnat après avoir perdu seulement deux fois toute la saison lors de la première saison de Kompany en charge.