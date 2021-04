Il n’y a jamais eu de meilleur moment pour que le mouvement «pro-vie» d’Amérique agisse de toute urgence pour, eh bien, sauver des vies.

L’offre américaine de vaccins COVID-19 dépassera bientôt la demande. Pendant ce temps, Israël, avec le déploiement de vaccins le plus agressif (mais imparfait) au monde, a enregistré plusieurs jours avec zéro décès lié à la pandémie pour la première fois en 10 mois – suggérant qu’un programme national de vaccination complet pourrait contenir le virus tueur qui a déjà tué près de 575 000 Américains.

Pourtant, certains Américains semblent désireux de s’opposer à tout espoir de ce que les scientifiques appellent «l’immunité des troupeaux». Qui sont ces Américains? Surtout des hommes républicains et des évangéliques blancs – c’est-à-dire les gens qui ont passé les 40 dernières années à nous dire qu’ils sont beaucoup plus préoccupés par la «vie» que tout le monde.

Vaccin secret COVID pour Trump

Presque tous les Américains ont une chance de prendre un coup qui pourrait non seulement nous sauver, mais aussi nos familles, nos voisins et notre pays de prolonger la pandémie la plus meurtrière depuis un siècle. Pourtant, en ce moment de Dunkerque, les élus républicains ont largement fait le contraire de rejoindre notre armada de «petits navires».

Les sens Ron Johnson du Wisconsin et Rand Paul du Kentucky ont répandu des ordures au sujet des efforts visant à vacciner autant d’Américains que possible. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, est beaucoup plus préoccupé par les efforts déployés pour s’assurer que les gens sont vaccinés que par les effets du COVID-19, qui a déjà tué 35000 Floridiens – plus que la marge de 32463 voix qui l’a mis au pouvoir en 2018.

Donald Trump a exhorté ses partisans à la Conférence d’action politique conservatrice à se faire vacciner et a fait quelques commentaires favorables. Mais quand il était encore président, en janvier, lui et la première dame Melania Trump ont été vaccinés secrètement à la Maison Blanche. Leurs prises de vue hors caméra, révélées le mois dernier, ont refusé au pays l’image la plus évidente qui pourrait être utilisée pour persuader les partisans réticents de Trump de rejoindre la guerre contre COVID-19.

L’ancien vice-président Mike Pence a été parmi les premiers Américains à se faire tirer dessus en décembre dernier. Depuis, il s’emploie à éviter les nœuds coulants brandis par les fans de son double compagnon de course et à se procurer un stimulateur cardiaque. Néanmoins, il a trouvé le temps d’essayer de faire peur aux mineurs non accompagnés à la frontière.

Et Pence n’est pas seul. L’ensemble du Parti républicain semble vouloir que la nation se fixe sur le nombre tragique de 18 500 enfants arrivant seuls à la frontière en mars. Mais les républicains ne peuvent pas trouver la même énergie pour en finir avec une pandémie qui infecte toujours plus de 50 000 Américains chaque jour, rendant encore orphelins des milliers d’Américains chaque semaine.

Et qui paie le coût de l’insistance du GOP sur Joe Biden et son administration presque seuls responsables de la plus grande mobilisation de santé publique de l’histoire américaine? Au Michigan, l’État avec le pire pic de cas dans le pays, nous apprenons que la réponse est de plus en plus les enfants.

J’ai passé une grande partie de ma vie d’adulte à essayer de faire honte aux pro-vie pour qu’ils se soucient autant des vrais enfants que des œufs fécondés. Bien que cet effort puisse vous procurer des retweets, cela ne change en rien le comportement de la droite. C’est comme essayer de traduire l’affection déclarée des républicains pour Israël en une appréciation des soins de santé universels nationaux d’Israël.

Je suis sûr que le président Biden, qui a dirigé un déploiement nationalisé impressionnant de vaccins qui a dépassé les attentes les plus raisonnables, demandera humblement à tous les Américains de se joindre au combat lorsqu’il s’adressera au Congrès mercredi. Malheureusement, cet appel de clairon d’un homme que 70% des républicains pensent avoir volé les élections avec sa stratégie délicate consistant à obtenir plus de 7 millions de voix de plus que Trump ne ferait qu’augmenter l’hésitation républicaine à se faire injecter.

Veuillez vous soucier de la vie de vos électeurs

La suspicion inhérente au pouvoir gouvernemental de la droite, qui réapparaît soudainement lorsque les républicains ne sont pas au pouvoir, est aggravée par la façon dont le COVID-19 a été transformé en une guerre culturelle avec la direction explosive du dernier président. Les dirigeants républicains reconnaissent que la rupture avec la base de leur parti comporte peu de récompenses. Et qui veut aider un président démocrate dans la tâche qui définira largement le succès de sa présidence? Nous sommes donc coincés.

Même parler d’hésitation à la vaccination aide à la normaliser, surtout quand c’est moi, une lib, qui le fait. Les républicains risqueraient-ils la vie de leurs propres électeurs simplement pour me «posséder»? Demandez aux millions d’Américains qui se sont vu refuser l’assurance Medicaid parce que leurs gouverneurs républicains refusent de l’étendre en vertu de la Loi sur les soins abordables – même si le gouvernement fédéral paie presque la totalité de la facture.

Nous n’avons jamais été aussi désespérés pour les héros républicains qui veulent sauver la vie de leurs propres électeurs, et ils n’ont jamais été aussi difficiles à trouver. Je supplie les dirigeants du GOP de se soucier autant de la santé et de la survie de leurs compatriotes républicains que ce lib.

Nous pouvons être en désaccord sur le moment où la vie commence, mais nous pouvons tous convenir que tous les Américains âgés de 16 ans et plus et désormais éligibles aux vaccins gratuits ont satisfait à cette norme. Sortez et vantez-vous d’avoir pris les photos de M. Trump qui ont été essentiellement inventées par M. Trump lui-même (même si les vaccins Pfizer et Moderna étaient déjà en essais cliniques avant même l’annonce de l’opération Warp Speed).

Faites tout ce que vous avez à faire pour faire de la vaccination un problème de patriotisme et non de partisanerie.

Puisque le caractère sacré de la «vie» n’est manifestement pas un encouragement suffisant, pensez à la prochaine élection, celle que vous êtes en train d’essayer de truquer dans les assemblées législatives des États à travers le pays. Si vous n’agissez pas pour vaincre ce fléau lorsque c’est possible, votre prochain président pourrait passer tout son mandat à faire face à cette pandémie. Et si c’est ce que je sais que vous espérez, nous savons déjà à quel point il déteste faire ça.

