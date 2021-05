Nous avons besoin de faits avec ou sans coopération républicaine

Cela n’a aucun sens de s’attendre à ce que les républicains du Congrès soient des partenaires consentants dans tout effort pour enquêter sur l’attaque du Capitole du 6 janvier que le FBI a qualifié de terrorisme intérieur. Les partisans de leur ancien président ont pris d’assaut le bâtiment et ils tentent eux-mêmes d’effacer l’histoire.

Pièce A: Le représentant Andrew Clyde de Géorgie, qui, lors d’une audience du comité de surveillance et de réforme de la Chambre la semaine dernière, a qualifié la violence du 6 janvier de «visite touristique normale». Qu’importe qu’il y ait une photo de Clyde barricader une porte à l’étage de la maison.

Pièce B: Rep. Paul Gosar de l’Arizona, qui à la même audience a accusé le FBI de « harceler des patriotes pacifiques à travers le pays»Dans son effort pour traduire en justice les émeutiers qui ont pris part au siège du Capitole. C’est le genre de chose qu’un chef terroriste dit pour justifier des actes de violence. Après tout, Oussama Ben Laden a publié une déclaration disant: «Nous voulons retrouver la liberté de notre nation», comme justification des attentats du 11 septembre.

Pièce C: Le représentant Ralph Norman de Caroline du Sud, qui a déclaré de manière absurde que l’attaque était préméditée et n’aurait donc pas pu être incitée par le président de l’époque Donald Trump: «Je ne sais pas qui ont-ils sondé pour dire qu’ils étaient des partisans de Trump. » Quelqu’un voudra peut-être lui montrer la litanie de tweets que Trump a postés en décembre, dont un du 12 décembre où il a déclaré: «Des milliers de personnes se forment à Washington (DC) pour Stop the Steal. Je ne savais pas à ce sujet, mais je vais les voir! #MAGA »

Les républicains font des attaques de blanchiment

La seule action définitive que les républicains du Congrès ont été disposés à prendre concernant le 6 janvier est de purger un membre de leur propre direction pour avoir eu l’audace de dire la vérité sur ce qui s’est réellement passé ce jour-là.

C’est pourquoi l’idée d’une commission bipartisane de type 9/11 est un peu une course d’idiot, bien que nécessaire. Les démocrates ont donné aux républicains tout ce qu’ils pouvaient souhaiter – y compris un nombre égal de membres, ce qui signifie que si une assignation devait être émise, cela nécessiterait au moins un soutien bipartisan. Les démocrates étaient prêts à donner aux républicains plus qu’ils ne le méritaient, et plus que ce que les républicains ne leur ont jamais donné dans l’histoire récente. Et pourtant, les républicains, dirigés par le chef de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy et le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, ont montré leurs vraies couleurs en annonçant leur opposition au panel.

Dans une déclaration cinglante, McCarthy l’a qualifié de «contre-productif» et de «myope». En le lisant, je n’ai pensé qu’à un seul mot: Benghazi. Je ne me souviens pas que McCarthy ou les républicains du Congrès aient exprimé leur inquiétude ou leur hésitation au cours des près de cinq années qu’ils ont passées à enquêter sur ce qui s’est passé dans un complexe américain en Libye en 2012.

Le comité spécial de la Chambre sur Benghazi a été formé en mai 2014, près de deux ans après l’attaque du 11 septembre 2012, qui a coûté la vie à quatre Américains. Ce que la plupart des gens ne se souviennent pas, c’est que les républicains ont commencé à enquêter de manière agressive sur l’attaque terroriste dès qu’elle s’est produite. La première audience publique a eu lieu le 10 octobre 2012, presque un mois jour pour jour après l’attaque. Les républicains trébuchaient sur eux-mêmes menant de multiples enquêtes qui se chevauchaient alors que chaque comité de juridiction voulait un morceau du gâteau Benghazi.

Nous avons besoin de toute la vérité sur le 6 janvier

Pourquoi? Parce que, comme McCarthy l’a dit à Sean Hannity sur Fox News, cela faisait partie d’une «stratégie pour se battre et gagner» et nuire aux perspectives présidentielles d’Hillary Clinton, qui était secrétaire d’État au moment de l’attaque.

Dites ce que vous voulez sur leurs motivations, cela a fonctionné. L’enquête sur Benghazi a été le véhicule qui a ouvert la voie à la saga des «e-mails d’Hillary».

La chaussure est maintenant sur l’autre pied.

Les électeurs ont confié aux démocrates les outils de la majorité. Ils ne devraient pas hésiter à les utiliser pour déraciner la vérité pleine et entière derrière le 6 janvier. Les républicains attaqueront leurs efforts comme partisans et politiquement motivés. Devinez quoi? Rien que les démocrates ne peuvent faire n’empêchera jamais les républicains de porter ces accusations, alors qu’importe.

La Chambre a approuvé mercredi la commission bipartite, mais elle pourrait être condamnée au Sénat. Mon conseil: créez une commission ou un comité restreint, empilez-le avec les démocrates, donnez au président une autorité d’assignation unilatérale, obtenez des documents, faites des dépositions, tenez des audiences publiques (rappel: Hillary Clinton a témoigné pendant 11 heures) et obtenez la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

Nous n’aurions rien accepté de moins après le 11 septembre. Pourquoi accepterions-nous quelque chose de moins maintenant?

Kurt Bardella, ancien républicain et membre du conseil des contributeurs de USA TODAY, est conseiller du comité de campagne du Congrès démocratique et ancien porte-parole des représentants Darrell Issa et Brian Bilbray, sénateur Olympia Snowe et républicains du comité de surveillance de la Chambre. Suivez-le sur Twitter: @KurtBardella