"Nous avons besoin de cette étincelle": R Ashwin s’ouvre sur la fouille “Fair Wicket” de Ian Healy

Après la déclaration controversée d’Ian Healy concernant le prochain trophée Border-Gavaskar, le spinner indien Ravichandran Ashwin a déclaré que la série avait besoin de “cette étincelle”. Healy avait déclaré que si l’Inde offrait un «fair pitch» dans lequel il y avait une rotation constante, sans que la balle «saute ridiculement et glisse bas dès le premier jour», alors l’Australie se retrouverait du côté des gagnants. L’ancien batteur-gardien de guichet australien a ajouté que si un “terrain injuste” était proposé, l’Inde jouerait mieux que l’équipe visiteuse dans ces conditions.

Commentant le même Ashwin, sur son Chaîne Youtube a déclaré: “Quoi qu’il en soit, un diffuseur australien et ancien joueur Ian Healy a donné quelques joyaux avant le BGT (Border Gavaskar Trophy). Il a fait quelques déclarations qui disent” L’Inde veillera à ce que les Australiens se sentent mal à l’aise en Inde. Je ne crois pas qu’ils nous donneront des guichets qui ressembleront encore un peu plus à ce que nous obtiendrons réellement pendant un match”. Il a donc déclaré que l’approche de l’Australie n’était que correcte. Le personnel de soutien a peut-être donné son avis, mais la citation de Ian Healy a créer une étincelle avec cette prise. C’est les gars du trophée Border-Gavaskar. Nous avons donc besoin de cette étincelle, n’est-ce pas ? (Les) plaisanteries continueront à venir du camp australien à coup sûr. Nous avons vu ce que Steve Smith et Usman Khawaja avaient à dire. Même Marnus Labuschagne et Matt Renshaw ont dit des choses controversées.”

Le Trophée Border-Gavaskar – Série de tests entre l’Inde et l’Australie – devrait débuter le 9 février avec le premier match qui se déroulera au Vidarbha Cricket Association Stadium, à Nagpur. Méfiants face à la menace de spin contre l’Inde, les invités se préparent de la meilleure façon possible pour relever le défi. L’équipe australienne s’entraîne sur des terrains usés – des surfaces qui devraient lui être proposées lors de la série de tests de quatre matchs contre l’Inde.

Pendant ce temps, les frappeurs australiens se sont entraînés contre le “double” Mahesh Pithiya de Ravichandran Ashwin, l’emmenant à Bangalore par l’équipe de tournée en tant que quilleur net pour annuler la menace du hors-fileur indien.