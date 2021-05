Nous avons bénéficié d’une analyse vidéo lors de tournées réussies en Europe et en Argentine: Amit Rohidas

Bengaluru: Le défenseur de l’équipe indienne de hockey masculin Amit Rohidas estime que l’utilisation de l’analyse vidéo pendant les préparatifs a joué un grand rôle dans le récent succès de l’équipe lors de tournées en Europe et en Argentine. Il a déclaré que l’analyse vidéo avait également été un outil utile pour corriger les défauts des joueurs dans le camp national ici. «L’analyse vidéo nous a aidés sur les deux tournées. Nous avons analysé le style de jeu de nos adversaires, leurs mouvements en attaque comme en défense, et nous nous sommes adaptés aux situations en conséquence », a-t-il déclaré.

« Nous n’avions pas beaucoup d’expérience sur le terrain, mais je peux dire que nous avons assez bien fait nos devoirs grâce à l’analyse vidéo et cela nous a été bénéfique », a déclaré Rohidas, qui a disputé 97 matches pour l’équipe nationale. Rohidas s’entraîne actuellement avec le groupe principal masculin senior au centre de l’Autorité sportive de l’Inde (SAI) ici.

«Au camp également, avec l’aide de l’analyse vidéo, nous travaillons sur les domaines où notre équipe doit être corrigée ou doit s’améliorer. Alors oui, c’est l’un des atouts majeurs pour nous de couvrir nos bases pour les JO. « L’équipe était restée invaincue lors de la tournée d’Europe en mars. L’Inde avait surclassé l’Allemagne 6-1 avant de jouer un match nul 1-1. les deux matchs contre la Grande-Bretagne, l’Inde ont été tenus à un match nul 1-1 avant de terminer la tournée avec une victoire 3-2.

Lors de la tournée en Argentine en avril, l’Inde a remporté deux des matchs d’entraînement et remporté les deux rencontres de la FIH Pro League contre les champions olympiques en titre. «Je pense que nous avons pris une bonne dynamique et je voudrais continuer ce que nous avons fait au camp», a déclaré Rohidas.

Parlant de l’expérience de jouer au hockey international après une pause d’un an, le joueur né à Sundergarh a déclaré: «Je suis parti avec la mentalité que je n’ai rien à faire d’extraordinaire. Je dois juste répéter tout ce que nous avons fait lors des entraînements. « » En tant qu’équipe aussi, nous avons joué un match à la fois, nous ne nous sommes pas souciés de gagner ou de perdre. Nous en avons profité pour préparer le match. Jeux olympiques. » Il a souligné que l’équipe peut améliorer son taux de conversion d’objectif, et pour cette analyse vidéo serait une aide clé. «Nous devons améliorer notre taux de conversion. Nous pouvons être plus cliniques. Nous devrions essayer de convertir ces chances aussi vite que possible. Cela aidera indirectement la ligne de défense. « Nous tirons le meilleur parti de l’analyse vidéo pour travailler sur ces domaines », a déclaré le défenseur. Rohidas a également déclaré que les joueurs se concentrent uniquement sur les prochains Jeux olympiques de Tokyo et que les récentes tournées réussies ont renforcé leur confiance.

.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici