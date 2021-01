Au moins 50 pays se sont engagés à protéger 30% de la planète, y compris la terre et la mer, au cours de la prochaine décennie pour mettre un terme à l’extinction des espèces et faire face aux problèmes de changement climatique.

L’annonce a été faite par le président français Emmanuel Macron à la Sommet One Planet pour les leaders mondiaux à Paris visant à protéger la biodiversité mondiale.

S’exprimant par vidéoconférence, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a déclaré que 2021 devait être l’année pour «réconcilier l’humanité et la nature».

« Jusqu’à présent, nous avons détruit notre planète, nous en avons abusé comme si nous en avions une de rechange. Notre utilisation actuelle des ressources nécessite presque deux planètes, mais nous n’en avons qu’une. »

Les autres dirigeants présents au sommet étaient la chancelière allemande Angela Merkel, le premier ministre britannique Boris Johnson et le premier ministre canadien Justin Trudeau.

La Chine, représentée par le vice-premier ministre Han Zheng, a convenu que des «efforts collectifs» sont nécessaires.

L’événement, organisé par la France, les Nations Unies et la Banque mondiale, s’est déroulé sans hauts responsables américains.

Pourtant, au cours de sa campagne, le président élu Joe Biden s’est engagé à mieux protéger la biodiversité en préservant 30% des terres et des eaux américaines d’ici 2030.

S’adressant à Euronews, le Dr Niklas Höhne, le fondateur du NewClimate Institute à Cologne a déclaré: « Actuellement, seulement 17 pour cent de la surface de la planète est protégée et si nous pouvons, en tant que globe, en protéger 30 pour cent, c’est un énorme pas en avant. »

« Nous avons beaucoup de travail à faire. Nous avons une perte dramatique de biodiversité, nous avons le changement climatique qui s’enfuit et nous avons la désertification que nous devons arrêter », a déclaré Höhne qui est également professeur spécial de « l’atténuation des effets de serre émissions de gaz »à l’Université de Wageningen aux Pays-Bas.

Les pourparlers visaient à préparer le terrain pour les négociations sur les objectifs de biodiversité pour la prochaine décennie lors d’une conférence des Nations Unies en Chine en octobre après avoir été reportée l’année dernière en raison de la pandémie.

Le sommet mondial sur le climat de l’ONU, la COP26, a également été reporté en novembre au Royaume-Uni.

« Je pense que ces sommets sont importants car ils donnent aux dirigeants la possibilité d’annoncer leurs ambitions et de faire avancer les autres. » Cependant, Höhne prévient que cela ne peut pas être «juste parler».

« Nous devons vérifier si, quelques années plus tard, les pays font ce qu’ils ont proposé. »

Le sommet d’une journée s’est concentré sur quatre grands thèmes: la protection des écosystèmes terrestres et marins; promouvoir l’agroécologie, une manière plus durable de cultiver des aliments; augmenter le financement pour protéger la biodiversité; et identifier les liens entre la déforestation et la santé des humains et des animaux.

Höhne dit qu’il y a d’énormes défis à relever pour atteindre l’objectif de l’Accord de Paris de 2015 de réduire les émissions de gaz à effet de serre à zéro d’ici 2050.

«C’est vraiment ambitieux; pas de charbon, pas de pétrole, pas de gaz à utiliser d’ici 2050 dans le monde. Cela signifie que dans les dix prochaines années, nous devons essentiellement réduire de moitié les émissions mondiales. Ce sont d’énormes défis.

« Actuellement, les émissions mondiales de gaz à effet de serre sont stables et devraient être divisées par deux dans les dix prochaines années. Nous avons encore beaucoup à faire mais la première étape est d’avoir de bonnes intentions, la deuxième étape est de les mettre en œuvre. »

Et Höhne estime qu’il est nécessaire de se contenter de petits pas: « Ce qui s’est amélioré ces derniers mois, ce sont les intentions. Donc, sur le changement climatique, de plus en plus de pays veulent atteindre zéro émission de gaz à effet de serre d’ici le milieu du siècle. Nous avons 127 pays. qui veulent le faire et ils couvrent ensemble les deux tiers des émissions mondiales de gaz à effet de serre, c’est donc une masse critique. «

« Ils ont de bonnes intentions, cependant, aucun de ces pays n’a mis en place de politiques à court terme pour être sur la bonne voie pour atteindre ces objectifs. »

Le One Planet Summit a également lancé un programme appelé PREZODE que Macron a présenté comme une initiative internationale sans précédent pour prévenir l’émergence de maladies zoonotiques et de pandémies, qui mobilise déjà plus de 400 chercheurs et experts à travers le monde.

Une conférence parallèle s’est concentrée lundi sur l’investissement pour le projet de la Grande Muraille Verte de l’Afrique, qui implique des efforts gigantesques pour empêcher le désert du Sahara de s’étendre plus au sud.

Une autre initiative implique une nouvelle coalition de pays méditerranéens travaillant à mieux protéger la mer de la pollution et de la surpêche.

Le prince Charles britannique a lancé un «appel urgent» aux dirigeants du secteur privé pour qu’ils rejoignent une nouvelle alliance d’investissement visant 8,2 milliards d’euros d’ici 2022 pour financer des solutions fondées sur la nature.