Faisant une première apparition lors d’une finale de tournoi majeur, la Finlande en a déjà surpris plus d’un en battant le Danemark 1-0 lors de son match d’ouverture de l’Euro 2020 à Copenhague samedi.

La joie du résultat a été quelque peu tempérée par les scènes inquiétantes avec le milieu de terrain danois Christian Eriksen pendant ce match, bien que les fans aient été réconfortés par la nouvelle que la star de l’Inter Milan progresse dans son rétablissement.

LIRE LA SUITE: « Je vais bien »: Christian Eriksen salue la réaction « incroyable » des fans lors d’une mise à jour depuis un lit d’hôpital après l’effondrement choquant de l’Euro 2020

Pour les supporters finlandais, leur Euro odyssée les emmènera ensuite de Copenhague à Saint-Pétersbourg, où ils affronteront la Russie mercredi au stade Krestovsky.

Contrairement aux Finlandais, la Russie entre dans le match sous une forte pression après avoir été largement surclassée par la Belgique lors d’une défaite 3-0 lors de son match d’ouverture samedi soir.

Un jour avant la rencontre entre la Russie et la Finlande, les supporters de Suomi profitaient déjà du soleil dans les bars et cafés qui bordent les nombreux canaux de Saint-Pétersbourg.

Parmi ceux qui s’imprégnaient de l’atmosphère, il y avait l’ancien international finlandais Roiha – un homme qui a joué 20 fois pour son pays entre 2001 et 2010, marquant quatre fois.

Ayant joué aux côtés du légendaire Jari Litmanen dans le cadre d’une génération qui n’a pas réussi à diriger les Finlandais vers un tournoi phare, Roiha sait à quel point l’Euro 2020 signifie pour les fans de son pays natal.

« Le football n’est peut-être pas aussi important que dans d’autres pays, mais pour beaucoup de gens, c’est une grande chose, et beaucoup de gens ont attendu toute leur vie que cela se produise », Roiha, 40 ans, a déclaré à RT Sport.

Une grande partie du succès de la Finlande à atteindre l’Euro 2020 a été attribuée à l’homme de la pirogue, Markku Kanerva.

Sélectionné 59 fois par l’équipe nationale au cours d’une carrière de joueur au cours de laquelle il a également travaillé comme professeur des écoles, Kanerva a d’abord rejoint l’équipe finlandaise en tant que manager des moins de 21 ans avant de passer à l’équipe senior en tant que manager adjoint et d’avoir des sorts comme gardien, avant de décrocher le poste principal en 2016.

Depuis lors, le joueur de 57 ans est devenu un héros national pour avoir mené les Eagle-owls à l’Euro 2020 – un exploit qu’ils ont réalisé en terminant deuxième derrière l’Italie dans leur groupe de qualification.

Roiha a déclaré que Kanerva méritait tous les éloges qui lui sont adressés pour ses efforts.

« Il est [a national hero] et il devrait l’être. Il a fait un excellent travail pour ramener la foi dans le football finlandais après une période assez sombre sans victoires », dit Roiha.

«Il n’était même pas considéré comme le premier manager ou le premier choix, il était le gardien. Mais en fait, il a fait un si bon travail qu’ils ne pouvaient prendre personne d’autre.

Tout le courage, la conviction et l’organisation que Kanerva a inculqués à l’équipe étaient visibles lors de leur première victoire à Copenhague, alors que la Finlande prenait l’avantage grâce à une tête à la 60e minute de Joel Pohjanpalo avant de tenir bon face à la pression danoise.

Le Danemark a terminé avec 70% de possession et 22 tirs à celui des visiteurs, mais les Finlandais ont quand même prévalu.

« Il connaît les joueurs et a une approche réaliste de ce qu’ils peuvent faire et de ce qu’ils ne peuvent pas faire. Roiha a dit des points forts de Kanerva.

« Nous maximisons les choses qu’ils peuvent faire et minimisons les choses qu’ils ne peuvent pas faire. C’est une bonne approche, je pense.

Le sélectionneur russe Stanislav Cherchesov sera le prochain homme à se mesurer à Kanerva, et le patron de « Sbornaya » a évoqué mardi lors de sa conférence de presse que la Finlande était une unité solide et bien rodée.

Bien qu’ils se rencontreront cette fois sur le terrain de football, sur le plan sportif, la rivalité russo-finlandaise est souvent associée à leurs rencontres beaucoup plus fréquentes sur la patinoire de hockey sur glace.

En effet, la rencontre de mercredi ne sera que la cinquième fois que la Russie et la Finlande se rencontrent dans le football international depuis l’indépendance de la Russie en 1991.

Le plus grand des deux voisins a gagné à chacune de ces quatre occasions précédentes – dont l’une était un match de qualification pour la Coupe du monde 3-0 à Moscou en 2008, un match dans lequel Roiha figurait en tant que remplaçant.

« J’ai l’impression qu’à un certain niveau, oui (nous sommes rivaux) », dit Roiha. «Mais dans le football, nous ne nous jouons pas chaque année. Nous nous jouons tous les cinq ou dix ans selon le déroulement de la loterie de groupe.

« Ce n’est pas comme le hockey sur glace où les équipes se rencontrent pratiquement chaque année.

« Je ne pense pas que les Russes nous voient comme une grande rivalité, ils nous voient comme un petit pays voisin. Il y a de la rivalité, mais pas tant que ça.

Mais avec une taille accrue vient une attente accrue.

La défaite de la Russie face à la Belgique signifie qu’ils abordent le match de mercredi avec beaucoup moins de marge d’erreur s’ils veulent espérer atteindre les huitièmes de finale de l’Euro 2020.

Même si le format généreux du tournoi permet à quatre des meilleures équipes classées troisièmes de se qualifier ainsi que les deux premières de chacun des six groupes, la Russie a désespérément besoin d’une bouée de sauvetage mercredi.

« Absolument [the pressure is on Russia], « dit Roiha. «Ils doivent obtenir un résultat. Un match nul serait bien pour nous, et en fait, nous n’avons peut-être même pas besoin de résultat demain.

Roiha et le groupe de quatre amis avec qui il était à Saint-Pétersbourg ont désigné l’attaquant finlandais Teemu Pukki – un héros culte de l’équipe de Premier League anglaise Norwich – comme un acteur clé évident pour leur équipe.

Cependant, ils ont ajouté que le gardien de but Lukas Hradecky serait crucial si un barrage russe était imminent.

Le gardien du Bayer Leverkusen a été l’un des héros contre le Danemark en évitant un penalty à la 74e minute de Pierre-Emile Hojbjerg

« Il ne va pas encaisser un seul but » dit le groupe d’amis avec assurance.

Quant à la menace de l’opposition, les amis de Roiha ont volontiers admis qu’ils ne connaissaient pas la plupart de l’équipe russe, qui joue principalement son football au niveau national.

En effet, des personnalités comme l’ancienne reine du tennis russe Anna Kornikova portaient des noms qui leur venaient beaucoup plus facilement à l’esprit, mais elles connaissaient vaguement le capitaine russe Artem Dzyuba.

Outre leur résultat choc contre le Danemark, la Finlande et ses fans sont repartis avec le mérite de la solidarité dont ils ont fait preuve lors des scènes poignantes avec Eriksen.

Les supporters finlandais ont rejoint leurs homologues danois en scandant le nom d’Eriksen pendant l’épreuve, tandis que les joueurs de Suomi ont été modérés dans leurs célébrations de but après avoir pris la tête – même s’ils se sont permis de se joindre aux supporters pour célébrer ensuite.

Fans de Finlande 🇫🇮 : « CHRISTIAN » Fans de Danemark 🇩🇰 : « ERIKSEN » C’est pourquoi ils l’appellent le beau jeu ❤️(via @MicGWagner ) pic.twitter.com/wXAlCPEXbJ – Coupe internationale des champions (@IntChampionsCup) 12 juin 2021

À ce moment-là, cependant, la nouvelle avait déjà filtré qu’Eriksen était conscient et stable à l’hôpital.

« Le football, c’est comme une famille, vous savez. Parce que ce genre de chose arrive et après ça, tout le monde est ensemble. Tout ce qui comptait, c’était Christian Eriksen », a déclaré Henrik, membre du groupe avec Roiha à Saint-Pétersbourg.

L’aventure de la Finlande à l’Euro 2020 a déjà été mémorable – pour des raisons à la fois positives et beaucoup moins – et leurs fans attendent avec impatience que le prochain chapitre s’écrive en Russie mercredi.

Par Liam Tyler à Saint-Pétersbourg