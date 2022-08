Nous avons attendu deux ans pour une nouvelle clôture de jardin – ce qu’ils nous ont finalement donné est un danger pour les enfants

UN COUPLE qui a attendu deux ans pour qu’une clôture soit construite a été choqué de voir le produit final – avec des craintes que le produit fini soit un “accident imminent”.

Paul et Sharon McSorley, de Sutton-in-Ashfield, affirment que leur ancienne clôture a commencé à s’effondrer il y a deux ans et qu’ils attendent depuis un remplacement.

Les conseillers du district d’Ashfield, David Hennigan et Jason Zadrozny, ont rendu visite à Paul, au centre, à Bramley Court Crédit : BPM

Les McSorley disent que l’obtention de la nouvelle clôture a été “un cauchemar”

Le couple du Nottinghamshire a finalement été informé qu’un nouveau serait construit pendant leurs vacances et qu’ils s’attendaient à rentrer chez eux avec une nouvelle clôture “semblable”, qui était en cours d’installation par la Stonewater Housing Association.

Au lieu de cela, ils disent que la structure de 10 pieds empiète sur leur jardin, sur Bramley Court, laissant un espace entre leur cour et un sentier à proximité – résultant en ce que le couple décrit comme une “grande grande chute profonde”.

Les McSorley vivent près d’une école et craignent que les jeunes enfants ne tombent facilement dans l’écart, ce qui, selon eux, est “une sacrée baisse”.

Le couple est également handicapé physique et Paul, qui utilise un scooter de mobilité, dit qu’il ne peut plus faire monter son scooter de mobilité et franchir l’écart.

Sharon, 62 ans, a déclaré: “Ça a été un cauchemar. La clôture a commencé à tomber, ça dure depuis deux ans juste pour arriver à ce stade.

“Ils ont commencé à installer une nouvelle clôture, mais au lieu de la mettre à l’identique, ils ont empiété sur notre frontière, ce qui a laissé une très grosse barrière à l’arrière, ce qui a laissé une très grande chute profonde. C’est très très dangereux.

“Et ce n’est qu’un cauchemar. Nous sommes tous les deux handicapés et ils l’ont fait maintenant là où mon mari ne peut plus faire demi-tour avec son scooter de mobilité.

“Et c’est sur un sentier principal et il y a une école juste là-haut où les enfants descendent la rue. Je suis absolument terrifié qu’un enfant ou une personne handicapée ou n’importe qui tombe juste parce que c’est une chute d’environ trois pieds.

“C’est vraiment inquiétant de penser que quelqu’un se blesse. Mais le fait que mon mari ne puisse pas sortir son scooter de mobilité est tout simplement très stressant.”

La Stonewater Housing Association, qui fournit des logements sociaux dans les quartiers de Bentinck Road et de Welbeck Street à Sutton-in-Ashfield, a érigé la clôture le mois dernier.

Paul, également âgé de 62 ans, a déclaré: “Ce sont les gens qui passent. Il y a beaucoup d’enfants et d’enfants qui passent et c’est assez loin du sentier menant à mon jardin.

“Les gens qui faisaient la clôture ont laissé des tas de gravats, des tas de pierres devant la maison. Et on se fait jeter des pierres sur la maison, des briques jetées sur la maison.

“Nous savions que le travail allait être fait lorsque nous étions en vacances, mais nous avons juste supposé que toute la clôture allait être démontée par parties et que cela allait être fait de la même manière. Mais quand nous sommes revenus, nous rendu compte qu’il s’est présenté.

“Mais au lieu d’abattre la clôture petit à petit, ils ont tout abattu et mon jardin de devant est complètement détruit. Il n’y a eu aucune considération.

“Quand nous sommes revenus de vacances, parce que je suis handicapé, ma famille a dû venir nettoyer tout le sol et les décombres de la porte d’entrée pour que nous puissions entrer dans la maison – c’est comme ça que c’était mauvais.”

C’est très très dangereux – c’est un cauchemar Sharon Mc Sorley

Jason Zadrozny, chef du conseil du district d’Ashfield, qui a visité le site avec le conseiller David Hennigan, a déclaré: “C’est l’un des pires emplois bâclés que j’ai vus depuis près de 20 ans pour représenter la population locale. Stonewater Housing possède un nombre important de propriétés dans Sutton-in-Ashfield – environ 100.

“Leurs habitants font partie des personnes les plus pauvres et les plus vulnérables d’Ashfield. Ce n’est pas suffisant.”

Stonewater s’est depuis excusé pour “l’inquiétude” causée par l’incident et a assuré qu’il déplacerait la clôture.

Un porte-parole de Stonewater a déclaré: “Nous sommes vraiment désolés de l’inquiétude que cela a causée. Après avoir écouté les préoccupations des résidents, notre équipe s’est rendue dans la rue pour examiner la nouvelle clôture et la barrière de sécurité temporaire qui ont été mises en place et ont confirmé qu’il est sécurisé.

“Nous avons également convenu avec M. et Mme McSorley que nous déplacerons la nouvelle clôture à côté de leur maison pour qu’elle soit aussi proche que possible du sentier public, afin de s’assurer qu’ils disposent du même espace qu’auparavant. La végétation envahissante a été enlevée pour préparez-vous à l’érection de la nouvelle clôture à poteaux en béton et dans le cadre des travaux, notre entrepreneur remblayera entre la base de la clôture et le sentier public pour s’assurer que le niveau du sol est constant le long de la clôture.

“Nous travaillons avec notre partenaire contractuel pour tout terminer le plus rapidement possible et ne pouvons que réitérer nos excuses pour la gêne occasionnée entre-temps.”

