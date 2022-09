ÇA a été une chose merveilleuse à voir – les milliers de personnes faisant la queue pour rendre hommage à feu la reine.

En regardant les kilomètres de files d’attente à Westminster et les foules qui bordaient la procession depuis Balmoral, il semble que la nation reconnaisse vraiment ce que nous avons perdu.

Nous devrions réfléchir non seulement à la façon dont la reine nous manque, mais pourquoi elle nous manque Crédit : Alamy

Mais si nous voulons rendre un hommage approprié à notre défunte reine, il me semble que nous devrions réfléchir non seulement à la façon dont elle nous manque, mais aussi à la raison pour laquelle elle nous manque.

L’une des raisons est qu’elle représentait des valeurs que nous sentons avoir perdues. C’est une chose étrange.

Nous admirions clairement la reine Elizabeth pour ses vertus. Pour sa constance et son courage, sa décence et sa constance.

Elle fait passer les autres – et surtout la nation – avant elle-même.

Pour sa foi.

‘Faut pas grogner’

Et pourtant, ces vertus sont complètement à l’opposé de celles auxquelles notre époque semble tenir.

Notre époque n’est pas l’âge où l’on fait passer les autres avant tout, mais celui où l’on se met avant tout.

C’est l’âge de “l’influenceur” – la personne qui se place au centre de l’univers et pousse tout le monde sur les côtés.

C’est l’âge du selfie, où il semble que c’est notre présence qui rend les autres choses intéressantes.

Vous voyez une partie de cela parmi ces types habituellement hyperactifs qui, au lieu de rendre hommage en silence à la reine au passage de son cercueil, sortent leurs téléphones portables et les tiennent en l’air, désespérés pendant un moment de partager avec leurs «disciples».

Désespéré de se mettre au centre de l’événement. Pour montrer aux autres qu’ils étaient là.

Et, d’une certaine manière, c’est précisément le contraire du genre d’attitude que la reine défendait. Vous pouvez dire qu’il est facile d’éviter d’essayer d’être le centre d’attention si vous êtes le monarque.

Mais c’est aussi le cas qu’elle représentait une époque plus sobre. Une époque où les gens n’essayaient pas d’être voyants. Dans lequel vous n’aviez pas à faire étalage d’émotions pour être connu pour les avoir.

Nous avons tous des souvenirs de cette Bretagne. La Grande-Bretagne pré-Diana, pourrait-on dire. Certainement la Grande-Bretagne pré-Meghan.

La Grande-Bretagne où les gens se sont minimisés au lieu de se vanter. Où l’autodérision était le sport national, plutôt qu’une culture d’estime de soi.

La Grande-Bretagne du « ne doit pas grogner » plutôt que de pleurnicher sans arrêt. La Grande-Bretagne de faire les choses plutôt que d’avoir du “temps pour moi”.

C’était la Grande-Bretagne avec laquelle beaucoup d’entre nous ont grandi et c’est une Grande-Bretagne qui semble souvent méconnaissable de celle que nous habitons actuellement.

Certes, il y avait des choses dans cette Grande-Bretagne qu’il était bon de changer.

Il n’est pas infiniment bon de garder vos émotions boutonnées. Il n’est pas toujours bon de garder une lèvre supérieure raide.

Mais les contraires s’avèrent infiniment pires. Laisser sortir vos émotions tout le temps n’est pas bon pour vous non plus, et n’est certainement pas bon pour les gens autour de vous.

Avoir une lèvre vacillante en permanence n’est très amusant pour personne.

La Grande-Bretagne de la retenue et de l’émotion calme et tranquille est une Grande-Bretagne qui manque encore à certains d’entre nous.

Et ils ont été incarnés sous la forme de feu la reine.

Retenue digne

Lorsqu’elle s’est jurée de mener une vie au service de ce pays, à l’âge de 21 ans, ce n’était pas une vaine promesse. Et ce n’en est pas un qu’elle a jamais cassé.

Elle a tenu cette promesse jusqu’au bout, malgré la douleur que cela a dû souvent être et l’ennui qui a dû parfois s’installer.

Il me semble que l’une des raisons pour lesquelles nous sommes en deuil est que nous apprécions toujours les vertus incarnées par la reine – le service discret et la retenue digne.

Mais il est étrange de respecter des valeurs que vous ne détenez plus.

Les gens diront beaucoup dans les jours à venir sur ce que la reine signifiait pour nous et sur ce que nous avons perdu. Et ce sera sincère et vrai.

Mais peut-être que le plus grand honneur que nous puissions lui faire n’est pas seulement de l’admirer mais de l’imiter.

Pour imiter sa vie de service aux autres. Pour imiter son service au plus grand bien de la nation.

Et de se rappeler qu’une vie au service d’autres personnes que nous-mêmes n’est pas une vie gâchée ou passée inaperçue, mais est, en fait, la meilleure des vies.