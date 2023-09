Nous avons acheté une maison pour 80p dans une magnifique campagne ensoleillée – nous avons été surpris par le peu de travaux qu’elle nécessite

UN COUPLE qui a acheté une maison pour 80p dans une magnifique campagne ensoleillée a été surpris par le peu de travaux nécessaires.

Les deux hommes emménageant dans une maison abandonnée depuis plus de deux décennies se disent ravis de leur achat avantageux dans la pittoresque Sicile en Italie.

Sara et Luca ont donné un YouTube visite vidéo de la propriété qu’ils ont achetée pour seulement 1 € dans le cadre d’un programme commercialisé par de nombreux villages italiens pour aider à régénérer les zones reculées.

Leur nouvelle maison aux murs de pierre était restée à l’abandon pendant 22 ans, les derniers occupants ayant déménagé en 2001.

Mais le couple, accompagné à l’écran de leur petite fille Luce, insiste sur le fait qu’ils peuvent rénover les lieux d’ici un an.

Et ils pensent que le rapport qualité-prix – ainsi que la campagne environnante pittoresque – rendront leur décision d’emménager intéressante.

Ils possèdent et travaillent dans des oliveraies situées à 10 minutes de route et souhaitaient une base abordable à proximité.

Le couple, qui partage du contenu en ligne sous le nom « LeAw » ou « Leave Everything And Wander », insistent sur le fait que rendre la propriété habitable sera « facile ».

Ils ont souligné des dégâts d’eau évidents sur les plafonds intérieurs, ainsi que des sols inégaux, de multiples taches sur les murs et des tuyaux cassés.

Mais après avoir rétabli l’électricité, ils affirment que les seuls travaux essentiels consistent à installer de nouveaux tuyaux et à nettoyer les pièces.

Luca a également déclaré qu’il espérait « restaurer » plutôt que « remplacer » les portes endommagées.

Et il espérait mettre en service un sous-sol souterrain désolé, affirmant qu’il pourrait même devenir « un deuxième appartement ».

La famille est récemment retournée dans son Italie natale après avoir passé les dernières années en Argentine.

Ils se sont accrochés à la réémergence d’initiatives populaires à travers l’Italie qui proposent des maisons abandonnées dans des villages en difficulté pour seulement un ou deux euros pièce.

Pourtant, de nombreuses autorités locales stipulent que les acheteurs doivent s’engager à rénover leurs propriétés dans un délai de 12 mois – et appliquent souvent des conditions de résidence minimales avant que les maisons puissent être revendues.

Luca admet : « Tous les tuyaux doivent être remplacés parce qu’ils sont vieux et cassés – tout est super vieux. »

Mais il a insisté : « Nous avons de bonnes idées. »

Et Sara a raconté aux téléspectateurs de leur chaîne YouTube, qui compte 215 000 abonnés, qu’ils n’ont pas pu résister à la « vue imprenable sur la mer, la vallée et le village » de la maison.

Elle a déclaré : « C’est tout à fait unique et nous essaierons de conserver autant que possible l’histoire de cette maison.

« Nous garderons les portes, nous garderons les sols, nous garderons si nous le pouvons les fenêtres et tout ce qui se trouve ici – à part les tuyaux qui sont cassés et qui ne fonctionnent plus.

« Nous voulons conserver cette ambiance ancienne. »

Le couple a déclaré que les épais murs de pierre devraient s’avérer « frais en été et agréables en hiver ».

‘UN BEAU PROJET’

Sara a ajouté : « Cette maison ne s’effondre pas, elle n’est pas détruite – la structure est toujours solide, elle est robuste, nous n’avons donc pas besoin de la remplacer ou d’intervenir.

« Nous aimons ces projets où l’on peut donner une seconde vie aux choses, une seconde vie aux propriétés, une seconde vie à tout.

« C’est un beau projet. »

Et Luca, tout en promettant de se lancer dans les travaux de rénovation d’ici une semaine, a déclaré : « Il n’y a pas beaucoup de travaux à faire sur cette maison pour la rendre habitable tout de suite.

« C’est magnifique, vraiment romantique, vraiment calme. »

Mais il a ajouté : « Il faut être un peu fou, comme Sara et moi, et tout est possible. »

Le duo a souligné les avantages et les inconvénients des maisons à 1 €.

Sarah a déclaré que leur prix pourrait être « très raisonnable », en particulier pour les jeunes, tout en aidant également à repeupler les villages tombés dans l’abandon.

Ils peuvent également attirer les étrangers, les programmes n’étant souvent pas réservés uniquement aux Italiens.

Mais ils ont averti que les coûts de rénovation pourraient s’accumuler tandis que les autorités pourraient être strictes en imposant les rénovations et en retardant toute revente.

Luca a suggéré que les personnes qui achètent une maison pour seulement 1 € pourraient bientôt devoir investir jusqu’à 40 000 € supplémentaires en réparations.

Il y a eu beaucoup plus de clients satisfaits.

Un acheteur de Chicago, aux États-Unis, a remis un seul euro pour une maison en Sicile et a suggéré que celle-ci pourrait bientôt valoir près de 500 000 livres sterling.

Un acheteur britannique de Watford, dans le Hertfordshire, a dépensé 9 000 £ supplémentaires pour embellir le sien et a l’intention d’y rester chaque été.

Pourtant, un proche voisin qui a déménagé de Londres à Mussomeli en Sicile s’est plaint que sa maison à 1 € était devenue un « cauchemar » alors qu’il luttait pour trouver un constructeur pour la rénover.

Les touristes étrangers ont mis en garde contre des « problèmes cachés » après avoir été tentés d’investir en Italie à des prix apparemment cassés.

Une femme qui a acheté trois maisons à 1 € a déclaré qu’elle pourrait finir par lui laisser 60 000 £ de sa poche.

Environ 25 régions ont participé au programme italien de logements à 1 €, qui a été suspendu par de nombreuses personnes lors des confinements pendant la pandémie de Covid-19, mais qui est désormais à nouveau opérationnel.

Les conditions courantes incluent le paiement des frais de notaire, la remise d’une police de garantie d’achat supplémentaire de trois ans de 5 000 € – bien que celle-ci soit remboursée à l’expiration – et le démarrage du projet dans un délai de deux mois.

