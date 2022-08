“Nous avons acheté une maison italienne bon marché et ajouté un ascenseur”

Note de l’éditeur – Inscrivez-vous aux neuf parties gratuites de CNN Travel Déverrouiller l’Italie newsletter pour des informations d’initiés sur les destinations les plus appréciées d’Italie et les régions moins connues pour planifier votre voyage ultime. De plus, nous vous mettrons dans l’ambiance avant de partir avec des suggestions de films, des listes de lecture et des recettes de Stanley Tucci.

(CNN) — Des acheteurs du monde entier ont acheté des maisons italiennes délabrées à des prix défiant toute concurrence au cours des dernières années, alors que de nombreuses villes et villages dépeuplés tentent de faire revivre leurs communautés en déclin en proposant de bonnes affaires immobilières.

Bien que la perspective d’améliorations structurelles substantielles, ainsi que les formalités administratives souvent liées à l’achat d’une maison dans un pays étranger, puissent être rebutantes pour certains, d’autres ont sauté sur l’occasion.

Bien sûr, chaque acquéreur aura une vision différente de son nouveau projet de rénovation. Certains choisissent de garder les choses aussi simples que possible, en se concentrant sur le fait de rendre la maison à nouveau habitable, tout en réduisant les coûts.

Et il y a aussi ceux qui décident de tout mettre en œuvre.

Massoud Ahmadi et Shelley Spencer, les premiers à rénover une maison abandonnée dans la ville italienne de Sambuca di Sicilia, appartiennent à cette dernière catégorie.

refuge italien

Massoud Ahmadi et Shelley Spencer ont acheté une maison abandonnée dans la ville italienne de Sambuca di Sicilia en 2019. Silvia Marchetti

Le couple, du comté de Montgomery dans l’État américain du Maryland, faisait partie de ceux qui ont acheté une demeure historique à Sambuca, située au cœur de la Sicile, après que les autorités locales ont mis aux enchères 16 maisons abandonnées avec des prix commençant à un symbolique. euro – environ 1 $.

Ahmadi et Spencer étaient déjà intéressés par l’achat d’une propriété en Italie et avaient envisagé de chercher dans la région sicilienne lorsqu’ils ont entendu parler du programme sur CNN en 2019.

“C’était le coup de foudre”, a déclaré Spencer à CNN. “Sambuca est très propre, avec de beaux vieux trottoirs en pierre qui rappellent ceux de (le quartier de Washington, DC) à Georgetown et les lampadaires la nuit sont très romantiques.”

Ils ont été ravis lorsqu’ils ont appris que leur offre de 10 150 € (environ 10 372 $) pour un palais de 100 mètres carrés avait été acceptée, et se sont rapidement mis au travail pour donner à la propriété un lifting spectaculaire.

Deux ans plus tard, et bien avant le délai de trois ans mis en place par les autorités locales, leur refuge italien est terminé.

Ahmadi et Spencer, qui travaillent dans des projets de développement mondiaux, ont dépensé environ 250 000 dollars pour transformer la propriété délabrée en une somptueuse maison, qui, selon eux, ressemble “à une maison de la Renaissance”.

Ils prévoient de partager leur temps entre les États-Unis et l’Italie, passant environ la moitié de l’année dans leur maison de deux chambres, avec leur fille et leurs petits-enfants.

La maison rénovée dispose de belles salles de bains en marbre, mais sa caractéristique principale est sans aucun doute un ascenseur intérieur que le couple utilise pour monter et descendre ses trois niveaux.

Alors, qu’est-ce qui les a poussés à faire installer un ascenseur, avec une caméra de sécurité et un téléphone, dans la propriété ?

Ajout d’ascenseur

Le couple avait un ascenseur intérieur installé à l’intérieur de leur palais de 100 mètres carrés. Massoud Ahmadi

“Nous voulons vieillir ici, faire du yoga tous les jours et siroter un café sur la terrasse avec vue sur le lac brumeux”, explique Spencer.

“Nous avons donc pensé qu’il serait formidable de se sentir aussi à l’aise que possible en contournant toutes ces marches étroites et de ne pas avoir à monter et descendre quatre escaliers venteux plusieurs fois par jour.”

Alors qu’un quart de million de dollars peut sembler une somme considérable à dépenser pour un projet de ce type, ils pensent que c’est en fait moins que le montant qu’ils auraient déboursé pour quelque chose de similaire aux États-Unis.

Cependant, un ascenseur intérieur n’est certainement pas un équipement typique pour les maisons de cette petite ville, et son design intérieur glamour a fait sensation auprès des habitants.

Le couple dit avoir reçu la visite de divers résidents désireux de voir de près la transformation de cette maison autrefois délabrée.

“Les habitants nous accueillent avec des gâteaux et viennent chez moi curieux de voir ce que nous avons fait de la ruine”, explique Spencer, avant de révéler qu’ils ont récemment reçu une “bonne bouteille de vin” au bar local.

Outre l’ascenseur, la maison dispose d’un espace détente, d’une suite d’invités, d’une chambre principale et d’un espace de vie avec une cuisine ouverte moderne.

Il y a aussi plusieurs balcons, ainsi qu’une terrasse panoramique qui surplombe les collines et le lac Arancio, situé à proximité des ruines du fort arabe Fortino di Mazzallakkar.

Ahmadi et Spencer disent avoir déjà récupéré la caution de 5 000 € (environ 5 100 $) qu’ils avaient initialement remise dans le cadre du contrat d’achat, qui stipulait que les travaux de rénovation devaient être achevés dans les trois ans.

Style de vie idyllique

Ils ont dépensé 250 000 $ pour rénover la maison, qui comprend un salon avec une cuisine américaine. Massoud Ahmadi

Le couple profite actuellement d’un été plutôt idyllique à Sambuca. Le matin, ils prennent leur ascenseur jusqu’au rez-de-chaussée pour déguster un cappuccino matinal et une pâtisserie au bar local. Puis ils partent se promener, avant de rentrer à la maison pour une journée de télétravail.

“C’est une maison plus intelligente que celle que nous avons aux États-Unis, avec un système d’alarme et des caméras de surveillance”, ajoute Spencer, expliquant qu’ils sont capables de gérer les alarmes et les appareils de leur propriété américaine depuis Sambuca.

Après avoir acheté leur nouvelle maison, ils ont acheté une partie inutilisée de 100 mètres carrés de la maison de leur voisin pour 5 000 €, qu’ils ont depuis rénovée et reliée à leur propriété.

“Nous aimons la tranquillité à Sambuca”, déclare Ahmadi. “Notre rue est très silencieuse et nous apprécions la philosophie de vie au rythme lent de la ville, symbolisée par une sculpture d’escargot sur la place principale.”

Alors que certains voyageurs choisissent d’utiliser la Sicile comme base pour explorer davantage l’Italie, ainsi que le reste de l’Europe, le couple se concentre sur l’exploration de la région.

Ils ont déjà visité la ville de Marsala dans la province de Trapani, et les marais salants de Trapani, et adorent faire de longs trajets le long des routes rurales étroites afin de visiter les marchés alimentaires locaux et essayer différentes spécialités, y compris des escargots.

De nouvelles aventures

“Aux États-Unis, les autoroutes sont partout. Mais ici, il n’y a pas d’urgence”, déclare Massoud. “Les voyages lents nous permettent de nous adonner à des vues magnifiques.

“Pour rouler à peine neuf kilomètres, et traverser les collines, cela nous prend presque deux heures, mais c’est ce qui rend l’aventure si spéciale.”

Bien qu’ils aient pu terminer la rénovation dans un laps de temps relativement court, ce qui est particulièrement impressionnant compte tenu des divers problèmes provoqués par la pandémie de Covid-19, il y a eu quelques problèmes mineurs en cours de route.

Faire passer leurs meubles à travers les portes et les fenêtres étroites de leur palais vieux de 300 ans s’est avéré être l’un des plus grands défis (le canapé est monté dans l’ascenseur) et trouver des meubles adaptés prenait également beaucoup de temps.

“En tant qu’Américains, nous avons accès à de nombreux magasins aux États-Unis, où nous pouvons acheter des choses à tous les prix”, explique Spencer.

“Mais trouver des meubles raffinés de bonne qualité ici en Sicile que vous aimez vraiment peut être un problème. Vous devez savoir où se trouve le bon endroit pour trouver des pièces en bois traditionnelles de premier ordre, des antiquités et des magasins d’occasion. De plus, certaines pièces sont dans des catalogues mais indisponible.”

Bien que la structure du bâtiment ait été rénovée, ils ont décidé de conserver les fenêtres d’origine, ainsi que les murs en pierre déchiquetée de couleur or, les sols en faïence et les plafonds voûtés afin de préserver certains des éléments historiques de la maison.

Massoud et Spencer ont également choisi de conserver certains objets laissés par les anciens propriétaires, qu’ils ont découverts lors de leur première visite, dont un calendrier de 1967 encore accroché aux murs.

Leur maison est l’une des nombreuses maisons du quartier sarrasin qui ont été abandonnées après qu’un tremblement de terre catastrophique a secoué la vallée du Belice en Sicile en 1968 et dévasté la région.

La mairie a été inondée d’intérêt par des centaines d’acheteurs étrangers après avoir offert 16 des maisons en 2019, et a ensuite mis aux enchères 10 autres bâtiments en 2021, cette fois pour un symbolique de 2 € chacun.

Alors que certains de ceux qui ont participé à la deuxième vente aux enchères ont fini par acheter leur maison sans être vus en raison des restrictions liées à Covid-19 en vigueur à l’époque, Massoud a pu s’envoler pour l’Italie avec son frère en 2019 pour voir la propriété et vérifier le ville sicilienne avant leur candidature.

“Accompagnée de mon mari, j’ai envoyé mon beau-frère en mission d’exploration pour voir à quoi ressemblait la ville”, explique Spencer.

“C’est un ingénieur et il a dit que les fondations du village et des maisons de Sambuca sont très solides, malgré le tremblement de terre.”

Transformation spectaculaire

Il n’a fallu que deux ans au couple pour transformer la propriété délabrée en une somptueuse demeure. Silvia Marchetti

Massoud dit qu’il est extrêmement reconnaissant que la vente et la rénovation se soient si bien déroulées, expliquant que la mairie a aidé avec les formalités administratives et les problèmes juridiques, les aidant à surmonter la barrière de la langue.

Bien qu’il souligne qu’ils ont dû demander un code fiscal italien ou un numéro de sécurité sociale et ouvrir un compte bancaire dans le pays avant d’acheter la maison, ce qui signifie que le processus n’a pas été entièrement “indolore”, il est satisfait de la façon dont les choses est allé dans l’ensemble.

“Aux États-Unis, je dois gérer moi-même les sous-traitants, mais à Sambuca, c’était beaucoup plus facile”, explique Massoud, qui a supervisé l’ensemble des travaux avec l’architecte.

“J’ai eu la chance de trouver un bon architecte et j’ai contribué aux travaux électriques, en concevant l’emplacement des luminaires.”

Le couple a été impressionné par la qualité du travail des artisans et des constructeurs locaux, affirmant qu’ils l’ont trouvé bien supérieur à tout ce qu’ils ont rencontré aux États-Unis.

“Les artisans italiens sont incroyables”, déclare Spencer. “La façon dont ils ont transformé cet espace en quelque chose de nouveau est incroyable. C’était une coquille, maintenant cela ressemble à une maison de la Renaissance.”

Cependant, la facture finale a été un choc pour eux, car ils n’avaient pas réalisé qu’une TVA de 10 % serait ajoutée aux coûts de construction.

Avant de se lancer dans la rénovation de leur maison italienne, Massoud et Spencer ont souvent été mis en garde contre les risques liés à l’achat et à l’amélioration d’une grande maison à l’étranger.

Mais ils disent avoir toute confiance dans le programme de logement de Sambuca, qui vise à soutenir le développement économique local, et sont ravis du résultat final.

“Je pourrais me pincer”, dit Spencer. “Nous avons eu beaucoup de chance. Je pourrais vous raconter beaucoup de cauchemars mais ce n’est pas le cas, car tout s’est plutôt bien passé. Bien mieux que dans une petite ville des États-Unis.”