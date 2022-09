Nous avons acheté un vieux bus pour 2 000 £ et l’avons transformé en camping-car de luxe – puis l’avons emmené faire un tour d’Europe

UN COUPLE a transformé un vieux bus en camping-car de luxe et l’a ensuite emmené faire le tour de l’Europe.

Craig et Aimee, du sud du Pays de Galles, ont converti un bus de 24 places pour 2 000 £ sur eBay en une petite maison de roues – sans aucune expérience.

Le couple part à l’aventure ensemble depuis 2014

Le couple a trouvé le bus de 24 places sur eBay pour 2 000 £

Le couple a mis tout son cœur à faire du bus une maison

Le bus dispose d’un lit, d’un espace de rangement, d’un coin salon ainsi que d’une cuisine et d’une douche

Après avoir effectué l’achat en 2020, l’adorable paire a inspiré les autres par son travail acharné et sa créativité.

Aimee a déclaré avoir vu la “beauté de la crème anglaise” en ligne et décidé d’enchérir.

Craig dit : “Nous n’avions absolument aucune idée de ce que nous faisions et nous ne pouvions pas croire que nous possédions maintenant un bus de sept tonnes.”

Il a déclaré: “Le plan était de convertir ce mauvais garçon en six semaines pour ensuite l’emmener à travers l’Europe lors du road trip le plus malade de sa vie.”

Après un minimum de sommeil et “les moments les plus stressants de leur vie”, le couple a créé une incroyable résidence secondaire.

Il a fallu meuler, peindre, poncer, transpirer, pleurer et greffer – mais ils “ça en valait vraiment la peine”.

A l’intérieur, il y a un lit, de nombreux rangements, une cuisine aménagée et une salle de bain avec douche.

Une vidéo des efforts du couple a été publiée sur TikTok : “Si nous pouvons le faire sans aucune connaissance, alors tout le monde le peut !”

Ils ont été inspirés pour tirer le meilleur parti de la vie après qu’Aimee a reçu un diagnostic de cancer à 18 ans et que Craig s’est cassé le cou dans un accident anormal.

Sur leur page YouTube, ils ont écrit : “Nous avons décidé que la vie est vraiment trop courte.

“Nous aimons nous lancer des défis de voyage, nous jeter dans un pays fou avec un véhicule encore plus fou et vous nous trouverez en train de passer le meilleur moment possible.

“Notre mantra est Rule Your Own World – nous n’avons qu’une seule vie et c’est à vous de choisir comment la vivre – faites en sorte que ça compte.”

Ensemble, ils documentent leurs voyages autour du monde depuis 2014.

En 2018, ils ont conduit une Fiat Panda de 1,2 L en Russie lors du Mongol Rally.

L’année suivante, ils ont voyagé du nord au sud de l’Inde en pousse-pousse.

La vidéo de leur conversion en bus, publiée sous le pseudonyme @wearekingingit, a été visionnée plus de 17 000 fois, avec plus de 4 000 commentaires.

Les téléspectateurs ont semblé impressionnés par le relooking – certains ont même été poussés à vouloir l’essayer eux-mêmes.

Une personne a dit: “Wow. C’est irréel !!!!!!”

Un autre a écrit: “WOW !!! Vous êtes absolument incroyable, quel travail fantastique vous avez fait. Maintenant, je suis TRÈS JALOUS. Amusez-vous.”

Quelqu’un d’autre a dit: “Objectifs absolus! J’ai peur de penser à tout ce que vous avez dépensé pour l’intérieur, c’est mieux que ma maison.”

Une quatrième personne a dit: “Omg, génial, je voulais ça depuis longtemps, mais je n’ai pas tes compétences.”

Le résultat final avait l’air incroyable

Craig et Aimee ont consacré du temps, des efforts et de l’énergie à la conversion

Le moment où Aimee et Craig ont gagné le bus en ligne