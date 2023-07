Nous avons acheté notre bungalow de 675 000 £ à un couple qui a remporté le jackpot de 184 millions de £ de l’EuroMillions… mais nous sommes furieux de son état

UN COUPLE qui a gagné 184 millions de livres sterling à la loterie a vendu son bungalow et l’a laissé dans un « désordre », ont déclaré les nouveaux propriétaires hier soir.

Joe et Jess Thwaite ont remporté le gros lot l’année dernière, mais ont conservé leur modeste pile dans la campagne du Gloucestershire.

Joe et Jess Thwaite sont devenus les plus grands gagnants de la loterie nationale du Royaume-Uni en mai 2022 Crédit : Dan Charité

La maison a finalement été vendue plus tôt cette année, mais les nouveaux propriétaires ont affirmé qu’au lieu de laisser un mot et une bouteille de vin, ils avaient laissé la maison de 675 000 £ en ruine.

Elinor Capostagno, 19 ans, a acheté la maison de trois chambres avec sa mère après avoir quitté l’Afrique du Sud où ils possédaient une ferme.

L’étudiante vétérinaire Elinor a déclaré: «Ils n’ont rien laissé en cadeau, sauf pas mal de dégâts.

« Il y avait beaucoup à ranger. C’était comme s’ils venaient de monter et de partir. Les haies étaient en désordre.

« Nous avons dû nettoyer complètement les écuries.

« Bien qu’ils aient gagné à la loterie, ils ne nous ont pas accordé de réduction sur la maison, je veux dire que nous le souhaitons.

Cependant, elle a décrit Joe, 50 ans, comme un « gars adorable » et « charmant ».

Elinor a déclaré que l’ancien ingénieur des ventes en communication s’était récemment rendu à la maison de Staunton, Glos, pour réparer le réservoir d’essence.

Elle a déclaré au Sun : « Il est venu le mois dernier pour nous aider avec le chauffage. Le système était tombé en panne d’essence dans le réservoir et nous ne savions pas comment le remplir, alors il est venu nous aider avec un ami.

« Il était très gentil, c’est un gars adorable.

« Il était encore habillé en tenue de fermier et conduisait un pick-up Nissan.

« Vous ne penseriez pas qu’il a gagné à la loterie. »

Les fous de chevaux Joe et Jess, un coiffeur de 45 ans, avaient acheté la maison pour que leurs enfants puissent monter dans le paddock et les champs de trois acres.

Et la paire est apparemment passionnée par les fans de Point à Point.

Elinor, qui a déclaré que sa famille avait quitté l’Afrique du Sud parce que l’agriculture devenait trop dangereuse à cause des menaces de violence et de vol, a déclaré: « Joe a dit qu’il était en route pour Point to Point.

« Il pouvait se permettre de s’acheter un très beau cheval maintenant. »

Le Sun a précédemment rapporté comment la voisine de Thwaites, Faith Cox, 76 ans, espérait que les millionnaires nouvellement créés répareraient un trou dans leur clôture avant de déménager.

Mais Faith a affirmé hier qu’ils étaient partis avant d’avoir eu la chance de le réparer.

La veuve à la retraite a déclaré: «Leur chien a traversé le trou une fois et ils ont parlé de le réparer, mais ils ont ensuite gagné à la loterie et ils ont déménagé.

« Je ne les blâme pas. Ils sont adorables, je n’ai rien de mal à dire à leur sujet, bonne chance à eux. Ils ne sont restés ici que quatre mois. »

Il y a des rumeurs dans le village pittoresque selon lesquelles le couple méga-riche aurait acheté une ferme pour enfants près de Cheltenham, Glos, qu’ils envisagent de développer.

Il suivrait le même modèle que le Cotswold Farm Park du présentateur de Countryfile, Gavin Henson, a déclaré une source.

Ils ont ajouté : « On nous a dit qu’ils avaient acheté une ferme avec beaucoup d’espace pour stabler leurs chevaux mais aussi garder toute une gamme d’animaux.

« Apparemment, le plan est d’ouvrir une ferme pour enfants que le public pourra visiter, comme chez Gavin Henson. »

La famille gardait trois poneys, des moutons, des poulets et deux chiens dans leur bungalow pour lesquels ils auraient dû trouver de la place.

Le Sun a précédemment révélé comment les Thwaites ont célébré leur jackpot avec un steak et des frites de 16,95 £ – et ont laissé un pourboire chanceux.

Ils auraient pu acheter 10 870 000 assiettes de croupion avec leur somme record.

Mais au lieu d’une soirée au champagne fastueuse, le couple a dîné avec ses deux enfants, ses amis et sa famille élargie dans un restaurant de la chaîne Miller and Carter dans un domaine commercial de Gloucester.

Joe et Jess ont gardé un profil très bas depuis leur victoire stupéfiante de 184 262 889 £ à l’Euromillions en mai dernier.

Jess aidait sa sœur Becky Robinson à diriger les coiffeurs Blow à Tewkesbury High Street lorsqu’elle a gagné.

Mais la manne de plusieurs millions de livres n’a pas changé la vie de Becky.

Elle a été vue en train de saluer des clients derrière le bureau du salon cette semaine.

Joe et Jess venaient juste d’emménager dans leur maison construite par les chartistes du 19e siècle lorsqu’ils ont gagné.

Et nous avons révélé que leur premier achat était un domaine Volvo d’occasion discret de 38 000 £.

Auparavant, la rumeur disait qu’ils avaient l’œil sur une maison de sept chambres avec des courts de tennis, une piscine et une écurie près de la ferme Diddly Squat de Jeremy Clarkson dans les Cotswolds.

Mais cette maison a maintenant été vendue à d’autres propriétaires.

Les Thwaites n’ont pas parlé publiquement depuis qu’ils ont remporté le jackpot.

Camelot a été approché pour un commentaire.