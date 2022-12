Nous avons acheté la perruque de Paul Daniels pour 2 700 £ – et maintenant nous allons la louer pour une somme alléchante

Une perruque portée par le légendaire magicien Paul Daniels devrait être louée pour 500 £ à la fois.

Les jumeaux Gary et Paul Hardy-Brown, 53 ans, ont acheté le postiche aux enchères pour 2 730 £ le mois dernier.

BNPS

Une perruque portée par le légendaire magicien Paul Daniels devrait être louée pour 500 £ par fois[/caption]

Il rejoindra leur collection de souvenirs magiques aux côtés de pièces appartenant à des icônes telles que Harry Houdini.

Mais les fans de longue date peuvent également le louer comme accessoire.

Proud Gary a déclaré: «Nous avons déjà eu un certain intérêt de la part d’endroits demandant s’ils pouvaient l’exposer dans une exposition itinérante.

“Les lieux d’accessoires, les musées et les conventions magiques aimeraient probablement le louer.”

Gary, de Wareham, Dorset, cherchait désespérément à décrocher la perruque “impressionnante” après avoir raté une précédente appartenant au défunt magicien, décédé à 77 ans en 2016.

Il a déclaré: «J’aime l’unique et j’ai définitivement trouvé cela avec cette pièce.

“C’est un morceau de magie tellement emblématique. Il a eu cette perruque pendant toute sa carrière.

Frère Paul a ajouté : “C’est un ajout fantastique à notre collection et rejoint des pièces appartenant aux plus grands de la magie, notamment Harry Houdini, Siegfried & Roy et Wayne Dobson.”

Gary et Paul ont également acheté l’ancienne boîte à épée BBC de Daniels et un tour de guillotine, dépensant un total de 10 000 £.

Gary a déclaré : « Paul Daniels a été notre inspiration.

“Quand nous avions huit ans, nos parents nous ont offert un livre magique de Paul Daniels pour Noël.

“C’était le moment où notre voyage dans la magie a commencé.”

La veuve et assistante de Daniels, Debbie McGee, 64 ans, a déclaré: “Cela a été émouvant et inspirant de transmettre l’héritage de Paul.”

BNPS

Gary et Paul Hardy-Brown ont également acheté une vieille boîte à épée de la BBC et un tour de guillotine, dépensant un total de 10 000 £.[/caption]

BNPS

La veuve de Daniels, Debbie McGee, 64 ans, a déclaré: “Cela a été émouvant et inspirant de transmettre l’héritage de Paul”[/caption]