Nous avons acheté la maison de nos rêves mais l’ancien propriétaire a REFUSÉ de partir et s’est barricadé – maintenant c’est une maison d’horreurs

La maison de rêve de CETTE famille s’est rapidement transformée en une maison d’horreurs après que les précédents propriétaires se soient barricadés et aient refusé de quitter la propriété.

Tracie et Myles Albert ont payé la somme énorme de 455 000 £ pour la maison de leurs rêves en Californie, mais ont été stupéfaits lorsque l’ancien propriétaire a utilisé un corona virus échappatoire pour installer un camp pendant plus d’un an.

La maison de rêve de Tracie et Myles Albert s’est transformée en cauchemar Crédit : Renard 11

La superbe propriété a été envahie par des squatters Crédit : Renard 11

En janvier 2020, le couple a fermé leur maison, mais les anciens propriétaires, Sam Boktor et son épouse Miriam Khalil, ont refusé de quitter la magnifique propriété.

Après le COVID-19, les procédures d’expulsion en Californie s’est arrêté, laissant les Albert sans aucune aide pour faire sortir les squatteurs de la maison de leurs rêves.

Après des mois de frustration et aucune aide du gouvernement local, les Albert ont embauché un serrurier dans une tentative désespérée d’accéder à la maison.

Et une vidéo choquante prise sur un téléphone portable montre les squatteurs criant alors qu’ils affrontaient les Albert – avec le squatter Boktor tenant un démonte-pneu.

À un moment donné, le couple a été montré à la télévision en train de se diriger vers leur porte d’entrée et de frapper, seulement pour que l’homme à l’intérieur crie : « Sortez d’ici, allez vous faire foutre ».

« Si vous étiez en Arizona, si vous étiez au Nevada, ce ne serait pas un problème, vous iriez simplement reprendre votre maison », a déclaré Myles Albert à Fox 11 TV.

« Mais en Californiecomme si nos mains étaient liées, même si nous sommes de votre côté, nous ne pouvons rien faire.

Le couple terrifié est parti et a été forcé d’attendre des mois plus tard, le couple accroupi a emballé ses affaires et a finalement quitté la maison de rêve d’Albert.

Mais l’épreuve a laissé un goût amer dans la bouche d’Albert, et ils avaient envisagé de vendre la maison de leurs rêves.

En avril 2021, le couple a enfin pu emménager dans la maison de ses rêves après plus d’un an d’enfer.

Tracie a fondu en larmes lorsqu’elle est entrée dans la maison qu’elle et sa famille avaient travaillé si dur pour qu’elle soit la leur.

Ils ont embauché des agents de nettoyage et des agents de sécurité pour patrouiller la propriété après que les squatteurs ont pris le relais pendant des mois, mais ils sont enfin dans leur maison permanente.

Un autre cauchemar similaire est arrivé à la villa de rêve d’une femme britannique à Alicante, où les squatteurs ont laissé plus de 50 000 £ de dégâts.

Hélène France a déclaré que « les locataires de l’enfer » sont entrés dans la maison et ont fait des ravages à l’intérieur.

Les agents de location Compass Property Services ont aidé Helen à trouver les locataires à l’origine – mais ont déclaré qu’ils avaient également rencontré des obstacles routiers alors qu’ils tentaient de les faire sortir.

La magnifique maison a finalement été restituée aux Alberts Crédit : Renard 11

Le propriétaire mental a refusé de partir, même après la vente de la propriété Crédit : Renard 11