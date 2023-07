Nous avons abandonné nos vies normales pour déménager dans la forêt tropicale avec nos 3 enfants – mais nous avons été menacés de prison et expulsés

UNE FAMILLE qui a abandonné sa vie normale pour s’installer dans la forêt tropicale avec ses trois enfants dit avoir été menacée de prison et expulsée.

Greg Dickens, 37 ans, son partenaire Guen Bradbury, 36 ans, voulaient passer 15 mois à parcourir la nature et envoyer leurs enfants dans des écoles rurales en cours de route.

Greg Dickens a voyagé pour vivre dans une forêt tropicale avec son partenaire et ses enfants Crédit : Instagram via wildbradberrys

Talpha, Martes et Lutra ont rejoint leurs parents dans l’aventure Crédit : Instagram via wildbradberrys

Les influenceurs du voyage étaient ravis de s’échapper du Cambrigeshire pour un voyage inoubliable dans la forêt tropicale.

Et Greg et Guen espéraient que l’expérience donnerait à Talpha, six ans, Martes, quatre ans et Lutra, un, un goût tropical d’une vie très différente à la maison.

Mais la famille « n’a pas réussi à naviguer dans la bureaucratie guyanaise » et s’est vu refuser une prolongation de visa, ce qui signifie que leur voyage a dû être écourté sous « sous peine d’emprisonnement ».

La famille a d’abord quitté le Royaume-Uni pour se rendre à Georgetown en Guyane le 17 avril, a rapporté le Daily Mirror.

Ensuite, ils se sont envolés vers la ville de Lethem à environ 350 miles de là où ils ont effectué un cours de survie destiné à les préparer à la vie dans la jungle.

Après cela, la famille s’est dirigée vers la forêt tropicale où ils ont rencontré « des grenouilles empoisonnées, des piranhas, des caïmans, des scorpions fouets » et un « rat de la taille d’un chien ».

Quelques nuits inconfortables ont suivi, dont une soirée où leur camp a été envahi par pas moins de huit espèces différentes de fourmis.

Mais il y a aussi eu de nombreux moments de joie passés à braver l’habitat sauvage, comme le temps précieux passé en famille à observer les loutres de rivière et à manger « des piranhas massifs pour le dîner ».

Et ils ont également profité d’un voyage mémorable sur la rivière tropicale Essequibo, de Surama à Rock Landing.

Ils avaient espéré se rendre dans d’autres villages et se retrouver dans un centre de recherche guyanais.

Cependant, les problèmes de visa qui les exposaient au risque de détention ont mis un terme brutal à leur voyage.

Le fier papa Greg a encore décrit l’aventure comme un « grand moment » pour toute la famille.

Ils ont fait le voyage en Amazonie après avoir tous deux pris un congé sabbatique de leur travail dans l’innovation médicale à la société de recherche et de développement de produits Innovia Technology.

Les aventuriers ont estimé le coût total de la tournée à 30 000 £ et avaient déclaré que leurs deux familles soutenaient leurs plans et l’expérience que cela donnerait aux enfants.

Cependant, ils se dirigent maintenant plutôt vers la jungle à 1 500 milles au nord du Panama et ont également jeté leur dévolu sur un futur voyage en Tanzanie, au Malawi ou au Belize.

Mais un voyage en Afrique reste toujours dans leur mire, comme l’a plaisanté papa Greg: « Notre tournée comment élever des enfants sud-américains devient intercontinentale »

La famille avait espéré voyager dans d’autres villages et se retrouver dans un centre de recherche guyanais Crédit : Instagram via wildbradberrys

La jeune famille s’est envolée pour la Guyane avec l’intention de passer 15 mois à voyager à travers la forêt tropicale Crédit : Instagram via wildbradberrys