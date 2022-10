Nous avons 27 chiens dans notre maison de 4 lits – le conseil veut que nous nous en débarrassions mais nous préférons BOUGER plutôt que de les perdre

UN COUPLE qui garde 27 chiens dans sa maison de quatre chambres dit qu’il préfère déménager plutôt que d’abandonner l’un d’entre eux.

Danny et Jenny Reid ont reçu l’ordre de rapatrier 21 de leur horde de Poméraniens après que des voisins se sont plaints de leurs aboiements “infernaux”.

Jenny Reid avec l’un de ses 27 Poméraniens

Des voisins se sont plaints du bruit de la maison de Danny et Jenny à Exeter

Ils ont été condamnés à une amende de 500 £ chacun pour ne pas avoir respecté une ordonnance de réduction du bruit, plus un grand supplément pour couvrir les frais et une suramende compensatoire.

Les Reid ont également été frappés d’une ordonnance de comportement criminel les obligeant à garder un maximum de six chiens dans leur propriété d’Exeter.

Mais les retraités, qui disent que leurs animaux de compagnie sont “comme des enfants pour nous”, prévoient de déménager dans une nouvelle demeure ailleurs dans le Devon, où des règles différentes s’appliquent, plutôt que de trouver de nouveaux propriétaires.

Danny, 72 ans, a déclaré: “Tout cela est le résultat d’un voisin qui pousse les autres à se plaindre de nous.

“Nous gardons des Poméraniens de race pure, c’est pourquoi nous en avons beaucoup.

“Nous avons deux champions – Star et Sophie – et nous sommes également juges d’exposition.

“Les plus âgés ont 14 ans et nous les avons tous depuis qu’ils sont chiots. Nous ne nous débarrasserons d’aucun d’eux.

“Le conseil nous a poursuivis individuellement, nous pensons donc que cela permet à chacun de nous de garder six chiens chez nous.

“Nous n’avons que 11 chiens – les autres sont des chiennes – donc ça ne devrait pas être un problème.

“Mais de toute façon, nous déménageons dans une nouvelle zone de conseil au milieu du Devon. Nous avons déjà échangé des contrats sur une place.”

Les habitants vivant dans la rue calme de Pinhoe ont déclaré aux responsables que les chiots produisaient un pong “distinctif” qui dérivait dans leurs maisons.

Ils ont également dit que les animaux faisaient un bruit “interminable”, qui devient presque insupportable en été.

Un voisin, qui n’a pas voulu donner son nom, a déclaré: “Ceux qui vivent à proximité des chiens ont vraiment souffert. Cela a parfois été infernal.

“Les aboiements sont sans fin et garder 27 chiens dans une maison assez petite n’est tout simplement pas acceptable.”

Un autre, qui vit à quelques portes et a souhaité rester anonyme, a déclaré : « Vous le remarquez vraiment en été si vous essayez de vous asseoir dans votre jardin.

“Les gens ont droit à un peu de calme et de tranquillité chez eux.

“Il y a aussi parfois une odeur très particulière provenant de cette maison.”

Mais Danny et Jenny se sentent victimes et les plaintes sont injustifiées et injustes.

Ils affirment que la construction de maisons voisines sur le domaine a « déclenché les chiens » et que le problème a été exagéré.

Danny a déclaré: “Nous avons eu des constructeurs travaillant juste à côté de notre jardin.

“Il y avait des échafaudages surplombant notre propriété et nous avons eu des grues et des pelleteuses qui se déplaçaient toute la journée.

“Alors bien sûr quand les chiens voient les constructeurs ils se mettent à aboyer. Mais ce n’est pas excessif.”

Les magistrats d’Exeter sont convaincus que les Reid ont reçu pour la première fois une ordonnance de réduction du bruit en 2018, mais l’autorité locale a continué de recevoir des plaintes de voisins.

Une surveillance plus poussée par des agents a conclu que les aboiements “se poursuivaient à un niveau et à une durée fréquents et déraisonnables”.

ABOIEMENT “ENFERNE”

Jenny cherche désespérément à faire appel après leur dernière comparution “injuste” devant le tribunal, mais dit qu’ils n’ont tout simplement pas l’argent.

“Nous vivons sur cette route depuis 24 ans et n’avons jamais eu de problème jusqu’à l’arrivée de nouveaux voisins il y a quatre ans”, a déclaré l’homme de 72 ans.

“Une femme a fait le tour des gens en soulevant les gens contre nous et nos chiens.

“Nous nous sentons victimes et traités injustement par les autorités, mais nous ne pouvons pas nous permettre de faire appel.

“Notre avocat a dit que cela coûterait 3 500 £ et nous n’avons pas ce genre d’argent. Nous payons l’amende à 50 £ par mois.”

Le conseil municipal d’Exeter a déclaré qu’il avait agi pour protéger les intérêts des voisins des Reid.

La conseillère Amal Ghusain, titulaire du portefeuille de la gestion de la ville et des services environnementaux, a déclaré : “Nous voulons envoyer un message clair selon lequel personne ne devrait souffrir de niveaux de bruit inacceptables en raison des actions irresponsables de son voisin.

“Espérons que cette affaire démontrera que le conseil municipal d’Exeter prend des mesures pour résoudre ces problèmes.”

Un voisin a dit que le bruit avait parfois été “infernal” Crédit : Neil Hope

Danny a déclaré: “Nous ne nous débarrasserons d’aucun d’eux”

Les Reid sont juges d’expositions canines et inscrivent régulièrement leurs propres chiots