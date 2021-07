New Delhi: Ace comédienne et personnalité de la télévision Bharti Singh a récemment versé son cœur dans le nouveau podcast de Maniesh Paul et a raconté son histoire comme jamais auparavant. Au cours du podcast, elle a parlé de l’expérience de sa famille avec la pauvreté et a révélé que certains jours, ils n’auraient pas assez de nourriture à manger et devraient se nourrir de roti et de sel.

Elle a dit à Maniesh Paul : « Si je rentre chez moi, je verrai la pauvreté, je ne voulais pas rentrer chez moi. Pas de légumes aujourd’hui. Alors préparez du thé noir et mangez du pain farci trempé dans du thé noir. Le bruit de la machine pendant la couture des dupattas . J’ai entendu ça pendant 21 ans de ma vie parce que ma mère cousait des voiles. Je suis toujours énervé quand je l’écoute. Auparavant, ils mangeaient des roti avec du sel. Mais maintenant, ils peuvent se payer du dal et des légumes. «

Dans le même podcast, Bharti avait également parlé de son père absent et de la façon dont elle n’avait jamais reçu d’amour de sa part.

Bharti Singh a dit à Maniesh Paul : « Dans ma vie, j’ai juste ma mère. Je n’ai pas de père. Quand j’avais à peine deux ans, il est décédé. Je ne l’ai même pas vu, Maniesh. Je n’ai même pas de photos de mon père dans ma maison. Je ne permets à personne de les mettre en place. Ma sœur a vu l’amour de mon père et mon frère, mais pas moi. Mais Maniesh, je n’ai même pas eu l’amour de mon frère dans ma maison, parce que tout le monde est occupé par son propre travail. Mais maintenant, l’amour que je reçois de mon mari (Haarsh Limbachiyaa) m’a fait réaliser à quel point un homme est censé s’en soucier. «

Bharti a perdu son père à un âge tendre et a expliqué que ce n’est qu’après avoir rencontré son mari Haarsh Limbachiyaa qu’elle a réalisé ce que c’est que de ressentir l’amour d’un homme.

La comédienne a épousé son beau de longue date Haarsh Limbachiyaa le 3 décembre 2017 à Goa. Plusieurs célébrités de la télé ont assisté au mariage étoilé et à la réception du joli couple.