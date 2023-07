‘Nous avançons. Nous ne sommes pas coincés’ : Zelensky rapporte des progrès dans la riposte de l’Ukraine contre la Russie

Les troupes ukrainiennes poursuivent leur contre-offensive dans le sud-est.

Ils ont gagné beaucoup de territoire à la Russie, a déclaré le président Volodymyr Zelensky.

Il y a aussi des combats autour de Bakhmut.

Les troupes ukrainiennes ont poursuivi leur campagne pour reprendre les zones contrôlées par la Russie dans le sud-est alors que le président Volodymyr Zelensky a déclaré dans des commentaires diffusés que les forces de son pays avaient « pris l’initiative » après un ralentissement antérieur.

Donnant une première mise à jour lundi sur les lignes de front, l’armée ukrainienne a déclaré que ses troupes avaient jusqu’à présent repris 169 km.2 sur le front sud et 24km2 autour de la ville orientale de Bakhmut depuis le début de sa contre-offensive en juin.

Les comptes rendus russes ont indiqué que de violents combats se sont emparés de zones à l’extérieur de Bakhmut, la ville capturée par les forces mercenaires russes de Wagner en mai après un siège de plusieurs mois.

Le chef tchétchène pro-Moscou Ramzan Kadyrov a déclaré qu’une de ses unités était déployée dans la région.

Équipée d’armes occidentales de plus en plus sophistiquées après plus de 500 jours de guerre, l’Ukraine a lancé une contre-offensive anticipée se concentrant jusqu’à présent sur la capture d’un groupe de villages dans le sud-est.

LIRE | L’AIEA « progresse » sur l’accès à Zaporizhzhia – Grossi

Ses forces ont également tenté de reprendre des zones autour de Bakhmut.

La vice-ministre ukrainienne de la Défense, Hanna Maliar, écrivant sur l’application de messagerie Telegram, a déclaré que de violents combats faisaient rage dans deux régions du sud-est.

Elle a écrit:

Nous consolidons nos acquis dans ces domaines.

Les troupes russes, a-t-elle dit, défendaient Bakhmut, tandis que les forces ukrainiennes avaient enregistré « une certaine avance » sur le flanc sud de la ville.

Zelensky a été interviewé sur la chaîne de télévision américaine ABC avant le sommet de l’OTAN de cette semaine en Lituanie, où Kiev espère recevoir des indications fermes sur la future adhésion à l’alliance de défense occidentale et des garanties pour sa sécurité.

Zelensky a reconnu que les progrès étaient plus lents que ce que lui et ses généraux voulaient, mais a déclaré que les forces ukrainiennes détenaient l’initiative.

« Nous tous, nous voulons le faire plus vite car chaque jour signifie de nouvelles pertes d’Ukrainiens. Nous avançons. Nous ne sommes pas bloqués », a-t-il dit, notant que les militaires avaient surmonté une « sorte de stagnation » les mois précédents.

« Nous aimerions tous voir la contre-offensive accomplie dans un délai plus court. Mais il y a une réalité. Aujourd’hui, l’initiative est de notre côté. »

Ces derniers jours, une grande attention s’est portée sur le village de Klishchiivka, situé sur les hauteurs au sud de Bakhmut.

Le dirigeant tchétchène Kadyrov, écrivant sur Telegram, a déclaré que son unité « Akhmat » se trouvait « dans le secteur difficile de Bakhmut ». Il a posté une vidéo d’un commandant au sommet d’un véhicule blindé près de Klishchiivka.

Les rapports russes de ces derniers jours avaient suggéré que Kadyrov, dont les forces sont actives depuis le début de l’invasion russe, était malade ou blessé ou « en vacances ».

Reuters n’a pas pu vérifier de manière indépendante les rapports sur Kadyrov ou la situation sur le champ de bataille.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que ses forces avaient repoussé les avancées ukrainiennes près de Bakhmut, les combats étant rendus difficiles « non seulement par l’intensité quotidienne des tirs et des combats, mais aussi par la topographie. La ligne de contact passe entre deux collines ».

L’analyste militaire ukrainien Denys Popovych a déclaré que les forces ukrainiennes avaient pris « des positions importantes près de Klishchiivka ».

« Cela permettra le contrôle de l’artillerie de Klishchiivka elle-même et de certaines parties de Bakhmut et des routes d’approvisionnement », a-t-il déclaré à la radio ukrainienne NV.

« Tout comme Wagner a entouré la ville, nous le ferons aussi. »