Le monde qui regarde la guerre qui fait rage sur le décor de Downing Street doit penser que la Grande-Bretagne est devenue folle.

Boris Johnson a provoqué la révolution politique la plus sismique en un demi-siècle par la seule force de sa personnalité et de sa volonté, au mépris d’un parlement dominé par les restes.

Il a fait une promesse à 17,4 millions d’électeurs du Brexit et l’a tenue.

Il a remporté une majorité de 80 sièges et a mis fin à la menace terrifiante d’un parti travailliste marxiste antisémite prenant le pouvoir.

Il a été lent quand il lui est venu de nous mener à travers notre crise la plus grave depuis la Seconde Guerre mondiale – mais a ensuite lancé un programme de vaccination Covid qui a sauvé d’innombrables vies et fait l’envie du monde.

Notre économie, maintenue en vie grâce à des fermetures successives grâce à un plan de sauvetage sans précédent que lui et son chancelier ont mis en place, devrait rebondir plus rapidement que tout autre pays du G7.

De grandes parties de la Grande-Bretagne devraient bénéficier énormément du programme de nivellement qui, après Covid, est son objectif central.

Pourquoi énumérons-nous tout cela? Parce que la perspective a été perdue. Parce que les travaillistes et leurs alliés des médias pensent que Boris devrait être limogé et puni pour du papier peint et des rideaux – dans un appartement de Downing Street qu’il ne possède même pas.

Nous convenons que ses réponses sur la façon dont il a finalement payé pour eux ont semblé sournoises. Il aurait dû être clair bien plus tôt.

Mais nous ne pouvons pas supporter l’hystérie confuse de Keir Starmer et de ses députés.

Il est difficile de voir ceux qui ont passé trois ans à comploter honteusement pour renverser le plus grand mandat démocratique de notre histoire en essayant de revendiquer la hauteur morale sur un type qui peut ou non avoir plié une règle pour payer une facture de décoration.

Nous ne pouvons pas non plus oublier le rôle partisan de la Commission électorale, lourde de restes, qui examine maintenant les projets de loi de Boris, qui traque sans succès les militants du congé.

La France est restée coincée par un président qui a ouvertement alimenté la folie anti-vax, l’Allemagne avec un dirigeant qui a répondu à la catastrophe déchirante en Inde en gémissant sur l’approvisionnement en vaccins de l’UE.

Le Canada a réélu un premier ministre qui s’est manifesté à plusieurs reprises dans un «blackface» raciste.

Nous aurons vraiment perdu la raison si les ennemis de notre premier ministre, sachant qu’ils ne peuvent pas le battre aux urnes, parviennent à le renverser par-dessus des rideaux.

Bravo, Barnier

Hier, il y a eu un rebondissement sur la dernière page de la longue histoire du Brexit:

Alors que les députés ont voté pour l’approbation de l’accord commercial UE-Royaume-Uni, Michel Barnier s’est montré plus réfléchi que n’importe lequel d’entre eux.

Quelques-uns ont dit que le Brexit était une «erreur historique» pour la Grande-Bretagne, comme si nos accords commerciaux améliorés et notre déploiement supérieur de jabs ne s’étaient jamais produits.

Mais l’ancien négociateur en chef de Bruxelles a déclaré que l’UE avait échoué en ne nous écoutant pas.

Le danger maintenant, a-t-il ajouté, était d’ignorer l’euroscepticisme ailleurs.

C’est drôle, ça. . . Le Soleil a dit exactement la même chose il y a cinq ans.