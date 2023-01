“Nous aurons les votes”: McCarthy semble optimiste alors que la Chambre ajourne

Le chef républicain de la Chambre, Kevin McCarthy, est venu à une distance frappante de remporter la présidence, dans un signe clair d’élan malgré la perte d’un 13e vote consécutif le quatrième jour d’une confrontation écrasante au sein du parti.

Après que les contours d’un accord ont commencé à émerger tard jeudi soir, 15 résistants d’extrême droite ont abandonné leur opposition et ont voté pour McCarthy vendredi, lorsque le républicain assiégé a apporté son soutien à une proposition qui saperait son propre pouvoir tout en donnant au flanc d’extrême droite plus d’influence sur le processus législatif, y compris la possibilité de destituer plus facilement un orateur.

“Nous avons fait de très bons progrès”, a déclaré McCarthy, fraîchement confiant, alors qu’il quittait la parole vendredi après-midi après que la Chambre eut voté l’ajournement jusqu’à plus tard dans la soirée. « Nous reviendrons ce soir. Je crois qu’à ce moment-là, nous aurons les votes pour terminer cela une fois pour toutes.

Le retard donne à McCarthy et à son équipe de direction plus de temps pour faire pression sur la demi-douzaine de récalcitrants restants, qui pourraient encore contrecarrer la montée du républicain. Mais les alliés de McCarthy semblaient convaincus qu’ils pourraient en convaincre juste assez pour l’aider à franchir la ligne d’arrivée. Il permet également à deux membres de leur conférence de retourner à Washington pour voter pour McCarthy.

Au 12e tour de scrutin, McCarthy a remporté le plus de voix pour la première fois depuis le début de la bataille pour la présidence mardi, dépassant le choix des démocrates pour le président, le membre du Congrès Hakeem Jeffries de New York. Mais ce n’était toujours pas suffisant pour cimenter le poste le plus élevé avec les 218 voix traditionnellement nécessaires pour s’assurer le marteau.

“Nous ne faisons pas confiance à M. McCarthy pour le pouvoir”, a déclaré le membre du Congrès Matt Gaetz, un résistant qui a voté pour le membre conservateur du Congrès Jim Jordan au 13e tour de scrutin. Gaetz a déclaré que les seules options de McCarthy étaient de faire face à une défaite répétée ou d’accepter de modifier les règles de la Chambre à tel point qu’il était effectivement laissé gouverner dans une “camisole de force”.

Kevin McCarthy lors du quatrième jour des élections à la présidence de la Chambre. Photographie : Kevin Dietsch/Getty Images

La frustration de la construction entre les résistants et le reste de la conférence républicaine s’était répandue sur le sol de la chambre. À un moment donné au cours des votes de l’après-midi, le membre du Congrès Mike Bost, un républicain de l’Illinois, est intervenu avec colère lorsque Gaetz a attaqué McCarthy dans un discours de nomination pour son candidat à la présidence alternative. En agitant un doigt vers Gaetz, Bost a crié: “Cela n’amènera personne.” Le greffier de la Chambre a frappé le marteau, mettant fin à l’échange tandis que plusieurs républicains ont temporairement pris d’assaut le sol en signe de protestation.

Mais avec une fin en vue, l’ambiance générale chez les républicains s’était remarquablement améliorée. Les membres éclatent en applaudissements à chaque nouveau converti. McCarthy, qui a été maîtrisé par la série de défaites humiliantes de ces derniers jours, était particulièrement optimiste vendredi, souriant et riant au fur et à mesure que les votes progressaient.

“Nous sommes à un tournant”, a déclaré le membre du Congrès Scott Perry de Pennsylvanie, un chef de la rébellion conservatrice qui a voté pour McCarthy vendredi. Encouragé par les contours de l’accord émergent, Perry a déclaré qu’il avait voté dans un “effort de bonne foi” pour mettre fin à l’impasse.

Une poignée de députés étaient absents pour le quatrième jour de l’élection de la présidence, qui n’était pas initialement censée être un jour de vote pour la Chambre. Le membre du Congrès Wesley Hunt, un républicain du Texas, a dû se précipiter chez lui pour être avec sa femme et son fils nouveau-né. Le membre du Congrès David Trone, un démocrate du Maryland, a raté le 12e vote parce qu’il subissait une intervention chirurgicale. Trone est ensuite retourné au Capitole pour le 13e vote, recevant une ovation debout de ses collègues alors qu’il votait pour Jeffries avec son bras en écharpe.

7h: Chirurgie

14h : De retour au Capitole, toujours avec mes pantoufles et mes chaussettes d’hôpital Il est temps de voter pour Hakeem Jeffries ! pic.twitter.com/Xvyg8VL4Wp – Représentant David Trone (@RepDavidTrone) 6 janvier 2023

Jusqu’à ce qu’un orateur soit choisi, la Chambre continuera de fonctionner dans un état de paralysie suspendue, les membres ne pouvant prêter serment et les affaires ne pouvant se poursuivre.

Jeudi a marqué la plus longue succession de votes d’orateurs ratés depuis le Congrès de 1859, qui a duré 44 tours et deux mois. Seules quatre autres élections à la présidence dans l’histoire américaine ont nécessité plus de 12 scrutins.

“Apparemment, j’aime écrire l’histoire”, avait déclaré McCarthy aux journalistes jeudi soir, à la suite d’un 11e vote qui a produit en fait le même résultat raté.

Mais le vote de vendredi s’est également déroulé dans l’ombre du deuxième anniversaire de l’assaut meurtrier du Capitole en 2020, qui avait commencé par une tentative de législateurs ultra-conservateurs fidèles à Donald Trump d’empêcher le Congrès de certifier les résultats de l’élection présidentielle de 2020 que Joe Biden a gagné. Plusieurs de ces législateurs qui nient les élections ont mené la révolte contre McCarthy.

Après avoir initialement condamné l’insurrection et le rôle de Trump dans sa fomentation, McCarthy lui-même s’est rendu à Mar-a-Lago au début de 2021 pour rétablir les relations avec l’ancien président et ses loyalistes en prévision de sa candidature à la présidence. Trump a catégoriquement approuvé McCarthy cette semaine, mais il n’a jusqu’à présent pas réussi à faire changer d’avis.

L’accord que McCarthy a présenté au camp rebelle comprend bon nombre des changements de procédure qu’ils ont réclamés. Au cœur de l’accord se trouve une règle qui permettrait à un seul législateur de “libérer le fauteuil”, déclenchant ainsi un vote pour évincer le président à tout moment. McCarthy a défendu les concessions, insistant sur le fait que cela n’affaiblirait pas son autorité ni ne saperait sa capacité à gouverner.

Nancy Pelosi, l’ancienne présidente de la Chambre, s’entretient avec Hakeem Jeffries. Photographie : Shawn Thew/EPA

Il y a un risque que la myriade de concessions de la direction républicaine à la faction d’extrême droite du parti puisse repousser les membres plus modérés, qui sont jusqu’à présent restés fidèles à McCarthy. Mais jusqu’à présent, tout l’élan n’a tendu qu’en faveur de McCarthy.

Dans un autre signe de la marée changeante, le groupe populaire conservateur FreedomWorks, qui s’était auparavant moqué La candidature de McCarthy à la présidence a abandonné son opposition à sa candidature.

“Alors que les détails continuent d’être débattus sur la campagne de McCarthy à 218 voix”, a déclaré le président du groupe, “aujourd’hui représente un pas dans la bonne direction pour changer la façon dont les affaires sont conduites au Congrès”.

Pendant ce temps, les démocrates sont restés unis derrière Jeffries comme choix d’orateur. Il a remporté à plusieurs reprises le plus de voix au cours des trois premiers jours du scrutin, mais est resté en deçà de la majorité.

Le spectacle préfigure les difficultés qui attendent le parti républicain alors qu’il vise à reconquérir le Sénat et la Maison Blanche en 2024. Déjà déchirés par des luttes intestines et contraints par une faible majorité, les nouveaux dirigeants du parti seront confrontés à bon nombre des mêmes défis que anciens orateurs républicains, dont les mandats ont été définis par les fermetures gouvernementales et la politique de la corde raide.

Mais McCarthy a soutenu que l’affaire prolongée avait été instructive pour la conférence, les forçant à résoudre leurs désaccords maintenant pour éviter de futurs conflits plus tard.

“C’est nouveau pour nous, l’un étant dans la majorité, mais dans une majorité serrée”, a déclaré McCarthy aux journalistes après avoir quitté le parquet de la Chambre vendredi. “Je pense qu’en fin de compte, nous allons être plus efficaces, plus efficients et certainement que le gouvernement sera plus responsable.”