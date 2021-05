Nous aurions pu être des millionnaires Bitcoin – si nous n’étions pas tombés dans une arnaque Elon Musk ou si nous n’avions pas mis le mauvais disque dur

La valeur de BITCOIN a explosé au cours de la dernière décennie, rendant certaines personnes qui voyaient le potentiel des crypto-monnaies incroyablement riches.

Mais d’autres qui sont arrivés tôt passent maintenant le reste de leur vie à savoir qu’ils ont raté la ruée vers l’or technologique grâce à une erreur humaine vraiment angoissante.

Maintenant qu’environ 100 millions de personnes dans le monde possèdent une certaine quantité de Bitcoin, de plus en plus d’histoires d’horreur sur la façon dont les gens ont raté une fortune qui change leur vie se font jour.

L’exemple le plus infâme est sans doute le cas désastreux de Laszlo Hanyecz, le programmeur qui a acheté deux pizzas en 2010 avec Bitcoin valant désormais 280 millions de livres sterling.

«Je ne le regrette pas», dit Laszlo, malgré la perte d’une vie luxueuse d’îles privées et d’immenses demeures.

«Je pense que c’est formidable d’avoir pu faire partie de la première histoire du Bitcoin de cette manière.»

Voici quelques catastrophes spectaculaires de personnes qui regrettent définitivement leurs erreurs Bitcoin – y compris celles qui ont perdu leurs économies au profit d’un faux Elon Musk.

Qu’est-ce que Bitcoin? Bitcoin est une crypto-monnaie créée en 2009 par un fondateur anonyme utilisant l’alias Satoshi Nakamoto. Contrairement aux devises physiques telles que les livres, les dollars ou les euros, qui se présentent sous forme de billets et de pièces physiques, le Bitcoin n’est ni imprimé ni frappé. Au lieu de cela, les jetons Bitcoin sont un mode de paiement uniquement numérique et sont créés par un code informatique. Si vous avez investi dans Bitcoin, vous pouvez configurer un portefeuille virtuel pour stocker, suivre et dépenser votre argent numérique. Vous pouvez également acheter Bitcoin via un échange en ligne ou un guichet automatique Bitcoin – mais toutes les entreprises n’acceptent pas Bitcoin comme mode de paiement. Quiconque envisage d’investir dans Bitcoin devrait faire ses propres recherches pour savoir si cela lui convient. Les risques incluent la volatilité imprévisible des prix, ce qui signifie que vous pouvez perdre votre argent si sa valeur baisse.

‘Je dois rire’

Enterré sous des tonnes de déchets dans une décharge galloise, il y a potentiellement une mine d’or numérique intacte.

L’ingénieur informatique James Howells, 35 ans, a stocké 7500 Bitcoins sur son PC en 2009 lorsque la monnaie était essentiellement sans valeur.

Aujourd’hui, sa réserve vaut plus de 213 millions de livres sterling – mais James ne peut pas y accéder.

En effet, en 2013, il a commis l’erreur de sa vie en jetant accidentellement le disque dur dans une décharge municipale près de chez lui à Newport, au Pays de Galles.

« J’avais deux disques durs identiques et j’ai jeté le mauvais », a déclaré James.

«Je sais que je ne suis pas la seule personne à avoir jeté la mauvaise chose, mais cela ne coûte généralement pas plus de 200 millions de livres sterling aux gens.

«Je dois en rire maintenant car que puis-je faire d’autre?»

Desperate James a offert à Newport Council une part énorme de 50 millions de livres sterling des pièces s’ils l’aidaient à localiser le disque.

Mais les ravisseurs administratifs ont à plusieurs reprises abattu une tentative de sauvetage en invoquant des permis de licence empêchant les fouilles.

Cela s’ajoute au fait qu’il n’y a aucune garantie que le disque dur serait en état de marche même s’il se retournait miraculeusement.

Conspiration larmoyante

Alex Jones a été critiqué comme le principal théoricien du complot américain qui croit fermement aux idées folles – mais il ne croyait pas suffisamment en Bitcoin pour éviter de perdre 284 millions de livres sterling.

L’hôte d’Infowars, 47 ans, a déclaré cette année qu’il avait reçu il y a dix ans un ordinateur portable contenant 10000 Bitcoins par le diffuseur financier Max Keizer.

« Il vient me voir et me dit: » J’ai dix mille Bitcoins pour vous « », a déclaré Jones à propos du cadeau de Keiser sur le podcast Flagrant 2.

«J’aime boire du vin et manger un putain de steak le soir et je dis:« OK, super ».

«J’ai perdu l’ordinateur portable sur lequel il a mis les 10 000 Bitcoins.»

Keizer a confirmé que l’histoire était vraie sur Twitter, une plate-forme sur laquelle Jones est interdit, ajoutant que «le prix était inférieur à 5 $ à l’époque».

On estime toujours que Jones vaut environ 3,5 millions de livres sterling malgré sa maladresse catastrophique en matière de crypto-monnaie.

En 2019, il a déclaré au podcast de Joe Rogan que «les crypto-monnaies sont l’avenir», tout en alléguant également que le gouvernement américain avait conclu des accords avec des «extraterrestres interdimensionnels» et exigeant d’être étouffé par un expert en arts martiaux qui était également dans l’émission.

Désastre du trafiquant de drogue

L’une des principales critiques de Bitcoin est son utilisation dans des entreprises illégales faisant des profits pour des criminels, mais cela a coûté 170 millions de livres sterling à un trafiquant de drogue irlandais.

Clifton Collins était un apiculteur primé avant de décider de commencer à cultiver du cannabis à plein temps en 2005.

Il a loué des maisons dans toute l’Irlande pour faire pousser des cultures et a décidé d’utiliser l’argent de ses ventes de médicaments pour investir dans Bitcoin.

À la fin de 2011 et au début de 2012, il a acheté 6000 Bitcoin alors qu’il valait environ 5 $ par pièce – à peu près au même moment où Alex Jones a reçu 10000 BTC gratuitement.

En 2017, les pièces de Collins valaient environ 46 millions de livres sterling et il a trouvé un nouveau moyen de protéger ses gains mal acquis.

Il a partagé la fortune sur 12 comptes différents, puis a imprimé les codes des portefeuilles numériques sur une feuille de papier A4.

Le papier a ensuite été enroulé et rangé dans le capuchon d’un étui de canne à pêche et conservé dans l’une de ses propriétés louées.

Mais son plan directeur s’est transformé en catastrophe plus tard en 2017 lorsqu’il a été arrêté après avoir été pris avec du cannabis.

Collins a été emprisonné pendant cinq ans et le propriétaire de la maison où l’étui était gardé a emmené de nombreux biens du baron de la drogue dans un dépotoir dans le comté de Galway.

Les travailleurs du dépotoir ont dit aux flics qu’ils se rappelaient que les engins de pêche avaient été jetés, mais les déchets de la décharge sont envoyés vers des incinérateurs à l’étranger et le boîtier de la canne n’a pas été revu depuis.

Collins, pour sa part, a déclaré aux autorités qu’il avait eu le temps d’accepter la perte monumentale et l’a considéré comme une punition pour sa propre stupidité.

Faux Elon Musk

Certaines des pertes Bitcoin les plus douloureuses sont survenues à des personnes qui sont tombées dans les escroqueries.

Alors que la valeur des crypto-monnaies a augmenté, les pirates et les escrocs ont intensifié leurs efforts pour escroquer les victimes de leurs économies.

Selon Plateformes de trading au Royaume-Uni, la valeur des piratages cryptographiques et des vols entre 2019 et 2020 est passée d’environ 260 millions de livres sterling à 360 millions de livres sterling.

Et certaines des escroqueries sont connues pour avoir eu des conséquences dévastatrices.

La professeure Julie Bushnell a parlé de son chagrin et de son embarras à l’idée de perdre le dépôt de sa maison dans une crypto-monnaie élaborée.

L’éducateur basé à Brighton a envoyé 9000 £ à un faux cadeau Elon Musk annoncé sur un site simulé pour ressembler à la page d’accueil de la BBC.

Il a suggéré que le milliardaire Tesla et SpaceX doublerait son argent dans un cadeau Bitcoin si elle envoyait ses pièces à une adresse spécifique.

Mais quand aucun argent n’est revenu, elle a réalisé qu’elle avait été victime d’une arnaque.

Elle a passé une nuit sans sommeil à chercher frénétiquement en ligne comment elle pouvait récupérer l’argent, mais elle s’est vite rendu compte qu’il avait disparu.

«J’ai essayé de dormir mais je ne pouvais pas car j’avais des crises de panique constantes et je ne pouvais pas arrêter de trembler et de pleurer», a déclaré Julie L’Argus.

«Toute cette épreuve m’a laissé me sentir totalement et complètement déprimé et épuisé émotionnellement, mentalement et physiquement.

«Je ne peux pas manger ni dormir correctement et je continue de pleurer au travail et de courir aux toilettes pendant la journée et de fondre en flots de larmes, honteux et embarrassé de ce qui s’est passé.»

Elle a parlé de son calvaire dans l’espoir que les autres ne tomberaient pas dans le même piège, ce qui la laissait se sentir «embarrassée» et «sans valeur».





le BBC a déclaré qu’il prenait des mesures pour fermer le site, avec une déclaration ajoutant: «Nous exhortons les gens à vérifier la véracité de [websites] et de ne fournir aucune information personnelle. »

Julie n’est pas la seule personne à avoir succombé à une arnaque cryptographique sur le thème d’Elon Musk.

Un homme anonyme s’est exprimé après avoir perdu 400000 £ dans un swizz similaire en février après que des escrocs aient sauté sur un vrai tweet de Musk à propos de Dogecoin, rival de Bitcoin, pour promouvoir leur site de piège.