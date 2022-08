Nous aurions dû créer plus d’occasions dès le départ, selon le skipper Manpreet Singh

Il n’y a pas grand-chose qu’une équipe de hockey puisse faire quand l’Australie, l’équipe la mieux classée au monde, est à l’attaque et domine.

Mais Manpreet Singh, le capitaine de l’équipe indienne de hockey masculin, a déclaré qu’ils auraient dû mettre les Australiens sous plus de pression, ouvrir l’autre flanc, réduire le rythme et bien défendre afin que des opportunités de contre-attaque puissent être créées.

Manpreet a donné un aperçu de ce que son équipe aurait pu bien faire avec le recul après que l’Australie a battu l’Inde 7-0 en finale des Jeux du Commonwealth de Birmingham 2022.

“Nous devons mettre plus de pression sur les Australiens dans les tournois à venir. Quand ils attaquaient d’un côté, nous aurions pu ouvrir l’autre flanc, les milieux de terrain auraient dû déplacer plus de balles à l’avant et nous aurions dû créer plus de chances à l’avant, utiliser notre force en drag flick pour les blesser », a déclaré Manpreet Singh à propos de ce tout ce que son équipe aurait pu faire pour arrêter le mastodonte australien.

Le milieu de terrain indien était totalement décousu en l’absence de Vivek Sagar Prasad et de Manpreet lui-même, qui s’est blessé à l’épaule droite et a dû s’absenter une grande partie du match.

Manpreet a déclaré qu’ils étudieraient un enregistrement du match et identifieraient divers domaines nécessitant des améliorations.

« C’est une très bonne équipe en ce moment. Beaucoup de joueurs sont jeunes, donc [they] juste besoin d’avoir plus d’expérience. C’est l’expérience que nous obtenons de ce qui est actuellement le meilleur hockey au monde, alors nous avons juste besoin d’apprendre », a-t-il déclaré.

Manpreet a déclaré qu’il ne s’attendait pas à ce que le match soit aussi unilatéral.

« Nous ne nous attendions pas à cela, nous étions venus ici en espérant un combat serré. Nous nous étions bien préparés et avons bien joué dans le tournoi jusqu’à la finale. Donc, il n’y avait pas de pression », a déclaré le skipper.

L’Inde avait perdu contre l’Australie 8-0 lors de la finale du CWG en 2010, par 4-0 lors de la finale de 2014. Alors que l’Inde a été battue 1-7 lors d’un match de poule des Jeux olympiques de Tokyo et avec la défaite 7-0 de lundi, l’Inde est-elle en train de devenir une équipe fantôme pour l’Australie ? Manpreet a dit que ce n’était pas le cas et qu’ils avaient eu de bons jours contre eux aussi. “Aujourd’hui était un jour où rien ne s’est bien passé pour nous”, a-t-il déclaré.

