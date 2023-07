Nous aurions déjà dû rejoindre le programme Horizon de l’UE, déclare Sir Patrick Vallance

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni Inscrivez-vous à notre e-mail Brexit pour les dernières informations

Le Royaume-Uni et l’Union européenne sont endommagés par le fait que la Grande-Bretagne continue d’être en dehors du programme de recherche européen Horizon, selon un ancien conseiller scientifique en chef du gouvernement.

Sir Patrick Vallance a déclaré « nous aurions dû le rejoindre hier » lorsqu’il a été interrogé sur sa position sur le programme de recherche Horizon.

Il a déclaré à la conférence Future of Britain, organisée par le Tony Blair Institute for Global Change, que l’absence continue du Royaume-Uni d’Horizon était « préjudiciable » à la fois au pays et à Bruxelles.

Le Royaume-Uni a été exclu du programme de 85 milliards de livres sterling dans le cadre de représailles sur les règles commerciales post-Brexit pour l’Irlande du Nord en 2020.





Nous nous sommes soudainement coupés… c’est dommageable pour l’UE et c’est dommageable pour le Royaume-Uni Monsieur Patrick Vallance

Le Premier ministre Rishi Sunak, qui envisage actuellement un projet d’accord pour redémarrer l’adhésion à Horizon, aurait des inquiétudes quant au «rapport qualité-prix» de la réintégration.

Le chef du Parti conservateur envisage toujours une alternative basée au Royaume-Uni au programme de collaboration connu sous le nom de Pioneer, a confirmé Downing Street.

Mais Sir Patrick, qui a joué un rôle central dans la gestion de la pandémie de Covid par le gouvernement de Boris Johnson, a déclaré qu’il « n’est pas judicieux » de construire un programme national alors qu’une version européenne est « prête à ce que nous nous joignions ».

Le scientifique de haut niveau, à qui on a demandé si la Grande-Bretagne en dehors d’Horizon lui avait causé de la frustration pendant son mandat de conseiller scientifique en chef, a déclaré: «Cela m’a causé de la frustration à l’intérieur (du gouvernement), et cela m’a causé de la douleur et de la frustration à l’extérieur.

« C’est absolument clair. Un système comme Horizon qui a permis une grande collaboration à travers l’Europe est désormais géopolitiquement important.

« La Chine est en plein essor dans le domaine de la science et de la technologie. L’Amérique a évidemment fait de grandes choses, mais elle est aussi devenue un peu plus protectionniste.

« Et nous nous sommes soudainement coupés de ce système. C’est préjudiciable à l’UE et c’est préjudiciable au Royaume-Uni.

Sir Patrick a déclaré que le cadre de Windsor, le correctif du protocole d’Irlande du Nord, un élément du traité sur le Brexit, que M. Sunak et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ont convenu en février, devrait ouvrir la voie au Royaume-Uni pour rejoindre Horizon.

Il a déclaré mardi à la conférence: «Il est là avec des racines établies de longue date.

« Il faut des années pour mettre en place ce type de systèmes, donc essayer de reproduire cela au niveau national n’est pas judicieux – même si je pense que nous avons la possibilité d’être beaucoup plus mondiaux.

« Il est là, prêt à nous rejoindre.

« Et je pense qu’une fois que les problèmes du protocole d’Irlande du Nord n’étaient plus un bloc, comme Ursula von der Leyen l’a dit ce jour-là, ils veulent que nous les rejoignions, nous devrions nous joindre. »

Horizon est une collaboration impliquant les principaux instituts de recherche et entreprises technologiques d’Europe.

Les États membres de l’UE versent des fonds, qui sont ensuite attribués à des individus ou à des organisations au mérite.

Des sources ont déclaré à l’agence de presse PA que le Premier ministre envisageait un projet d’accord pour rejoindre Horizon, mais le n ° 10 a insisté ces dernières semaines sur le fait qu’un « accord n’a pas été conclu ».