Nous augmentons les objectifs de cours sur 3 de nos actions, dont 2 écrasent le marché frontalier

Suite à nos changements d’objectifs de prix sur huit titres du Club le mois dernier, nous en mettons à jour trois autres mardi pour refléter leurs récents rapports et perspectives sur les bénéfices trimestriels. Eli Lilly (LLY) : L’objectif de prix du club passe de 350 $ à 380 $ par action Bien que son troisième trimestre n’ait pas été le plus propre, la direction ayant abaissé ses perspectives de revenus pour l’année entière d’environ 300 millions de dollars en raison de l’augmentation des vents contraires sur les taux de change, nous avons été impressionnés par la façon dont le tout nouveau médicament contre le diabète de type 2 de Lilly, Mounjaro, a dépassé même les attentes les plus élevées. Alors que la croissance des ventes devrait augmenter si Mounjaro devait obtenir l’année prochaine l’approbation réglementaire fédérale pour traiter également l’obésité, nous restons très optimistes quant au fait que le médicament pourrait devenir l’un des plus vendus de tous les temps. La direction a investi agressivement pour augmenter la capacité de fabrication en prévision. Il convient également de noter que nous n’avons pas ajusté notre objectif de prix Lilly depuis que notre concurrent Biogen (BIIB) a annoncé les premiers résultats positifs d’une étude sur le traitement de la maladie d’Alzheimer au stade précoce. Lilly travaille également sur un autre médicament contre la maladie d’Alzheimer, qui a montré des résultats encourageants. Une bonne nouvelle pour Biogen est une bonne nouvelle pour le donanemab de Lilly, car les deux sont des anticorps qui visent à réduire l’accumulation de la protéine bêta-amyloïde dans le cerveau, qui est observée avec la maladie dégénérative. Les actions d’Eli Lilly se négocient avec une prime importante par rapport à son groupe de pairs et au marché au sens large, mais nous pensons que les soins de santé sont des groupes que les investisseurs sont prêts à payer grâce à ses caractéristiques de résistance à la récession et à l’impact limité de l’inflation. LLY a gagné plus de 32 % en 2022, par rapport à la baisse de près de 19 % depuis le début de l’année du S&P 500. Halliburton (HAL) : objectif de cours du club passant de 40 $ à 44 $ par action Cette mise à jour intervient environ deux semaines après que le fournisseur de services pétroliers a annoncé un troisième trimestre plus fort que prévu. Il a également fourni des commentaires haussiers sur l’expansion des marges, soutenus par un pouvoir de fixation des prix et une structure de coûts plus faible. Halliburton a également fait des progrès significatifs dans l’assainissement de son bilan, ce qui lui permet d’augmenter potentiellement les rendements en espèces pour les actionnaires l’année prochaine. Les futures augmentations du programme de dividendes et de rachat devraient encore améliorer le sentiment autour de l’action, qui a bouleversé la performance du marché au sens large avec une augmentation de plus de 72 % en 2022. Le détaillant a annoncé d’excellents résultats au quatrième trimestre la semaine dernière grâce à la force en Amérique du Nord, où les ventes des magasins comparables ont augmenté plus rapidement que prévu avec des marges meilleures que prévu. Nous pensons que l’élan en Amérique du Nord se poursuivra alors que la direction déploie son plan de réinvention, qui consiste en une série de ce que l’entreprise appelle des “investissements stratégiques et hautement ciblés” conçus pour améliorer l’efficacité opérationnelle de ses magasins. Bien que les ventes en Chine restent déprimées en raison des restrictions en cours liées à Covid, nous considérons toujours le marché chinois comme un domaine d’investissement important, et tout flux de nouvelles positives lié à une réouverture potentielle devrait entraîner une hausse du cours de l’action. Par exemple, vendredi, la nouvelle que la Chine autorisera les étrangers qui y vivent à obtenir le vaccin Covid BioNTech (BNTX)-Pfizer (PFE) et espère que Pékin sera peut-être disposé à assouplir ses blocages et restrictions pandémiques continus a fait grimper les actions de Starbucks de 8,5% . Les actions de Starbucks en 2022 ont atteint leur creux de mai à moins de 69 $, mais ont augmenté de 31 % depuis lors. Nous avons commencé notre position le 22 août, puis l’action a bondi de 6,7 % depuis lors. (Le Charitable Trust de Jim Cramer est long LLY, HAL et SBUX. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

David Ricks, PDG, Eli Lilly Scott Mlyn | CNBC