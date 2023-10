Les républicains de la Chambre soutenant Jim Jordan comme président ont déclaré aux journalistes après le deuxième vote raté qu’ils étaient contre l’habilitation du président pro tempore Patrick McHenry.

Après que Jordan n’ait pas réussi à obtenir suffisamment de voix une deuxième fois, ses alliés comme les représentants Byron Daniels de Floride et Chip Roy du Texas ont déclaré aux journalistes qu’ils continueraient à soutenir le président.

« Il est contraire à la Constitution de donner du pouvoir à quelqu’un qui n’est pas l’orateur », a déclaré Roy. « Nous irons aussi longtemps qu’il le faudra. »

Les républicains de la Chambre qui soutiennent le président du pouvoir judiciaire Jim Jordan comme président s’opposent à donner plus de pouvoir au président pro tempore Patrick McHenry après l’échec du deuxième vote.

Jordan n’a pas réussi à obtenir suffisamment de soutien au deuxième tour de scrutin, avec 22 républicains votant contre lui – soit une augmentation de deux membres par rapport au premier tour – et tous les démocrates soutenant le chef de la minorité Hakeem Jeffries pour ce rôle. Certains ont proposé de faire de McHenry un président temporaire alors que la Jordanie manque toujours de suffisamment de voix pour obtenir le marteau, ce à quoi ses alliés se sont opposés après le vote, insistant sur le fait qu’ils soutiendraient le président du pouvoir judiciaire quel que soit le nombre de tours nécessaires, ont-ils déclaré aux journalistes.

« Je ne soutiens pas l’autonomisation de McHenry », a déclaré le représentant Byron Donalds de Floride à la Daily Caller News Foundation. « Je resterai avec Jim Jordan quel que soit le nombre de tours qu’il fera. »

Donalds a ajouté que Jordan doit rencontrer les récalcitrants et décider de la manière dont il souhaite avancer. (EN RELATION : Jim Jordan ne parvient pas à devenir président de la Chambre lors du deuxième tour de vote)

« Il est contraire à la Constitution de donner du pouvoir à quelqu’un qui n’est pas l’orateur », a déclaré aux journalistes le représentant Chip Roy du Texas. « Nous irons aussi longtemps qu’il le faudra. »

« Je suis frustré », a déclaré le représentant Mike Waltz de Floride aux journalistes. « Je ne suis pas favorable à un quasi-moitié orateur avec le pro tem. Ce nom a été écrit en secret.

« Lorsque les règles ont été écrites, l’intention n’était pas de donner du pouvoir à un orateur intérimaire », a déclaré aux journalistes le représentant Mark Green du Tennessee. « Je suis avec Jordan jusqu’à la fin. »

« Il nous a fallu 15 tours pour arriver [Kevin] McCarthy. Nous avons du chemin à parcourir », a déclaré le représentant Thomas Massie du Kentucky au DCNF, faisant référence à l’élection de l’ancien président en janvier où il a dû négocier avec de nombreux résistants du GOP pour obtenir le marteau.

La représentante Harriet Hageman du Wyoming a déclaré au DCNF qu’elle ne savait pas combien de tours de scrutin supplémentaires la Jordanie pourrait passer.

« Nous attendrons de voir si Jordan continuera », a déclaré aux journalistes le représentant Tom Cole de l’Oklahoma, qui a prononcé le discours de nomination de Jordan avant le vote.

Lors du premier tour de scrutin, le représentant de Californie Doug LaMalfa a soutenu McCarthy et la représentante de l’Indiana Victoria Spartaz a soutenu Massie comme orateur. Les deux républicains ont voté en faveur de la Jordanie lors du deuxième vote.

« Les républicains doivent se rassembler et cesser de s’attaquer les uns les autres », a déclaré le porte-parole jordanien, Russell Dye, au DCNF.

Représentants Vern Buchanan de Floride, John James du Michigan, Mike Kelly de Pennsylvanie, Mariannette Miller-Meeks de l’Iowa, Pete Stauber du Minnesota, Drew Ferguson de Géorgie, Ken Buck du Colorado, Jake Ellzey du Texas, Don Bacon du Nebraska, Lori Chavez-DeRemer de l’Oregon, Carlos Gimenez de Floride, Jen Kiggans de Virginie, Mike Lawler de New York, Anthony D’Esposito de New York, Andrew Garbarino de New York, Nick LaLota de New York, Kay Granger du Texas, Tony Gonzales de Le Texas, John Rutherford de Floride, Mario Díaz-Balart, Mike Simpson de l’Idaho et Steve Womack de l’Arkansas ont tous voté contre Jordan au deuxième tour.

Certains démocrates de la Chambre semblent vouloir donner temporairement plus de pouvoir à McHenry.

«Je suis ouvert à cela», a déclaré le représentant Ro Khanna de Californie au DCNF. « Les républicains doivent présenter une proposition concrète. »

McHenry n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de la DCNF.

