CRYSTAL LAKE – La saison 2011 a tout changé à Prairie Ridge.

Les Wolves avaient fait leurs preuves en tant que programme réussi peu de temps après l’ouverture de l’école à l’automne 1997, mais après 2011, les choses étaient différentes.

C’était le troisième voyage consécutif des Wolves en demi-finale des séries éliminatoires de classe 6A. Cette fois, ils ont éliminé Batavia 33-22 dans une demi-finale passionnante, puis ont battu Peoria Richwoods 35-14 pour le championnat.

Nick Margiotta, entraîneur adjoint de Prairie Ridge au cours des cinq dernières saisons, était l’ailier rapproché et le parieur de l’équipe de 2011. Il a joué à Winona State, puis est revenu dans la région et enseigne.

“Cela a établi la norme selon laquelle il s’agit d’un programme qui peut atteindre ce niveau”, a déclaré Margiotta. « Maintenant, nous avons vu notre potentiel et nous devons le faire chaque année. Placer la barre aussi haute est amusant, et en même temps, les gars qui nous suivent doivent être à la hauteur.

« Il y a une tradition de succès. C’est quelque chose que nous ne tenons pas pour acquis, mais c’est presque une attente à ce stade, en pénétrant profondément dans les séries éliminatoires. Si nous ne le faisons pas, c’est une déception pour nous.

Depuis cette saison, les Wolves sont revenus en demi-finale cinq fois de plus et ont remporté quatre de ces matchs. Le dernier triomphe en demi-finale est survenu samedi lorsque le botteur Brogan Amherdt a marqué un panier de 29 verges avec 6,7 secondes à faire pour battre St. Ignatius 21-19.

Les Wolves (12-1) affronteront East St. Louis (11-2) pour le championnat d’État de classe 6A à 13 h samedi au Memorial Stadium de l’Illinois à Champaign.

L’entraîneur de Prairie Ridge, Chris Schremp, était entraîneur adjoint lorsque le programme a débuté sous Dave Whitson et est devenu entraîneur-chef en 2002. Il sait que le niveau de réussite engendre des aspirations extrêmement élevées.

L’entraîneur-chef de Prairie Ridge, Chris Schremp, surveille l’action contre St. Ignatius lors des demi-finales de classe 6A. (Patrick Kunzer pour Shaw Local)

“Cela vous fait travailler plus dur parce que ces choses sont attendues”, a déclaré Schremp. “C’est presque comme si vous ne disiez pas, eh bien, ‘Qu’est-il arrivé?’ Et certaines années, vous n’avez pas l’impression d’avoir une équipe qui peut faire état, mais l’école et les gens de la communauté s’y attendent toujours. C’est une chose positive, et cela peut être une chose négative. Nous essayons d’en faire un élément positif.

Après avoir remporté des titres d’État consécutifs en 2016 et 2017, les Wolves de 2018 ont dû remplacer la plupart de leurs titulaires. Ils ont été éliminés au deuxième tour par un talentueux Chicago Phillips 24-19.

“Nous nous attendons à l’excellence”, a déclaré le coordinateur défensif Andy Petersen. «Ce fut une déception en 2018 lorsque nous avons perdu au deuxième tour. Cela a alimenté notre course de 2019 [back to the title game], mais ce fut une grosse déception. Cette équipe n’était pas aussi bonne que l’avant (2017) ou l’après (2019). Mais c’est ce à quoi nous nous attendons. »

Le coordinateur défensif de Prairie Ridge, Andy Petersen, assistant de longue date de l’équipe de l’entraîneur Chris Schremp, a déclaré que l’équipe du championnat d’État de classe 6A 2011 a fait que tout le monde dans le programme “s’attend à l’excellence”. (Matthieu Apgar)

En 25 ans, Prairie Ridge n’a raté les séries éliminatoires que cinq fois : 1997, 1998, 2003, 2004 et 2012. C’était remarquable pour un programme d’atteindre les séries éliminatoires à sa troisième année. Whitson a emmené les Wolves en quarts de finale lors de leur cinquième saison.

Schremp, qui a une fiche de 178-62 (un pourcentage de victoires de 0,742) en 21 saisons, a pris le relais et les Wolves ont continué à devenir plus forts. En 2007, ils ont de nouveau atteint les quarts de finale. En 2009, ils ont commencé la série de trois apparitions consécutives en demi-finale.

Ils ont participé aux séries éliminatoires chaque saison depuis 2013 et n’ont raté les quarts de finale que deux fois au cours de cette séquence (2014 et 2018).

Les joueurs et les entraîneurs de Cary-Grove ont toujours dit que la saison 2004, au cours de laquelle les Troyens ont remporté le match pour le titre d’État de classe 7A et perdu contre Libertyville 13-3, a revigoré leur programme comme rien d’autre ne pouvait le faire.

CG a trois championnats d’État 6A depuis 2009. Soit CG, soit Prairie Ridge a joué dans chaque match pour le titre 6A depuis 2016.

Nick Margiotta de Prairie Ridge, maintenant assistant du personnel de l’entraîneur Chris Schremp, reçoit sa bague de titre d’État après avoir aidé les Wolves à remporter le championnat d’État de classe 6A 2011. (Réseau de nouvelles locales de Shaw)

L’équipe de Prairie Ridge 2011 a fait la même chose.

« C’est la motivation dans la salle de musculation. C’est une motivation quand ils font quelque chose qui n’est pas lié au sport », a déclaré Margiotta. « C’est ce que c’était pour moi. Mon année junior, nous avons perdu contre Boylan (14-7) en demi-finale. L’année d’avant, nous avons perdu contre Cary en demi-finale. Cela guide vraiment vos décisions dans votre vie quotidienne en dehors du football. Pendant le foot, ça te motive : ‘Hé, on peut y arriver. Nous l’avons vu et nous contrôlons notre propre destin. “

Cela peut aussi changer la façon dont les entraîneurs instruisent leurs joueurs.

“Il n’y a pas d’entraînements ou de séances d’étude de films qui ne sont que amusants”, a déclaré Petersen. « C’est assez intense là-dedans. C’est ainsi que nous gérons notre programme.

“Certaines personnes disent:” Ils sont de nouveau dans le championnat d’État. C’est assez remarquable, ce que Cary a fait, ce que nous avons fait. Ce n’est pas banal. Vous n’avez pas de chance. Ce n’est pas quelque chose que nous tenons pour acquis non plus.

Savoir ce qu’il faut et vouloir maintenir la tradition très réussie motive les joueurs et les entraîneurs tout au long de l’intersaison.

“Nous avons dit aux enfants en janvier que vous deviez participer aux séries éliminatoires, et cela se fait dans la salle de musculation”, a déclaré Schremp. « C’est là que nous commençons. Sommes-nous en train de soulever comme un champion d’État le ferait ? C’est ainsi que nous abordons tout. C’est ainsi que nous abordons les pratiques d’été.

« Nous ne faisons rien pour être des équipes moyennes. On fait tout pour être des équipes championnes. Les enfants y adhèrent. »