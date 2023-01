“Nous attendons des décisions fortes”: Zelensky appelle à l’action alors que les alliés américains et européens préparent l’aide

Les puissances occidentales ont annoncé d’importantes livraisons d’armes à l’Ukraine.

Les États-Unis ont fait don d’armes pour une valeur de 27,4 milliards de dollars jusqu’à présent.

Mais l’Ukraine prévient qu’elle a besoin de chars pour contrer les forces russes.

Les États-Unis et certains de leurs alliés européens ont annoncé d’importants nouveaux dons d’armes à l’Ukraine, notamment des véhicules blindés et des armes lourdes, avant une réunion cruciale sur le renforcement des défenses du pays près d’un an après l’invasion russe.

Les États-Unis ont déclaré que leur ensemble de soutien militaire – qui comprend des véhicules blindés de transport de troupes, des systèmes de défense aérienne et des dizaines de milliers de roquettes et d’obus d’artillerie – valait quelque 2,5 milliards de dollars.

Il y aura 59 véhicules de combat Bradley et 90 véhicules blindés de transport de troupes Stryker, a annoncé jeudi le département américain de la Défense dans un communiqué.

Le secrétaire d’État Antony Blinken a déclaré qu’il s’agissait d’un “nouveau programme d’aide à la sécurité important pour aider l’Ukraine à continuer à se défendre contre la guerre brutale de la Russie”.

Le dernier paquet porte l’aide militaire américaine à l’Ukraine à quelque 27,4 milliards de dollars, a-t-il ajouté.

Auparavant, le Royaume-Uni, dans une déclaration conjointe avec les ministres de la Défense et les représentants de neuf pays européens, avait annoncé qu’il enverrait 600 missiles Brimstone à Kyiv, tandis que le Danemark promettait 19 obusiers Caesar de fabrication française, et la Suède son système d’artillerie Archer, un mobile moderne obusier que l’Ukraine demande depuis des mois.

La déclaration disait:

Nous reconnaissons qu’il est aussi important d’équiper l’Ukraine pour pousser la Russie hors de son territoire que de l’équiper pour défendre ce qu’elle possède déjà.

“Ensemble, nous continuerons à aider l’Ukraine à passer de la résistance à l’expulsion des forces russes du sol ukrainien. Le nouveau niveau de puissance de combat requis n’est atteint que par des combinaisons d’escadrons de chars de combat principaux, sous défense aérienne et antimissile, opérant aux côtés de groupes d’artillerie divisionnaires, et de nouveaux tirs de précision en profondeur permettant de cibler la logistique russe et les nœuds de commandement en territoire occupé. »

Les annonces ont précédé une réunion de responsables de la défense et d’autres responsables d’une cinquantaine de pays, dont les 30 membres de l’OTAN, à la base aérienne de Ramstein en Allemagne pour discuter du soutien à Kyiv au milieu des batailles brutales dans l’est de l’Ukraine et des attaques aériennes continues de la Russie sur ses villes. .

Dans la perspective des pourparlers allemands, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré jeudi soir que Kyiv attendait des “décisions fortes” de la réunion.

“Nous attendons en fait maintenant une décision d’une capitale européenne, qui activera les chaînes de coopération préparées concernant les chars”, a déclaré Zelensky dans une allocution vidéo.

“Nous préparons la réunion de Ramstein demain. Nous attendons des décisions fortes. Nous attendons un puissant programme d’aide militaire des Etats-Unis”, a-t-il ajouté.

La pression sur l’Allemagne pour qu’elle fournisse ses chars modernes Leopard 2 s’intensifie, le gouvernement du chancelier Olaf Scholz semblant jusqu’à présent réticent à autoriser leur transfert de peur de provoquer Moscou. L’Allemagne dispose d’un droit de veto sur tout transfert potentiel.

Le Kremlin a averti jeudi que l’envoi d’armes lourdes capables de frapper le territoire russe serait interprété comme une escalade.

“Potentiellement, c’est extrêmement dangereux”, a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Il a averti :

Cela signifiera porter le conflit à un tout autre niveau, ce qui, bien sûr, n’augure rien de bon du point de vue de la sécurité mondiale et paneuropéenne.

L’Ukraine et la Russie se sont toutes deux appuyées principalement sur des chars T-72 de l’ère soviétique, qui ont été détruits par centaines pendant la guerre qui a commencé le 24 février 2022 lorsque le président russe Vladimir Poutine a envoyé des troupes de l’autre côté de la frontière dans ce qu’il continue d’appeler un ” opération militaire spéciale ».

Craignant que les mois les plus froids ne donnent aux forces russes le temps de se regrouper et de déclencher une attaque importante, l’Ukraine a intensifié les appels à ses alliés pour augmenter l’aide.

Lors de son voyage à Washington, DC en décembre, Zelensky a déclaré au Congrès américain que soutenir l’Ukraine n’était pas une charité mais un investissement dans la démocratie.

Berlin a semblé laisser ouverte jeudi la perspective d’autoriser les alliés à fournir à l’Ukraine les chars demandés, affirmant que la situation “s’éclaircirait dans les prochaines heures ou demain matin”.

Le ministre lituanien de la Défense, Arvydas Anusauskas, a déclaré à l’agence de presse AFP que “certains pays enverront” des chars Leopard en Ukraine, promettant “davantage de nouvelles demain” lors des pourparlers.

Les alliés occidentaux de l’Ukraine ont été réticents à transférer des armes plus lourdes pour éviter que l’OTAN ne semble affronter directement la Russie, mais les responsables à Kyiv affirment que les chars sont cruciaux si l’Ukraine veut reprendre les terres occupées par les Russes et se défendre contre de nouvelles attaques.

“De Washington à Londres, de Paris à Varsovie, vous entendez une chose : l’Ukraine a besoin de chars. Les chars sont la clé pour mettre fin à la guerre correctement. Il est temps d’arrêter de trembler devant Poutine et de franchir la dernière étape”, a déclaré le conseiller de Zelensky, Mykhailo Podolyak. dans un tweet.

Pendant ce temps, le directeur de la CIA, William Burns, s’est rendu en secret à Kyiv pour rencontrer Zelensky, a déclaré jeudi un responsable américain à l’agence de presse Reuters, refusant de dire quand la visite a eu lieu.

Le Washington Post, qui a d’abord rapporté le voyage de Burns, a déclaré que le directeur de la CIA était en Ukraine à la fin de la semaine dernière et a informé Zelensky de la façon dont les États-Unis voient la Russie établir ses plans militaires dans les semaines et les mois à venir.

Les combats ont continué à être les plus intenses dans la région industrielle de l’est connue sous le nom de Donbass, ont déclaré jeudi soir des responsables militaires ukrainiens.

L’état-major général des forces armées ukrainiennes a déclaré que les forces russes avaient bombardé la ville de Bakhmut, le principal centre d’intérêt de la Russie dans la province de Donetsk, qui, combinée avec la province de Lougansk, forme la région du Donbass.

Soledar, à environ 20 km de Bakhmut, a également essuyé des tirs. Les forces russes affirment contrôler la ville, réputée pour ses mines de sel, tandis que l’Ukraine affirme que son armée y combat toujours.

Des villes voisines ont également été bombardées par les forces russes, dont Klishchiivka, juste au sud de Bakhmut, a indiqué l’armée ukrainienne.

Yevgeny Prigozhin, chef de l’armée mercenaire russe Wagner, a déclaré que ses forces avaient pris le contrôle de Klishchiivka, une revendication contestée par l’Ukraine.