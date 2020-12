Le chanteur de « Monster » Shawn Mendes s’est rendu vendredi aux histoires d’Instagram pour s’excuser auprès de Sam Smith de les avoir trompées.

Au Jingle Ball d’iHeartRadio, le joueur de 22 ans a utilisé des pronoms incorrects pour identifier Smith. La star de «Dancing With A Stranger» utilise les pronoms «ils / eux», que Smith a dans leur profil Instagram. Le chanteur britannique a annoncé qu’il s’identifiait comme non binaire l’année dernière.

« Oh @samsmith, je suis vraiment désolé de vous avoir qualifié de » il « pour votre introduction au jingle ball », a écrit Mendes. « Cela m’a complètement échappé. Cela ne se reproduira plus .. »

Smith, 28 ans, a répondu sur son propre Instagram, republiant l’histoire de Mendes.

«Nous apprenons tous ensemble», a écrit Smith avec deux émojis au cœur blanc. « Bonnes vacances, tout mon amour xx. »

Smith a déclaré qu’ils s’identifiaient comme non binaires et genderqueer dans une interview avec l’actrice et défenseur de l’image corporelle de « The Good Place » Jameela Jamil en mars 2019.

Lorsque la chanteuse primée aux Oscars et aux Grammy Awards avait 16 ans, Smith a cessé de porter des vêtements masculins, ils ont dit à Jamil dans le premier épisode de sa série « I Weigh Interviews » sur Instagram. Smith portait des leggings et du maquillage complet tous les jours, disant qu’ils sont devenus un « clown gay » dans le village dans lequel ils ont grandi.

Le style de Smith a évidemment changé au fur et à mesure que sa carrière musicale grandissait, bien que leurs sentiments les aient depuis rattrapés.

«J’ai toujours eu un peu de guerre dans mon corps et mon esprit … Je pense comme une femme parfois dans ma tête, et je me suis parfois assis et je me suis demandé: ‘Est-ce que je veux un changement de sexe?’ Et c’est quelque chose auquel je pense encore », disaient-ils à l’époque.

Mais Smith a dit que c’était peu probable. Quand ils ont vu les mots non binaire et genderqueer, et ont entendu les gens en parler, ils ont eu une révélation: « (Explétif), c’est moi. »

Pour eux, être non binaire et genderqueer signifie que vous ne vous identifiez pas à un seul sexe. Smith dit que le genre fait partie d’un spectre, tout comme la sexualité. «Vous tombez amoureux des gens, pas des organes génitaux», ont-ils dit.

Plus tard dans l’année, en septembre 2019, Smith a déclaré ses nouveaux pronoms de genre sur des médias sociaux.

«Aujourd’hui est une bonne journée, alors voilà. J’ai décidé de changer mes pronoms en THEY / THEM», a écrit Smith. « Après une vie de guerre avec mon sexe, j’ai décidé de m’embrasser pour qui je suis, à l’intérieur comme à l’extérieur. »

Contribution: David Oliver, USA TODAY, The Associated Press