Nous apprenons à faire semblant de manière surprenante dès notre plus jeune âge, selon une étude : ScienceAlert

Être capable de faire semblant est une compétence précieuse tout au long de la vie – qu’il s’agisse de jouer à faire semblant en tant qu’enfants ou de faire semblant de s’intéresser à l’émission de télévision préférée de votre partenaire – et une nouvelle étude suggère que nous apprenons l’art de faire semblant à un très jeune âge.

Des chercheurs au Royaume-Uni ont interrogé 902 parents du Royaume-Uni, des États-Unis et d’Australie sur leurs enfants, âgés de la naissance à 47 mois (près de quatre ans).

Ils ont découvert que certains jeunes s’adonnaient à faire semblant de jouer À l’âge de quatre mois, la moitié environ d’entre eux étaient capables de faire semblant à l’âge de douze mois. À 13 mois, la moitié des enfants de l’échantillon étaient également capables de faire semblant.

« Nos résultats montrent à quel point faire semblant est un processus complexe et évolutif qui commence très tôt dans la vie, aidant leurs compétences cognitives et sociales à progresser », dit Elena Hoicka, psychologue de l’éducation, de l’Université de Bristol.

« La simulation est un élément clé de l’apprentissage, de la créativité, de la capacité à se faire des amis et à comprendre les autres. Cette étude répertorie ses différentes étapes et types. »

Faire semblant devient de plus en plus sophistiqué à mesure que les enfants grandissent. Hoicka et sa co-auteure, la psychologue clinicienne de l’Université d’Oxford Eloise Prouten, rapportent que cela commence par le corps (faire semblant de dormir, par exemple), puis passe aux gestes et aux actions (comme se brosser les dents avec un doigt), et se développe ensuite vers la substitution d’objets (peut-être en utilisant une banane comme un téléphone).

À l’âge de deux ans, les enfants ajoutent généralement des pensées plus abstraites, ont constaté les chercheurs. À ce stade, les enfants peuvent faire semblant de faire quelque chose avec lequel ils n’ont aucune expérience, comme piloter un avion. fusée.

À l’âge de trois ans, les enfants utilisent alors tout leur corps pour faire semblant d’être d’autres personnes (comme des personnages de dessins animés), des animaux ou des arbres. D’autres types de simulations sont pratiquées à l’âge de trois ans, notamment des scénarios plus inhabituels et amis imaginaires.

« Comme leurs compétences linguistiques se développent également, cela peut les aider à faire semblant de nouvelles manières, leur permettant ainsi de créer des scénarios élaborés », dit Hoicka.

Au total, l’équipe a pu identifier 18 types différents de simulations chez ces jeunes enfants. Ils affirment qu’il s’agit de la première étude connue à répertorier les comportements de simulation de la naissance à l’âge de trois ans.

Les rapports des parents, comme le reconnaissent les auteurs, ne sont pas toujours exacts, mais il a été démontré qu’ils concordaient avec les rapports de laboratoire dans des études précédentes. L’utilisation de cette méthode leur a permis d’examiner efficacement ces relations avec un échantillon plus large et plus jeune.

Les tests en laboratoire et les études observationnelles actuels présentent d’autres limites, comme un nombre réduit de participants et un risque d’épuisement des jeunes enfants, qui ne parviennent pas à exploiter leurs capacités s’ils ne sont pas d’humeur à faire semblant.

L’une des façons dont les résultats de l’étude pourraient être utiles est de mieux comprendre modèles de développement dans nos plus jeunes années. Il se peut que certains types de jeu ou d’apprentissage soient plus adaptés à différents stades pour différents jeunes.

« Avec des recherches plus poussées, les résultats pourraient potentiellement être utilisés comme outil de diagnostic des différences de développement dans les premières années », dit Hoicka.

« Cela pourrait à terme aider les parents, les éducateurs de la petite enfance et les professionnels de la santé à mieux comprendre comment jouer avec les enfants à différents stades de développement. »

La recherche a été publiée dans Développement cognitif.