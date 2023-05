Nous apportons cinq changements d’objectifs de prix et une amélioration de la note après une folle semaine de revenus

Une semaine chargée de la saison des résultats et de nombreux développements dans l’actualité nous ont amenés à revoir certains des objectifs de cours et des notations des actions du portefeuille du Club. AAPL YTD mountain Performance Apple YTD Apple (AAPL) : Nous relevons notre objectif de cours à 185 $ par action contre 175 $ en réponse au solide trimestre de jeudi soir. Même dans un environnement macroéconomique difficile, Apple a été en mesure de réaliser des ventes record d’iPhone et de services au cours du trimestre de mars tout en augmentant sa base installée à de nouveaux sommets. L’inflation a peut-être écrasé les bénéfices de beaucoup, mais les marges brutes d’Apple ont augmenté au cours du trimestre et les perspectives du prochain trimestre ont également été positives. L’un des principaux moteurs de l’amélioration des marges brutes d’Apple est son activité Services, qui continue de prospérer à mesure qu’Apple attache de plus en plus de fonctionnalités à ses appareils. Pour couronner le tout, Apple a augmenté son dividende et annoncé une augmentation de 90 milliards de dollars de son autorisation de rachat d’actions. LLY YTD mountain Eli Lilly YTD performance Eli Lilly (LLY) : Nous augmentons à nouveau notre objectif de cours sur Eli Lilly, cette fois à 460 $ par action contre 430 $. Notre nouvel objectif de prix est en réaction aux données positives des essais sur les médicaments contre la maladie d’Alzheimer qui étaient bien meilleures que ce à quoi nous nous attendions. Le décor étant planté pour la possibilité d’une approbation complète d’ici la fin de l’année, Eli Lilly a réussi le développement de deux des projets de pipeline les plus précieux de l’histoire de l’entreprise. L’autre projet, bien sûr, est Mounjaro – le nouveau traitement du diabète de type 2 également en cours d’examen en tant que médicament amaigrissant. Nous continuons de croire que Mounjaro a le potentiel d’être l’un des médicaments les plus vendus de tous les temps. EL YTD mountain Estee Lauder YTD performance Estee Lauder (EL): Nous abaissons notre objectif de cours sur Estee Lauder à 260 $ par action contre 300 $ suite à son rapport décevant sur les résultats, où la direction a non seulement manqué les attentes, mais a réduit le reste de ses perspectives pour l’exercice en raison d’une reprise plus lente que prévu de son activité de travel retail. C’était choquant de voir une entreprise de cette qualité manquer. Nous sommes retournés et avons examiné chaque trimestre sous la direction du PDG Fabrizio Freda et avons constaté que deux fois seulement il avait raté le numéro – le trimestre de juin 2020 contesté par Covid et celui-ci. Après la réinitialisation de la semaine dernière, nous ne pensons pas que cela se reproduise. Alors que le Travel Retail a été plus lent à se redresser et qu’il faudra du temps pour que les stocks se normalisent, ce que nous avons trouvé encourageant, c’est la croissance du reste de l’activité. L’ancien commerce de détail de voyages d’Estee Lauder en Asie a augmenté de 10 % et les ventes en Chine continentale ont augmenté de manière organique à un chiffre avec des gains de parts de marché. Encore une fois, la dernière pièce restante du puzzle de la reprise est le travel retail, et cela demandera un peu plus de patience. Mais nous sommes convaincus que cette activité reviendra à mesure que les voyages internationaux des consommateurs chinois rebondiront, et pour cela, nous pensons que le titre est un achat ici. HAL YTD mountain Halliburton YTD performance Halliburton (HAL) : Nous abaissons notre objectif de prix sur ce géant des services pétroliers axé sur l’Amérique du Nord à 40 $ par action contre 48 $. Nous pensons toujours que l’action est bon marché, mais nous voulons être plus prudents avec notre objectif de prix après avoir écouté la conférence téléphonique post-bénéfice de Coterra Energy (CTRA) vendredi. Le PDG Tom Jorden a déclaré que les coûts de service « semblent avoir atteint leur maximum » et ont commencé à baisser. Cela se produit probablement moins du côté du pétrole et plus du côté du gaz naturel, dont l’activité s’est ralentie en raison de la baisse des prix. Halliburton a déjà répondu aux conditions du marché en déplaçant trois flottes vers des bassins pétroliers à partir de bassins gaziers pour répondre à la demande des clients, mais c’est quelque chose à surveiller à l’avenir. SBUX YTD mountain Performance Starbucks YTD Starbucks (SBUX): Nous relevons notre objectif de cours à 125 $ par action contre 120 $ et relevons notre note à 1 suite au recul de l’action en réaction aux résultats récents des bénéfices. Starbucks a réalisé un trimestre solide, dépassant les attentes en matière de ventes, de marges et de bénéfice par action ajusté avec des ventes comparables en Amérique du Nord en hausse à deux chiffres et la Chine a été une surprise à la hausse avec des compositions en hausse de 3% par rapport aux prévisions de baisse. Alors pourquoi le titre a-t-il chuté de 9 % le lendemain ? Les actions étaient chaudes dans l’impression en prévision d’un battement et d’une relance. Lorsque la direction a simplement réitéré ses perspectives pour l’année entière, appelant à une croissance plus modérée malgré le bon trimestre, les investisseurs ont été déçus et ont abandonné le titre. Nous pensons que c’est l’occasion d’entrer et potentiellement de racheter ce que nous avons récemment vendu à la hausse . Notre point de vue sur le guide décevant est qu’il s’agit d’une gestion conservatrice. Le PDG Laxman Narasimhan vient de succéder à Howard Schultz en tant que PDG en avril, et nous pensons que le guide inchangé concernait Narasimhan en gardant des attentes basses – et élevées réalisables – afin qu’il puisse battre et augmenter à l’avenir. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long AAPL, LLY, EL, HAL, CTRA, SBUX. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant Jim fait un commerce. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. La plus grande usine d’iPhone au monde, située en Chine et dirigée par Foxconn, a fait face à des perturbations en 2022. Cela devrait se répercuter sur les résultats du trimestre de décembre d’Apple. Pendant ce temps, les analystes ont remis en question la demande d’iPhone 14 des consommateurs chinois. Nic Coury | Bloomberg | Getty Images