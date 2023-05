Nous appelons cela un comportement antisocial, les crétins de TikTok comme Mizzy disent que c’est « amusant »

Au fur et à mesure des actions, elles ne sont pas particulièrement amusantes.

Il est difficile de sourire à l’idée que quelqu’un entre dans une maison familiale, fonce dans les allées de Sainsbury’s sur un vélo électrique ou emmène le chien d’une pauvre femme âgée.

Le comportement de l’adolescent TikTok Mizzy est loin d’être drôle et cela l’a amené devant le tribunal Crédit : PA

Mais ce ne sont là que quelques-unes des « farces » concoctées par l’adolescent de TikTok Mizzy – de son vrai nom Bacari-Bronze O’Garro – qui s’est retrouvé devant le tribunal cette semaine pour ses vidéos idiotes.

La vérité est que le comportement du jeune de 18 ans est loin d’être drôle – c’est effrayant et stupide.

Et pourtant, il n’a reçu qu’une gifle pour ses crimes : une amende de seulement 365 £ et une ordonnance de deux ans pour comportement criminel.

Il s’est vanté plus tard que « les lois britanniques sont faibles ». Et malheureusement, je suis enclin à être d’accord avec lui.

Bien qu’il ne soit clairement pas un maître criminel, ces infractions sont, au mieux, une perturbation horrible et, au pire, tout à fait terrifiantes pour les personnes impliquées.

Voir un étranger entrer directement dans votre maison comme s’il avait parfaitement le droit d’être là sera un moment à couper le souffle pour n’importe qui.

Et peu importe s’il déclare plus tard que quelque chose est une « blague ».

Dans le feu de l’action ce n’est pas clair et son comportement est antisocial et inacceptable. C’est aussi dangereux.

Lorsqu’il est menacé d’une telle manière, qui sait comment quelqu’un va réagir ?

Mais l’horreur infligée à ces familles équivaut sûrement à plus de quelques centaines de livres.

Pourtant, il semble que O’Garro ait été relâché parce que ses crimes ont été commis au nom du divertissement.

S’il avait commis ces délits, dont certains sont assez graves, sans que sa caméra mobile ne tourne, aurait-il pu s’en tirer si facilement ? Je ne suis pas si sûr.

Il y a également eu un silence assourdissant de la part de TikTok, qui semble plus qu’heureux de laisser ce marchand de chaos grincheux sur son site.

Après avoir documenté les actes qui l’ont transformé en criminel condamné sur leur application, il devrait sûrement être banni à vie.

J’imagine que ce serait plus dissuasif que n’importe quelle amende.

Car ce jeune homme n’a manifesté aucun remords.

Une ordonnance du tribunal qui lui a été rendue mercredi stipule qu’il ne doit pas publier de vidéos sur les réseaux sociaux sans l’autorisation de ceux qui y figurent.

Pourtant, il aurait téléchargé plus de « farces » le lendemain – et vendredi, il a été arrêté, soupçonné d’avoir enfreint l’ordre.

Dans une interview TalkTV avec Piers Morgan, il s’est vanté: « Je suis légalement un adulte maintenant, donc je peux faire ce que je veux. »

Lorsqu’il a été interrogé sur le fait de terroriser sa communauté locale, il a répondu : « Je n’appellerais pas vraiment cela terroriser, j’appellerai simplement cela plus s’amuser. »

Et c’est là que réside le problème. Nous voyons une menace antisociale.

Il voit un moment de plaisir.

Les farces de l’adolescent voient les membres du public considérés comme des dommages collatéraux Crédit:

Vous pourriez rejeter ce comportement comme un peu de plaisanterie d’adolescent.

Mais je pense que c’est symptomatique de quelque chose de plus grand.

À l’ère des médias sociaux, le grand public est désormais de plus en plus traité comme des « extras ».

Le public est le dommage collatéral des insipides stars des médias sociaux qui sont tellement attachées à leurs écrans qu’elles ont oublié ce que c’est que de vivre dans le monde réel.

Regardez les actions de Just Stop Oil.

La semaine dernière, trois manifestants ont escaladé les clôtures de l’un des jardins d’exposition de Chelsea et y ont jeté de la poudre d’orange.

C’était dans le but de sensibiliser au changement climatique, et tout cela alors qu’ils étaient filmés en marge par un conspirateur.

C’était la dernière d’une longue liste de manifestations très médiatisées apparemment conçues par le groupe pour déranger autant que possible la vie quotidienne afin de créer la vidéo parfaite pour les médias sociaux.

Tout cela me désespère un peu de ce qui est arrivé à notre sens de la communauté.

Il est facile d’avoir l’impression que les médias sociaux nous transforment en une nation d’égocentriques sans aucune considération pour les autres.

La position du cycle est juste

Emily Bridges a un net avantage sur les cyclistes féminines et la nouvelle décision reflète que Crédit : PA

La cycliste TRANS Emily Bridges a lancé une attaque cinglante contre British Cycling, l’accusant de, euh, de « génocide ».

Après avoir pris la décision d’interdire définitivement aux femmes trans de courir contre des femmes biologiques, Emily a accusé le corps d’avoir commis un « acte violent » et l’a décrit comme une « organisation défaillante ».

Eh bien, je ne suis pas d’accord.

Je peux voir à quel point il est frustrant pour un athlète qui a passé sa vie à s’entraîner pour concourir dans son domaine pour se faire dire qu’il n’est plus éligible pour le faire.

Mais quiconque a traversé la puberté masculine a un avantage physique sur quelqu’un qui ne l’a pas fait.

Et Emily peut toujours concourir si elle le souhaite.

British Cycling changera sa section masculine actuelle en une catégorie «ouverte», où les femmes transgenres pourront concourir contre d’autres coureurs nés de sexe masculin.

Ce n’est peut-être pas une solution idéale, mais lorsque des droits conflictuels s’affrontent, un compromis s’impose.

Finale d’essayage du héros

Jeudi, le sergent de vol Peter Brown a reçu l’adieu d’un héros à l’église St Clement Danes sur The Strand à Londres.

L’église centrale de la RAF était remplie de 600 personnes en deuil qui ont rendu hommage au héros de la Seconde Guerre mondiale.

Le Flt Sgt Brown est décédé seul à l’âge de 96 ans et n’avait pas de famille connue. Les voisins ont donc voulu organiser des funérailles à la hauteur du service qu’il avait rendu à son pays.

Ils ont fait prendre conscience de l’homme et de son devoir et cela a reçu un écho incroyable – et à juste titre !

Nous sommes tous ici grâce aux sacrifices consentis par des gens comme le Flt Sgt Brown et moi, pour ma part, je suis éternellement reconnaissant.

On lui a témoigné le respect qu’il méritait. Reposez en paix.

Quel coup

Les EXPERTS pensent maintenant que la technologie de l’IA conduira à des prévisions météorologiques plus fiables.

Mais cela pourrait être un désastre pour la grande institution britannique des météorologues comme le regretté Ian McCaskill.

Ils ne sont peut-être pas toujours sur l’argent. Mais ils offrent un excellent divertissement.

Le bikini de Sharon est tellement inspirant

Sharon Stone a l’air incroyable pour 65 ans et vit vraiment sa meilleure vie Crédit : Instagram

QUI pourrait reprocher à Sharon Stone d’avoir publié cette photo de bikini extraordinairement glamour sur Instagram ?

Si j’avais l’air aussi bien que la star de Basic Instinct dans ce petit bikini Dolce & Gabbana à 65 ans, je ferais la même chose.

Sharon avait l’air d’un million de dollars alors qu’elle posait dans l’une des chambres de son manoir de Beverly Hills, acheté avec le produit de sa carrière d’actrice extrêmement réussie. Franchement, elle vit sa meilleure vie.

Au cours de notre sixième décennie, la plupart d’entre nous n’oseraient pas porter un bikini dans l’intimité de notre propre jardin, et encore moins publier une photo de nous sur les réseaux sociaux.

Mais Sharon est absolument magnifique et est une source d’inspiration pour nous tous – ainsi qu’un rappel de la beauté que vous pouvez avoir à tout âge si vous prenez bien soin de vous.

Un test de n’importe quel ange

Des bandes fuites ont enregistré Dick Strawbridge et Angel Adoree en utilisant un langage grossier envers les producteurs Crédit : Canal 4

J’ai TOUJOURS aimé Escape To The Chateau, l’émission télévisée sur un couple qui a quitté le Royaume-Uni pour rénover un immense pad en France et l’a transformé en hôtel et lieu de mariage.

La paire, Angel Adoree et Dick Strawbridge, pouvait tout faire.

Une fois, elle a utilisé de vieilles couvertures de magazines qu’elle a trouvées dans le grenier comme papier peint pour les toilettes du rez-de-chaussée.

Cela aurait dû être terrible, mais cela avait l’air impressionnant.

Et Dick, eh bien, il a tout réparé, des toits au câblage.

Mais ce n’est peut-être pas la belle vie après tout. . .

L’émission de Channel 4 a été annulée l’année dernière, mais il est récemment apparu que des inquiétudes avaient été soulevées auprès du diffuseur concernant la conduite du couple.

Et une cassette a été divulguée en ligne d’Angel semblant se lancer dans une « diatribe grossière » contre un producteur.

Angel peut être entendu appeler un membre de l’équipe de tournage de « f *** d up little c ».

Si cette bande est légitime, alors c’est vraiment un comportement inacceptable.

Mais ce n’est pas surprenant qu’ils aient été grincheux, n’est-ce pas ?

Déménager dans un autre pays, rénover une propriété délabrée, tout en élevant deux enfants, semble plutôt stressant.

Et c’est avant la pression supplémentaire de faire une émission de télévision en même temps.

En tant que personne ayant un peu d’expérience dans ce domaine, je pense que la devise de faire de la télévision devrait être « dépêchez-vous et attendez ».

Pour faire une émission de télévision, vous avez besoin de la patience d’un saint – ce qu’aucun de ces deux-là ne possède clairement.