« Nous allumons ce feu pour nous souvenir d’eux » : mémorial de Kelowna pour la Journée de commémoration et d’action contre la violence faite aux femmes

Un nouveau mémorial pour les 14 femmes tuées lors du massacre de l’École polytechnique de 1989 a été inauguré aujourd’hui à l’UBCO, suscitant des discussions sur la violence faite aux femmes à Kelowna et dans le monde.

La Journée nationale de commémoration et d’action contre la violence faite aux femmes a été instituée après qu’un homme armé est entré dans une classe d’ingénierie dans une université du Québec. Il a forcé tous les hommes à partir puis a ouvert le feu sur les femmes de la classe, tuant 14 personnes et en blessant 10.

En ce jour, nous nous souvenons :

Geneviève Bergeron

Hélène Colgan

Nathalie Croteau

Barbara Daigneault

Anne-Marie Edouard

Maud Haviernick

Maryse Laganière

Maryse Leclair

Anne-Marie Lemay

Sonia Pelletier

Michèle Richard

Annie St-Arneault

Annie Turcotte

Barbara Klucznik-Widajewicz

Aujourd’hui, lors du 14 Not Forgotten Memorial, UBCO a dévoilé le bol à feu. La statue est une pièce collaborative, intitulée Pour les futures matriarches ce a été créé par l’artiste Syilx Krista-Belle Stewart et l’artiste Secwépemc Tania Willard.

Willard a déclaré que lors de la création de la pièce, elle avait réfléchi aux femmes autochtones disparues et assassinées en Amérique du Nord, et aux femmes en Iran et dans le monde qui se battent pour l’égalité.

Le bol à feu indique “nous allumons ce feu pour nous souvenir d’eux”, pour commémorer toutes les femmes qui ont été perdues à cause de la violence.

« Cela nous donne quelque chose à visualiser et à rassembler, et d’avoir une action, comme allumer le feu. J’espère que tout le monde s’en ira et réfléchira aux moyens d’augmenter l’assiduité des femmes à l’université, de soutenir les choix des femmes dans la vie, l’amour, la communauté et les choix des femmes », a déclaré Willard.

Willard a déclaré qu’en plus de se souvenir de ces femmes perdues dans le massacre misogyne il y a plus de 30 ans, elle souhaite également que les gens réfléchissent aux facettes de la violence contre les femmes et adoptent des changements.

La Journée de commémoration et d’action contre la violence faite aux femmes rappelle la violence fondée sur le sexe faite aux femmes au Canada et dans le monde, qui persiste aujourd’hui.

“La question n’est pas seulement une question du passé, c’est une question du présent et de l’avenir… ce n’est pas seulement un problème de femmes, ce n’est pas seulement un problème féministe”, a déclaré Sabine Weyand, professeure agrégée d’enseignement à UBCO, School d’Ingénierie.

