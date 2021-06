« Nous allons rester avec vous », a déclaré Biden au président afghan à la Maison Blanche, promettant un partenariat « durable » – RT USA News

Le président Joe Biden a déclaré que le soutien américain au gouvernement afghan en difficulté ne prendra pas fin, déclarant au président Ashraf Ghani que Washington soutiendrait l’armée et l’économie du pays alors que les troupes américaines mettaient fin à une occupation de 20 ans.

« Le partenariat entre l’Afghanistan et les États-Unis n’est pas terminé. Ça va être soutenu », Biden a déclaré à son homologue afghan lors d’une réunion à la Maison Blanche vendredi, ajoutant que « le soutien à l’Afghanistan ne s’arrête pas, en termes de soutien et d’entretien de leur – en aidant à maintenir leur soutien militaire, ainsi qu’économique et politique ».

Biden a également insisté sur le fait que « Les Afghans vont devoir décider de leur avenir » et « ce qu’ils veulent, » mais les a rassurés : « Nous allons rester avec vous. Et nous allons faire de notre mieux pour que vous ayez les outils dont vous avez besoin.

Rejoint par Abdullah Abdullah, qui dirige les négociations avec les talibans dans le processus de paix intra-afghane, Ghani a exprimé sa gratitude à Washington, louant Biden pour un « historique » décision de retirer ses troupes – bien que cette décision ait été prise sous l’administration de Donald Trump, qui a conclu pour la première fois un accord de sortie avec les talibans l’année dernière.

Tout en notant que le retrait a contraint les dirigeants afghans à « recalculer et reconsidérer » la situation dans le pays, Ghani a déclaré que la relation américano-afghane était « entrer dans un nouveau chapitre » et cela « le partenariat avec les États-Unis ne serait pas militaire, mais global, en ce qui concerne nos intérêts mutuels ».

Un ton optimiste de la part du président afghan Ghani après sa rencontre avec le président Biden, qui a déclaré que je « respecte cette décision » de retirer les troupes américaines. À propos de sa collaboration avec les talibans, il a cité Lincoln (pas exactement), affirmant que « la meilleure façon de traiter un ennemi est de le transformer en ami ». pic.twitter.com/GTvgLOSGlO – Viviane Salama (@vmsalama) 25 juin 2021

Le dirigeant afghan a également déclaré que sa nation était entrée dans un « instant de 1861 », comparant sa position à celle du président Abraham Lincoln avant la guerre de Sécession. Les talibans jouant apparemment le rôle de la Confédération dans sa métaphore, Ghani a ajouté que « C’est un choix de valeurs : les valeurs d’un système d’exclusion ou d’un système d’inclusion.

Les deux hauts responsables ont également rencontré les dirigeants du Pentagone vendredi, où le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a souligné que les États-Unis sont « profondément investi dans la sécurité et la stabilité de l’Afghanistan » et que Washington s’est engagé à « partenariat durable ».

À la fin de la réunion avec des responsables de la Défense, Ghani a été interrogé par un journaliste sur une récente évaluation du renseignement américain – rapportée pour la première fois par le Wall Street Journal plus tôt cette semaine – qui a conclu que la capitale afghane pourrait tomber sous les coups des talibans dans les six mois. à 12 mois de la sortie américaine. Alors que le rapport est arrivé au milieu d’une vague d’attaques des talibans contre des districts à travers le pays, Ghani était dédaigneux, affirmant « Il y a eu beaucoup de telles prédictions, et elles se sont toutes avérées fausses. »

La Maison Blanche, cependant, semble plus alarmée par les récents gains des talibans, des responsables appelant l’armée à ralentir le retrait et même à rester sur la base aérienne de Bagram plus longtemps que prévu afin de conserver un autre « point d’évacuation » pour les forces américaines si nécessaire.

Des responsables militaires ont également déclaré à Fox News que les États-Unis avaient mené deux frappes de drones sur des positions des talibans vendredi, après que trois districts supplémentaires soient tombés sous leur contrôle pendant la nuit. Les frappes américaines contre les talibans ont largement diminué depuis que Trump a signé l’accord de retrait l’année dernière – tout comme les attaques des talibans contre les forces américaines – faisant de l’assaut de vendredi une escalade notable.

Le Pentagone a confirmé que la sortie américaine est terminée à plus de 50 %, la grande majorité des troupes américaines devant quitter le pays d’ici le 11 septembre. Cependant, des responsables américains ont déclaré jeudi à l’Associated Press que quelque 650 soldats resteraient en Afghanistan pour assurer la sécurité diplomatique pendant encore plusieurs mois. De plus, la communauté militaire et du renseignement a également discuté du stationnement de troupes dans les pays voisins s’ils souhaitent retourner en Afghanistan.