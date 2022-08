“Nous allons mourir”: des milliers de personnes demandent la démission du Premier ministre haïtien alors que la criminalité augmente dans le pays

Des milliers de manifestants dans la capitale haïtienne et dans d’autres grandes villes ont bloqué des routes, fermé des entreprises et défilé dans les rues lundi pour exiger la démission du Premier ministre Ariel Henry et appeler à une meilleure qualité de vie.

Des journalistes d’Associated Press ont observé un homme non identifié tirer mortellement sur un manifestant à Port-au-Prince, puis s’enfuir dans une voiture alors que la foule se dispersait temporairement.

Le manifestant Lionel Jean-Pierre, qui a été témoin de la fusillade, a déclaré que les choses en Haïti étaient devenues incontrôlables.

“Les familles ne savent pas quoi faire”, a-t-il dit alors que la foule autour de lui scandait : “Si Ariel ne part pas, nous allons mourir !”

La violence et les enlèvements ont augmenté à Port-au-Prince et dans les régions voisines ces derniers mois, les gangs belligérants tuant des centaines de civils dans leur lutte pour le territoire. Ils sont devenus plus puissants depuis l’assassinat du président Jovenel Moïse l’an dernier.

Des manifestants envahissent les rues de Port-au-Prince lundi. (Odelyn Joseph/Associated Press)

Dans l’un des meurtres les plus récents dénoncés par le Premier ministre et le Bureau de la protection des citoyens d’Haïti, des membres présumés de gangs ont tué huit personnes au cours du week-end dans une communauté, dont une mère et ses deux filles qui ont été incendiées alors qu’elles étaient encore en vie.

“Ce crime collectif s’ajoute à la liste des victimes (…) qui a atteint une proportion alarmante”, a indiqué le bureau.

La pauvreté s’est également aggravée, l’inflation atteignant 29 % et le prix de certains produits de base comme le riz ayant plus que quadruplé. L’essence reste également rare et, si disponible, coûte 15 $ US le gallon.

“J’ai besoin d’essence pour fonctionner”, a déclaré Garry Larose, chauffeur de moto-taxi de 28 ans, alors qu’il marchait. “J’ai une famille à nourrir, une école à payer.”

Les pompiers combattent un incendie allumé par des manifestants à Port-au-Prince lundi. (Odelyn Joseph/Associated Press)

Lors d’une manifestation, les gens portaient des T-shirts noirs, tandis qu’à une autre, ils portaient des T-shirts rouges arborant les mots “RISE UP”.

Les manifestations surviennent quelques jours après que des dizaines de manifestants ont organisé un sit-in devant la résidence officielle d’Henry et ont exigé sa démission.

Lundi, la police a affronté des manifestants dans certaines zones, tirant des gaz lacrymogènes pour disperser la foule alors que des pneus en feu bloquaient les routes.