“Nous allons lui passer les menottes”: l’Ukraine cible un oligarque et un ancien ministre dans la lutte contre la corruption

L’Ukraine a ciblé des fonctionnaires accusés de corruption.

La maison du milliardaire Igor Kolomoisky a été perquisitionnée.

Les services de sécurité ukrainiens ont découvert un stratagème frauduleux du chef du bureau des impôts de Kyiv.

L’Ukraine a étendu mercredi sa répression contre la corruption, lançant des perquisitions coordonnées dans les résidences liées à un oligarque qui divise et ancien ministre de l’Intérieur ainsi que dans les bureaux des impôts de la capitale.

Les recherches ont précédé un sommet clé avec l’UE et semblaient faire partie d’une poussée de Kyiv pour rassurer les donateurs militaires et financiers dans les capitales européennes et à Washington que l’Ukraine s’attaque à la corruption systémique.

“Nous accomplissons la tâche fixée par le président ukrainien Volodymyr Zelensky et portons simultanément un coup global à l’ennemi intérieur”, a annoncé Vasyl Maliuk, le chef du service de sécurité ukrainien, le SBU.

“Chaque criminel qui a l’audace de nuire à l’Ukraine, en particulier dans des conditions de guerre, doit clairement comprendre que nous lui mettrons les menottes.”

Les perquisitions ont visé le milliardaire influent Igor Kolomoisky et l’ancien ministre de l’Intérieur Arsen Avakov, a déclaré le chef du parti de Zelensky, David Arakhamia.

Les forces de l’ordre ont également perquisitionné les bureaux des impôts dans la capitale et de hauts responsables des douanes ont été licenciés, a déclaré Arakhamia.

L’Ukraine souffre de la corruption depuis des années, mais les efforts pour l’éradiquer ont été éclipsés par l’invasion de Moscou en février dernier.

La dernière tentative de l’Ukraine pour nettoyer son image vise à apaiser les bailleurs de fonds occidentaux.

Dans le plus grand bouleversement politique depuis le lancement de l’assaut de Moscou contre l’Ukraine, les autorités ont limogé la semaine dernière une douzaine de personnalités, dont des responsables de la défense et un haut responsable du bureau du président.

Les raids de mercredi ont eu lieu deux jours avant que Zelensky ne soit censé accueillir un sommet avec l’Union européenne, qui a appelé à des réformes pour faciliter une intégration plus profonde.

Les enquêteurs du SBU ont publié des images d’une perquisition au domicile de Kolomoisky, qui s’est vu interdire d’entrer aux États-Unis en raison d’allégations de corruption et d’atteinte à la démocratie.

Avant l’invasion, Kolomoisky était l’un des hommes les plus riches du pays avec des participations dans une multitude d’industries, notamment les médias, l’aviation et l’énergie.

Le service de sécurité a déclaré que la perquisition avait été lancée dans le cadre d’une enquête sur le détournement de 40 milliards de hryvnia (plus d’un milliard de dollars) des avoirs énergétiques.

Le gouvernement a pris des participations dans les sociétés énergétiques – le producteur de pétrole Ukrnafta et le raffineur Ukrtatnafta – dans le cadre de mesures visant à consolider l’effort de guerre.

Le SBU a également déclaré avoir découvert un stratagème du chef du bureau des impôts de Kyiv impliquant des stratagèmes frauduleux de “plusieurs millions de dollars”. Ils accusent le fonctionnaire d’avoir abusé d’une position d’autorité.

Mardi, Zelensky a promis que les responsables prendraient de nouvelles mesures pour balayer la corruption.

“Les membres du gouvernement qui ne satisfont pas aux exigences de base de l’État et de la société ne devraient pas occuper leurs sièges”, a-t-il déclaré.

Le bureau d’enquête d’État et le bureau du procureur général ont déclaré mercredi qu’ils avaient informé plusieurs hauts responsables qu’ils faisaient l’objet d’une enquête pour des crimes, notamment le détournement de fonds publics et l’abus de biens publics.

La semaine dernière, le ministère de la Défense a annoncé la démission du vice-ministre Vyacheslav Shapovalov, qui travaillait au soutien logistique de l’armée. Le ministère a été accusé de signer des contrats alimentaires à des prix allant jusqu’à trois fois les prix du marché.

Zelensky s’emploie maintenant à mobiliser un soutien politique pour l’Ukraine à un moment critique du conflit, les forces russes affirmant avoir pris du terrain dans la région orientale de Donetsk.

Des journalistes de l’AFP près de la petite ville de Vugledar, dans la région industrielle meurtrie par les combats, ont été témoins cette semaine de barrages d’artillerie visant à tenir les forces russes à distance.

“Plus le temps passe, plus la situation s’aggrave”, a déclaré Oleksandr, 45 ans, depuis une tranchée à seulement 5 km de Vugledar.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a déclaré mardi qu’une douzaine de pays avaient promis plus de 100 chars après que l’Allemagne et les États-Unis avaient signé les livraisons la semaine dernière.

Aujourd’hui, Zelensky et d’autres responsables ukrainiens demandent à l’Occident de fournir également des avions de combat et de l’artillerie à longue portée.

Le Kremlin a déclaré mercredi que toute livraison d’armes à longue portée à l’Ukraine ne modifierait pas les objectifs militaires de la Russie dans le pays pro-occidental ni ne changerait les combats sur le champ de bataille.

“Cela nous demanderait plus d’efforts. Mais encore une fois, cela ne changera pas le cours des événements”, a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, aux journalistes.

À Genève, deux experts des droits de l’ONU ont soutenu mercredi la décision du Comité international olympique de laisser les Russes participer aux Jeux de Paris 2024, une perspective qui a déjà entraîné des menaces de boycott de la part de l’Ukraine.

Les experts, Alexandra Xanthaki et Ashwini KP, ont en outre exhorté le CIO à lever l’interdiction des athlètes qui soutiennent activement la guerre de la Russie en Ukraine.