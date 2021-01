Le président mexicain a offert l’asile au fondateur de WikiLeaks Julian Assange, quelques heures après qu’un juge britannique a refusé d’extrader Assange vers les États-Unis pour faire face à des accusations d’espionnage.

«Assange est journaliste et mérite une chance, je suis en faveur de lui pardonner», Le président Andres Manuel Lopez Obrador a déclaré aux journalistes lundi, disant «Nous allons lui donner une protection.»

«Notre tradition est la protection», Obrador a ajouté.

Aussi sur rt.com Assange NE sera PAS extradé vers les États-Unis pour espionnage dans la décision de choc à Old Bailey à Londres

Plus tôt lundi, la juge Vanessa Baraitser a refusé d’extrader Assange vers les États-Unis, où il a été inculpé de 18 chefs d’accusation de complot en vue de pirater des ordinateurs du gouvernement américain et de publication de dossiers militaires confidentiels. Baraitser n’a pas contesté les accusations portées contre Assange, mais a conclu que l’extradition serait oppressive, étant donné la santé mentale d’Assange, et laisserait l’éditeur en danger de suicide.

Les États-Unis devraient faire appel de la décision, et Assange est toujours détenu à la prison de Belmarsh à Londres dans l’attente d’une audience de mise en liberté sous caution mercredi. Ses partisans ont fait pression sur le président américain Donald Trump pour qu’il lui accorde sa grâce, mais Trump n’a pas encore indiqué qu’il le ferait.

Assange a déjà vécu une grande partie de la dernière décennie en asile, après avoir été hébergé par l’Équateur dans son ambassade à Londres entre 2012 et 2019. Cependant, un changement dans la direction politique de l’Équateur a vu l’ailier droit Lenin Moreno prendre le pouvoir en 2017 et, peu de temps après. , affirment qu’Assange avait violé les conditions de son asile. Il a été traîné hors de l’ambassade par la police britannique en avril 2019.

Aussi sur rt.com Bloquer l’extradition d’Assange vers les États-Unis est la bonne décision … mais elle a été prise pour la mauvaise raison

Si Assange acceptait Lopez Obrador de son offre, il devrait probablement soupeser la promesse de protection du président par rapport au fait qu’Obrador pourrait être démis de ses fonctions en 2024, à la fin de son mandat de six ans.

Depuis sa prise de fonction, Lopez Obrador mène une politique étrangère idiosyncratique. D’une part, le président de gauche a abrité le président bolivien Evo Morales à la suite d’un coup d’État de droite en 2019 et a refusé de suivre l’exemple des États-Unis et de leurs alliés en Amérique latine et de reconnaître le chef de l’opposition Juan Guaido comme président par intérim du Venezuela l’année dernière.

D’autre part, Lopez Obrador a largement soutenu l’administration du président américain Donald Trump. Le dirigeant mexicain a renforcé la sécurité à sa frontière sud lorsque Trump s’est insulté contre un migrant d’Amérique centrale «Caravanes» entrant aux États-Unis via le Mexique, et a été remboursé par Trump lors des négociations avec l’OPEP l’année dernière, lorsque le président américain est intervenu pour aider le Mexique à éviter les réductions de la production pétrolière.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!