Nous allons être sans abri car l’association veut démolir nos maisons – nos maisons sont affreuses mais nous ne voulons pas partir

Des familles DÉSESPÉRÉES font face à l’itinérance après qu’il a été annoncé que leurs maisons pourraient être démolies.

Les résidents vivent dans des maisons à trois lits glaciales, infestées de moisissures et fragiles, mais ils insistent sur le fait qu’ils veulent rester sur place.

Les familles risquent de se retrouver sans abri car leurs propriétés pourraient être démolies Crédit : NNP

Kate Van Sunddese a déclaré: “Nous devons savoir quelles sont nos options.” Crédit : NNP

Pete Van Sunddese a déclaré que ce serait “dommage” si les plans se concrétisaient

La terrasse de Newton Hall, dans le comté de Durham, a été construite en 1964 pour les travailleurs locaux et n’était censée durer qu’environ 15 ans. Mais une association de logement y loge toujours des résidents six décennies plus tard.

Certains ont déjà été expulsés en raison de la moisissure et de l’humidité qui aggravent les problèmes de santé existants.

Et d’autres qui sont propriétaires de leurs maisons et y vivent depuis des décennies sont maintenant confrontés à la perspective déchirante d’être expulsés après qu’un processus visant à les renverser a commencé cette semaine.

Maman de deux enfants, Clare Stewart, 37 ans, est chauffeur de taxi indépendant et réside depuis sept ans.

Clare, qui loue, a déclaré: “Certaines personnes ont déjà dû déménager en raison de problèmes de santé.

“Il fait un froid glacial en hiver et il y a beaucoup de moisissure.

“Certains paient 400 £ par mois pour chauffer leur maison.

“Pour être honnête, ce sera un soulagement d’être dans un endroit différent avec de meilleures conditions une fois le processus terminé.

“Je suis allé à la société de logement pendant plus d’un an pour faire effectuer des réparations.

“Puis tout d’un coup on nous a envoyé des tracts disant qu’ils proposaient de démolir nos maisons.

“Nous sommes maintenant dans une période de consultation de six semaines où nous pouvons faire valoir nos points de vue.

“Ils ont dit que nous serions placés en tête de liste des priorités pour être relogés s’ils obtenaient le feu vert.

“Mais une dame est inquiète parce qu’elle vient de payer de nouveaux tapis et maintenant tout pourrait être démoli.

“Il y a un autre ménage où les occupants sont autistes et ils craignent d’être déplacés hors de chez eux.

“C’est un grand changement.”

Un retraité qui est propriétaire de sa maison fait maintenant face à la perspective que sa propriété soit rasée au bulldozer.

S’exprimant de manière anonyme, il a déclaré: “Je ne suis pas locataire.

“C’est une inquiétude pour moi parce que je ne veux pas bouger. Je veux rester. C’est ma maison.

“Je n’ai pas de problèmes avec la moisissure et l’humidité.

“Ma maison est chaude et sèche, heureusement. Tout ce dont j’ai besoin est ici.

“J’ai du mal à me déplacer, j’ai donc installé un ascenseur convertible, ce qui le rend idéal.

“L’association m’a dit qu’une fois la période de concertation avec les locataires terminée, ils parleront aux propriétaires comme moi.

“Ils pourraient alors venir me voir et me dire qu’ils vont me racheter.

“Jusqu’à ce qu’ils m’approchent, je suis dans le noir. Il y a beaucoup de permutations.

“On m’a dit de ne pas m’inquiéter, mais c’est une préoccupation jusqu’à ce que ces six semaines soient terminées.

“Ils pourraient m’offrir la moitié de l’argent pour la maison, mais alors où dois-je aller ?

“Je ne pourrai pas acheter une autre maison comme celle-ci pour l’argent qu’ils me paieront.

“Je ne veux pas dépenser 400 à 500 £ pour louer une maison qui ne m’appartient pas.

“S’ils me proposent cela, je dirai non. C’est une période inquiétante.

“La solution idéale pour moi serait s’ils les renversaient, vendaient le terrain à un promoteur, et ensuite je pourrais acheter un terrain.

“Cela doit être moins cher que de me racheter. Mais pour le moment, c’est incertain, tout ce que je peux faire, c’est attendre.”

Pete Van Sunddese, 76 ans, vit avec sa femme Kate dans leur propriété, qu’ils possèdent également, depuis 23 ans.

Le technicien à la retraite a déclaré : “Nous avons fait passer un tract par la porte adressé aux locataires pour nous le faire savoir.

“C’était écrit à la main par un voisin. L’association ne nous a pas contactés car nous sommes propriétaires-occupants.

“Mais s’ils font tomber ceux qui sont loués, les nôtres devront disparaître car ils sont tous connectés.

“Si ça continue, c’est dommage parce que nous vivons ici depuis plus de 20 ans.

“Pendant ce temps, nous nous sommes mariés, nous nous sommes installés et avons construit une très jolie petite maison.

“Mais il n’y a aucun moyen d’en abattre un ou deux.

“Nous avons passé une grande partie de notre vie ici et c’est triste, surtout quand on regarde de vieilles photographies au fil des ans.

“Ma femme a bâti sa petite entreprise ici et c’est phénoménal de penser que nous devons nous dire au revoir.”

L’épouse de Pete, Kate, une artiste de 59 ans, a ajouté : “Ce n’est pas génial d’avoir l’humidité et j’ai essayé de me débarrasser de la moisissure moi-même.

“Nous n’avons pas beaucoup entendu parler du processus à venir. Nous devons savoir quelles sont nos options.”

Il est entendu qu’il n’est actuellement pas prévu de construire de nouveaux logements sociaux sur la parcelle.

Dans un document envoyé aux habitants, Believe Housing a déclaré : “Les coûts des améliorations nécessaires dépassent de loin les revenus attendus des logements.

“Non seulement les propriétés ne seraient plus économiquement viables, mais la quantité de perturbations pour les locataires serait énorme, y compris la nécessité de déplacer les gens pendant que les travaux étaient entrepris.”

Nik Turner, directeur exécutif des communautés et des services à la clientèle chez Bel logement, a déclaré: «La décision de consulter sur une éventuelle démolition n’a pas été prise à la légère.

« Nous comprenons parfaitement qu’il s’agit de maisons individuelles et que cela peut être troublant pour les clients, mais nous devons déterminer la meilleure façon de fournir des maisons adaptées à l’avenir.

“Les membres du conseil d’administration se sont engagés à prendre pleinement en compte les opinions des clients, j’encourage donc toutes les personnes concernées à participer à cette consultation.”

Une concertation s’est ouverte sur l’avenir des maisons

Certaines des propriétés sont moisies Crédit : NNP