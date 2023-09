« Nous allons être impopulaires » : les manifestations sportives aident-elles ou nuisent-elles à l’activisme ? | Manifestations

Bradford, Angleterre – Le Royaume-Uni a connu un été de désobéissance civile au cours duquel un nombre sans précédent de tactiques de « guérilla » et de manifestations lors de grands événements sportifs – pour la plupart des militants et activistes d’associations pour le climat – ont éclaté à travers le pays.

Alors que le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a averti que « la dégradation du climat a commencé », l’Organisation météorologique mondiale a confirmé que le monde a connu le mois dernier l’été le plus chaud jamais enregistré dans l’hémisphère Nord.

Pour des groupes comme Just Stop Oil (JSO), un groupe d’activistes écologistes non violents fondé en 2022 qui exige que le gouvernement britannique cesse d’autoriser tous les nouveaux projets pétroliers, gaziers et charbonniers, la désobéissance civile est de plus en plus devenue leur arme de prédilection.

Ils ont fait la une des journaux l’année dernière lorsque leurs membres ont manifesté lors de plusieurs matchs de football de Premier League, notamment lors de la victoire spectaculaire d’Everton contre Newcastle en mars de l’année dernière, et qu’un manifestant s’est attaché aux poteaux de but avec des attaches.

Ces derniers mois, les militants du JSO ont organisé de nombreuses manifestations très médiatisées au Lord’s Cricket Ground à Londres, au Championnat du monde de snooker à Sheffield et au Grand Prix de Grande-Bretagne dans le Northamptonshire.

Au cours de l’été, ils ont perturbé le deuxième Ashes Test et l’Open Championship. En juillet, un manifestant a lancé des confettis orange et des pièces de puzzle sur le court 18 de Wimbledon, provoquant l’indignation.

Dansant entre perturbation et changement de discours, James Skeet, 35 ans, porte-parole de JSO, a déclaré que le groupe ciblait intentionnellement des événements sportifs vénérés par le public.

« Tous les mouvements sociaux de l’histoire qui ont réussi quelque chose de valable l’ont fait grâce à des tactiques perturbatrices », a déclaré Skeet, faisant référence au mouvement des droits civiques aux États-Unis et aux luttes pour les droits des homosexuels et des personnes handicapées.

« Ce que nous essayons de faire, c’est de placer cette question au premier plan de la conscience publique et de l’agenda médiatique », a-t-il déclaré. « Si vous n’avez pas des millions de globes oculaires, vous n’êtes pas sur le point de réaliser un changement sociétal significatif. »

Mais quelle est l’efficacité de l’action directe ? Et comment le public britannique a-t-il réagi à la perturbation spectaculaire de ses événements sportifs préférés ?

« Les gens peuvent tirer sur le messager »

Suite à la décision du gouvernement britannique annonce en juillet pour accorder des centaines de nouvelles licences pétrolières et gazières en mer du Nord « pour renforcer l’indépendance énergétique britannique et développer l’économie », une enquête en ligne réalisée par YouGov en août a révélé que 82 % des 2 069 adultes de tous points de vue politiques interrogés à travers le Royaume-Uni considèrent le changement climatique et l’environnement est un enjeu majeur.

Parmi les personnes interrogées, 68 pour cent désapprouvent le JSO et ses tactiques.

Les conclusions ont fait suite à un autre YouGov sondage à partir de février, où 78 pour cent des personnes interrogées pensaient que l’action directe « entrave une cause plutôt qu’elle ne l’aide ».

« Beaucoup pourraient affirmer que s’engager à déranger les gens est totalement contre-productif », a déclaré Skeet. « Les gens peuvent tirer sur le messager dans une certaine mesure. » En fin de compte, les tactiques du JSO consistaient à « préparer l’agenda », a expliqué Skeet. « Même un petit pourcentage des conversations parle de notre demande d’absence de pétrole et de gaz, alors c’est une victoire pour nous. »

Certains experts affirment qu’il existe une contradiction entre ce que disent le public et les médias à propos des manifestations perturbatrices et ce que pensent les universitaires.

« Dans une enquête menée auprès de 120 universitaires qui étudient les mouvements sociaux et les manifestations, 69 pour cent des universitaires interrogés ont déclaré qu’ils pensaient que les protestations perturbatrices seraient une tactique efficace pour un problème comme le changement climatique, démontrant un profond désaccord entre les experts sur ce sujet et les médias. », a déclaré James Ozden, directeur du groupe de réflexion protestataire Social Change Lab, faisant référence à une recherche publiée en juillet sur ce qui fait que certains mouvements sociaux ont plus de succès que d’autres.

Les preuves indiquent que des manifestations climatiques perturbatrices contribuent à souligner l’importance d’un problème, à gagner l’opinion publique ou à encourager le public à soutenir des groupes climatiques modérés, a ajouté Ozden.

D’autres experts affirment que les manifestations perturbatrices pour le climat lors des grands événements sportifs peuvent être efficaces si des personnalités de premier plan expriment publiquement leur soutien.

Suite aux manifestations de JSO à Wimbledon, le présentateur sportif britannique et ancien footballeur Gary Lineker a défendu les militants dans une interview avec Channel 4, affirmant qu’il admirait leur détermination face à leur arrestation.

La gagnante de l’US Open, Coco Gauff, a sympathisé avec les manifestants qui ont perturbé son match de demi-finale contre Karolina Muchovin lors d’une conférence de presse après sa victoire en disant : « Je crois au changement climatique ».

« Les mouvements sociaux qui réussissent ont généralement des alliés puissants, célèbres et respectés en dehors du mouvement, qui peuvent étendre la portée et l’influence d’un mouvement à un public plus large, renforçant le message que le mouvement tente de faire passer et donnant une légitimité au mouvement, à ses objectifs. demandes et ses actions », a déclaré Viktoria Spaiser, professeure agrégée en recherche sur le développement durable à l’Université de Leeds.

Les tactiques du JSO en particulier ont fait l’objet de vives critiques de la part de hauts responsables politiques.

« Le public en a assez de voir sa vie perturbée par des manifestants égoïstes. Le chaos auquel nous avons assisté dans nos rues est un scandale », a déclaré en juillet la ministre britannique de l’Intérieur, Suella Braverman, en annonçant que les pouvoirs de la police seraient élargis dans le cadre de la nouvelle loi sur l’ordre public.

Les amendements à la loi sur l’ordre public poussés par Braverman signifient que le « verrouillage » – par lequel les manifestants s’attachent à d’autres personnes, objets ou bâtiments – est désormais une infraction pénale au Royaume-Uni.

Les commentaires de Braverman sont intervenus quelques semaines avant que le commissaire adjoint de la police métropolitaine, Matt Twist, ne révèle dans un communiqué que le maintien de l’ordre lors des manifestations du JSO a coûté au Met plus de 7,7 millions de livres (9,6 millions de dollars) sur une période de 13 semaines.

À l’approche des prochaines élections générales au Royaume-Uni, qui se tiendront le 28 janvier 2025, le changement climatique figure en tête de l’agenda des électeurs britanniques, les récentes vagues de chaleur ayant mis en évidence un monde en mutation.

En juillet 2022, des températures record de 40 degrés Celsius (104 degrés Fahrenheit) ont été enregistrées au Royaume-Uni et le Met Office a émis le tout premier avertissement rouge en cas de chaleur exceptionnelle.

Les mesures prises par le gouvernement britannique pour lutter contre le changement climatique suscitent également une frustration croissante.

Bien que le Royaume-Uni ait adopté l’objectif d’atteindre zéro émission nette de carbone d’ici 2050 sous l’ancienne Première ministre Theresa May, la Haute Cour a statué en juillet 2022 que la stratégie zéro émission nette du gouvernement, qui définit des plans pour décarboner l’économie, violait la loi sur le changement climatique. .

Dans sa dernière lettre en tant que président du Comité britannique sur le changement climatique, John Gummer, également connu sous le nom de Lord Deben, a déclaré en juin que le gouvernement britannique avait perdu son « leadership climatique » mondial en raison de son « incapacité à agir de manière décisive en réponse à la crise énergétique ». crise et tirer parti du succès de l’accueil de la COP26 ».

S’adressant à Al Jazeera, Lord Deben a déclaré que même s’il n’approuvait pas l’action directe, la condamnation des politiciens n’était pas la réponse.

« Je dois dire à Suella Braverman, et à d’autres comme elle, que la première chose que vous devez faire est de reconnaître que ce sont les actions de personnes qui ont le sentiment que le système démocratique les a laissé tomber et qu’il ne sera pas à la hauteur », a-t-il déclaré. . « Avant de vous lancer dans la condamnation, comprenez simplement pourquoi les gens sont poussés ou se sentent poussés à ces extrêmes. »

Mais qu’en est-il des tactiques de groupes comme JSO ?

« En fin de compte, le système démocratique est le seul moyen pour nous d’obtenir des résultats », a déclaré Lord Deben. « Le problème des tactiques extrêmes est qu’elles sont contre-productives, et cela signifie également que les gens se concentrent sur les tactiques plutôt que sur la raison de ces tactiques, et c’est effectivement ce qu’a fait Suella Braverman. »

Un porte-parole du ministère de l’Intérieur a déclaré à Al Jazeera : « Le droit de manifester est un élément fondamental de notre démocratie, mais nous devons également protéger le droit de la majorité respectueuse des lois de vaquer à ses occupations quotidiennes. La loi sur l’ordre public introduit de nouvelles infractions pénales et des sanctions appropriées pour les tactiques de protestation égoïstes et de guérilla.»

Et après?

La plupart des groupes britanniques engagés dans la lutte contre le changement climatique ont attiré l’attention médiatique qu’ils souhaitaient. Et maintenant?

Ces derniers mois, il y a eu une divergence de tactiques au sein du mouvement environnemental entre des groupes plus radicaux qui mènent des actions perturbatrices comme JSO, et d’autres qui s’orientent vers des tactiques moins perturbatrices et plus inclusives.

Le groupe de campagne environnemental Extinction Rebellion a appelé en janvier à un arrêt temporaire des manifestations très médiatisées qui ont attiré l’attention des médias ces dernières années à travers des actions directes de protestation contre le changement climatique sur les routes principales, les aéroports et d’autres réseaux de transports publics.

En avril, le groupe a lancé quatre jours d’action au cours desquels des milliers de personnes ont manifesté devant le Parlement contre l’inaction du gouvernement britannique face au réchauffement climatique, avec l’intention de « coexister » avec le marathon de Londres.

Au lieu de cela, Extinction Rebellion (XR) n’a pas fait la une des journaux pour sa marque de blocus de masse. À la surprise générale, le directeur de l’événement du marathon de Londres, Hugh Brasher, a annoncé que le groupe aiderait à garder l’événement.

Depuis des mois, XR avait pris contact avec la police avant le marathon. De nombreuses organisations caritatives collectaient des fonds pour les interventions en cas de catastrophe et les organisations caritatives de développement telles qu’Oxfam étaient « déjà en première ligne face aux impacts du changement climatique », a déclaré XR dans un communiqué. déclaration en avril.

Au lieu d’utiliser les arrestations de militants comme stratégie, XR passe désormais à la vitesse supérieure pour créer des environnements plus inclusifs et plus sûrs permettant à différents groupes de s’unir et de protester ensemble pour créer une riche « écologie de mouvements » et d’alliances, selon Yaz Ashmawi, 28 ans. ancien physicien devenu organisateur d’Extinction Rebellion.

« L’action directe non violente aura toujours sa place dans Extinction Rebellion », a insisté Ashmawi. Mais pour l’instant, « un élément clé du mouvement climatique est la nécessité de faire sortir un grand nombre de personnes », a déclaré Ashmawi.

« Ce que nous faisons, c’est essayer de décentraliser notre travail autant que possible et de renforcer les groupes communautaires dans tout le pays. Nous avons donc un système de groupes locaux qui organisent des assemblées populaires pour rassembler les gens pour discuter des questions pertinentes. aux populations locales dans leurs communautés », a déclaré Ashmawi.

Avec l’annonce de JSO, il n’exclut pas de perturber le marathon de Londres après avoir tenté de perturber l’événement l’année précédente, une scission semble s’être manifestée dans les tactiques de JSO et XR.

La même semaine, un manifestant du JSO a sauté sur une table de billard au Crucible à Sheffield pendant le championnat du monde, libérant un paquet de colorant orange sous un chœur de quolibets. « Cela a fait la une de tous les grands journaux », a déclaré Skeet.

« Nous acceptons pleinement le fait que nous allons être impopulaires. Nous ne sommes pas un parti politique. Nous n’essayons pas de gagner les élections », a-t-il déclaré. « L’histoire a toujours montré qu’un groupe relativement restreint de personnes change la société, puis que la société le rattrape. »