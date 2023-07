Nous allons être chassés de nos maisons par un nouveau domaine de 2,2 milliards de livres sterling – cela transformera la région en une ville fantôme

Les résidents du domaine FRUSTRÉS craignent qu’un gigantesque développement de 2,2 milliards de livres sterling ne les force à quitter leurs maisons.

Le Ladywood Estate est actuellement un domaine de 1 900 maisons dans le centre-ville de Birmingham.

Stephen Anderson craint de perdre sa maison sur le domaine Ladywood de Birmingham Crédit : BPM

Le domaine est destiné à une transformation de 2,2 milliards de livres sterling à partir de 2025 Crédit : BPM

Mais un plan géant fera exploser sa taille et remplacera de nombreux ménages existants par 7 500 propriétés pour la plupart neuves.

Stephen Anderson, résident de longue date, a déclaré qu’il craignait que le développement ne lui fasse perdre sa maison bien-aimée.

« Je pensais que je serais emmené d’ici, mais au lieu de cela, nous pourrions être forcés d’aller contre notre volonté », a-t-il déclaré à Birmingham Live.

Le plan impliquera la vente volontaire de propriétés privées avant qu’un ordre d’achat obligatoire de masse ne soit potentiellement mis en œuvre.

« S’ils veulent nous racheter, aurons-nous assez pour acheter un nouvel endroit quand il sera terminé ? J’en doute », a déclaré Stephen.

« Je touche 60 ans et c’était mon héritage, l’endroit que nous avons créé pour nous convenir. Il semble que nous devrons recommencer quelque part. »

Cependant, les travaux ne devraient pas commencer avant 2025 et dureront 20 ans à travers quatre étapes différentes.

Ailleurs sur le domaine, le résident Jérôme a dit qu’il avait peur de l’impact que le bouleversement aurait sur ses voisins âgés.

« Je pense que cela pourrait en tuer certains », a-t-il déclaré.

Un autre résident, Harry, qui a vécu sur le domaine toute sa vie, a déclaré qu’il s’inquiétait de l’impact du développement sur la communauté.

« Ce qui m’inquiète vraiment maintenant, c’est que ces grands projets le laisseront comme un domaine fantôme – il est déjà négligé et j’imagine qu’il s’effondrera davantage une fois que les creuseurs auront emménagé », a-t-il déclaré.

Le chef du conseil municipal de Birmingham, Cllr John Cotton, a déclaré que les développements étaient nécessaires pour suivre la croissance de la région.

« La livraison du Ladywood Estate Regeneration Scheme est la plus importante opportunité de régénération et de réaménagement de logements de la ville et la clé de la croissance et du développement durables de la ville », a-t-il déclaré dans un communiqué.

« La régénération de Ladywood Estate abordera à la fois les problèmes sociaux et environnementaux et apportera des avantages significatifs à la communauté locale et à l’économie de Birmingham au sens large. »

De nouvelles écoles, deux nouveaux parcs publics et espaces verts, des transports en commun améliorés et des installations communautaires sont également prévus dans le cadre de la transformation.

Stephen a dit qu’il prévoyait de vivre à Ladywood pour les années à venir Crédit : BPM