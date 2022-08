“Nous allons encore être occupés” – Shaw Local

Kim Ramos était de service le matin de Noël au refuge pour sans-abris du Pérou. Elle comptait huit familles avec 22 enfants ainsi que 43 personnes sans abri.

Ramos est surveillante de jour pour Public Action to Deliver Shelter et elle n’avait jamais vu une maison aussi remplie.

“Chaque lit était réservé”, a déclaré Ramos. “C’était le chaos.”

Et c’était déchirant. Le PADS a établi un record l’an dernier lorsque les refuges du Pérou et d’Ottawa ont accueilli 371 personnes (dont 56 enfants), le plus grand nombre de PADS aidés au cours de l’une de ses 31 saisons de l’automne au printemps.

(De gauche à droite) Brittany Smith, gestionnaire de cas à l’Illinois Valley Public Action to Deliver Shelter, et Marissa Trumper, directrice de programme chez PADS, essuient les jouets avec des lingettes hygiéniques en vue de l’ouverture du refuge d’Ottawa le lundi 15 août 2022. (Derek Barichello – dbarichello@shawmedia.com)

PADS a commencé une nouvelle saison lundi soir et la directrice exécutive Carol Alcorn craint que le total record ne tombe à la fin de la saison 2022-23.

“Les téléphones ont déjà sonné”, a déclaré Alcorn, “et nous nous attendons à une autre grande année.”

Les chiffres de l’année dernière n’étaient pas une surprise. Historiquement, la demande de logement augmente environ 18 mois après le début d’une crise nationale, alors que les individus et les familles épuisent leurs économies avant de se tourner vers la charité.

La nouvelle pandémie de coronavirus a suivi ce schéma à la lettre. Des contrôles des infections ont été imposés au début du printemps 2020 et à l’automne 2021, le nombre de clients cherchant un refuge d’urgence a commencé à augmenter.

Maintenant, l’inflation a été ajoutée au breuvage des sorcières. Les coûts plus élevés de l’essence, de la nourriture et des services publics pressent ceux qui en ont besoin et Alcorn se prépare à la possibilité que la saison 2022-23 soit aussi mauvaise, voire pire, que la saison 2021-22.

Brenda Salas-Cisco prépare de la nourriture à l’action publique de la vallée de l’Illinois pour fournir un abri le lundi 15 août 2022 au Pérou. (Scott Anderson – sanderson@shawmedia.com)

L’inflation comprime également les PADS.

Bien que le PADS ait besoin de dons en espèces et de dons en nature (visitez ivpads.com pour une liste complète des besoins) Alcorn a déclaré que son plus grand besoin concernait les produits en papier, tels que le papier hygiénique et les essuie-tout. Les produits de nettoyage sont également très chers car l’inflation a non seulement créé de nouveaux clients, mais a également étiré son budget.

Vance Walsh est un moniteur PADS et il espère que la saison 2022-23 ne se terminera pas sur un record, mais il pense que le besoin d’abri va s’aggraver avant de s’améliorer. À la fin de chaque saison, il y a généralement un ou deux clients qui ont encore besoin d’un logement – le placement est terminé pour la plupart des clients bien avant que les refuges ne soient fermés pour l’été – mais en mai, il y en avait encore 14 qui avaient besoin d’un logement de transition.

C’est un mauvais présage pour la saison qui vient de commencer, et Walsh craint que les expulsions en attente ne remplissent leurs lits, même si COVID-19 desserre son emprise sur les personnes en difficulté de la région.

COVID-19 reste un problème pour PADS, qui teste et suit toujours les directives du CDC, mais la pandémie au moins ne pose plus de problème de personnel.

Avant Noël 2021, un pic d’infections a forcé certains travailleurs à s’éloigner et les pénuries de personnel qui en ont résulté ont forcé PADS à fermer son refuge d’Ottawa et à placer tous les clients dans le plus grand refuge du Pérou. Ce problème a cependant été résolu.

“Nous sommes bénis d’être entièrement dotés en ce moment”, a déclaré Alcorn lundi.

Les articles à donner peuvent être déposés au refuge ou dans les magasins de revente Lily Pads ou Lily Pads Too. Contactez PADS au 815-224-3047 ou perupads@gmail.com.

Ces lits ne resteront pas vides longtemps. Illinois Valley Public Action to Deliver Shelter a ouvert sa saison 2022-23 à 17 heures lundi et les responsables de l’agence craignent que la demande ne soit encore plus élevée que le total record de l’année dernière. (Scott Anderson – sanderson@shawmedia.com)