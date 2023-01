“Nous allons embrasser les balcons”: les voisins disent que le projet d’appartements de Kelowna est trop grand

Un immeuble d’appartements proposé près du centre de loisirs Parkinson a suscité un débat lors d’une audience publique le 17 janvier.

Le problème pour plusieurs résidents de la région est qu’ils estiment que le bâtiment est trop grand pour leur quartier.

“Nous sommes un immeuble de trois étages, ça va être un immeuble de six étages, nous allons embrasser des balcons”, a déclaré un habitant.

Un autre voisin a ajouté : “ce n’est tout simplement pas la bonne taille pour la région dans laquelle nous nous trouvons”.

Le développement, par Westpoint Projects, propose 150 unités locatives, avec un étage de stationnement au niveau du sol et cinq étages d’appartements au 1575 Bernard Avenue, près de Burtch Road.

Com. Gord Lovegrove a noté que la ville avait reçu 100% d’opposition au projet dans des commentaires écrits.

“Y a-t-il quelqu’un en faveur de cette chose?”

Bien que le zonage puisse autoriser jusqu’à six étages, le projet se trouvant le long d’une voie de transit, Coun. Ron Cannan a déclaré que cela ne devrait pas être gagné d’avance.

« Je crois au développement plus responsable et non au développement à tout prix », a-t-il ajouté.

Cannan et Lovegrove ont déclaré que s’ils pensaient que c’était un bon développement, ils partageaient les préoccupations des résidents selon lesquelles le bâtiment était trop haut et souhaitaient que le promoteur reconsidère son projet.

Com. Loyal Wooldridge a souligné que Kelowna a actuellement un taux d’inoccupation de 0,6 %.

“Semaine après semaine, nous recevons des e-mails de personnes qui vivent dans leur voiture, qui ne trouvent pas de logement et ne peuvent pas travailler dans nos magasins”, a-t-il déclaré.

Wooldridge a ajouté que le conseil a entendu haut et fort que les gratte-ciel, le développement tentaculaire et les maisons de transport ne sont pas recherchés.

« J’exhorte mes collègues à dire que c’est exactement le développement dont nous avons besoin à Kelowna pour répondre aux besoins, en particulier de nos jeunes.

Com. Luke Stack a déclaré que l’un des défis auxquels les conseils précédents ont été confrontés est de savoir comment développer la ville et accueillir de nouvelles personnes venant dans la communauté.

« Si nous ne le faisons pas, alors essentiellement, je suppose que nous concluons finalement, c’est que Kelowna ne va pas se développer », a-t-il ajouté.

De nombreux résidents ont déclaré qu’ils aimaient le développement, mais ont exprimé d’autres préoccupations concernant le stationnement, la circulation, la densité et les vues perdues. Plusieurs conseillers ont noté que même un bâtiment de deux ou trois étages bloquerait certaines vues des bâtiments voisins.

Le Conseil a voté 6 contre 2 en faveur, Cannan et Lovegrove s’y étant opposés, de faire avancer le projet.

@GaryBarnes109

gary.barnes@kelownacapnews.com

Conseil municipalVille de KelownaDéveloppeursDéveloppementLogementLogement locatifmarché locatifLocationsRezonage