“Nous allons devoir être meilleurs”: Gareth Southgate revient sur la première victoire de l’Angleterre en Coupe du monde 2022

L’Angleterre a remporté son premier match 6-2 à la Coupe du monde 2022 contre l’Iran – mais le manager Gareth Southgate n’est toujours pas totalement satisfait de la performance.

La Coupe du monde a bien démarré lorsque Jude Bellingham a marqué de la tête en début de match après que le gardien iranien Alireza Beiranvand se soit blessé suite à une collision avec son propre défenseur. La décision de Beiranvand de continuer initialement a été qualifiée d ‘”embarrassante” par les experts.

Avant trop longtemps, les Three Lions avaient trois buts d’avance après deux volées. Tout d’abord, Bukayo Saka a mis 2-0 avant qu’un troisième but ne soit ajouté par la star de Chelsea Raheem Sterling, marquant son premier but en Coupe du monde après avoir participé aux compétitions 2014 et 2018.

Jude Bellingham, d’Angleterre, célèbre avec Mason Mount après avoir marqué le premier but de son équipe lors de la Coupe du monde 2022 (Crédit image : Clive Brunskill/Getty Images)

Saka et le remplaçant Marcus Rashford ont marqué les quatrième et cinquième buts de chaque côté d’un but de consolation de l’Iran, avant que le sixième ne soit ajouté par Jack Grealish, qui a dédié une célébration à un jeune fan. L’Angleterre a concédé un penalty en fin de match après un retrait de John Stones dans la surface de réparation. Le match s’est terminé 6-2.

Malgré cette démonstration phénoménale à l’avant, Southgate a déclaré que l’Angleterre pouvait encore s’améliorer.

“C’est un bon début mais nous allons devoir être meilleurs”, a déclaré le manager. “Nous avons perdu notre concentration mais lorsque nous jouons à un rythme plus lent, nous ne sommes pas aussi efficaces.

Jack Grealish d’Angleterre célèbre après avoir marqué le sixième but de son équipe lors de la Coupe du monde 2022 (Crédit image : Hector Vivas – FIFA/FIFA via Getty Images)

“Notre défense dans la première heure a contrôlé le match. Le milieu de terrain était excellent à la fois Declan et Jude et nos attaquants semblaient menaçants.

“Je suis un misérable untel, je devrais être plus excité mais je dois garder cette équipe sur la bonne voie!”

Kieran Trippier a confirmé à la BBC que toute l’équipe était “sur la même page”. Le Pays de Galles affronte les États-Unis ce soir dans le groupe B.