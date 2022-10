Nous allons déménager car un arrêt de bus est en construction devant notre maison – je n’aurai nulle part où me garer

UN COUPLE a parlé de sa dévastation de n’avoir d’autre choix que de déménager parce qu’un arrêt de bus est en cours de construction à l’extérieur de leur maison dans le Cambridgeshire dans le cadre du projet de modernisation de leur ville.

De nouvelles pistes cyclables et de bus sont ajoutées à la zone résidentielle animée du couple dans le cadre du projet de modernisation de Milton Road de 24 millions de livres sterling de Cambridge, qui limitera le stationnement côté rue.

Julian Blakeman se tient devant sa maison, d’où il dit qu’il devra déménager Crédit : BPM

Les travaux routiers et la construction ultérieure d’un arrêt de bus devant son domicile signifient que Julian Blakemen ne peut plus garer sa voiture dont il a tant besoin devant sa maison Crédit : BPM

Julian et Bethany Blakeman, qui vivent sur Milton Road, ont déclaré que la construction d’un arrêt de bus sur la route devant leur maison les obligeait à déménager.

Julian, qui est gardien dans une école locale de la région, a déclaré qu’il avait besoin d’un accès facile à sa voiture, car il peut être appelé à toute heure de la journée en cas d’urgence.

Le gardien, qui a affirmé avoir appris les plans de construction de l’arrêt de bus par un voisin, a déclaré qu’il n’était plus en mesure de garer sa voiture devant sa maison – un problème lorsqu’il est de garde la nuit.

“Ma voiture est en panne à l’école maintenant”, a-t-il déclaré à Cambridge News, “et ma plus grande peur est que si l’alarme se déclenche à je ne sais quelle heure du matin, je devrai me lever et marcher là-bas.”

L’épouse Bethany a dit qu’elle craignait que Julian doive marcher jusqu’à sa voiture dans le noir lorsqu’il est de garde.

“Ce n’est pas sûr de marcher sur Milton Road après la tombée de la nuit et encore moins au milieu de la nuit”, a-t-elle déclaré.

Le Greater Cambridge Partnership (GCP), quant à lui, a déclaré qu’il s’engageait avec les résidents locaux sur les nouveaux plans et conceptions de pistes cyclables et d’itinéraires de bus, qui coûteront environ 24 millions de livres sterling.

Cela inclut l’emplacement des nouveaux arrêts de bus.

Le GCP a confirmé qu’il lancera une consultation publique sur ses propositions concernant le stationnement des résidents, la semaine prochaine.

“Le GCP a consulté le public sur le projet de Milton Road en 2015/16 et 2018 et, suite aux commentaires des résidents et à l’engagement continu avec le Milton Road Local Liaison Forum (LLF), nous avons apporté plusieurs modifications aux conceptions, telles que l’emplacement de arrêts de bus”, a déclaré un porte-parole de GCP.

« Une fois la construction terminée, le projet de route de Milton offrira des trajets en bus et des déplacements actifs plus sûrs et plus fiables entre Cambridge et les communautés du nord pour aider à réduire la congestion et à améliorer la qualité de l’air le long d’une route très fréquentée à l’intérieur et à l’extérieur de la ville.

La mise à niveau nécessitera environ deux ans de travaux routiers.