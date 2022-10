“Nous allons bien faire” – Shaw Local

Malgré un démarrage difficile en termes de conditions météorologiques et des prix plus élevés des engrais et d’autres fournitures, les agriculteurs semblent se porter bien cette saison alors qu’une récolte tardive bat son plein.

L’un des spectacles familiers de l’automne dans les comtés de Collar a environ deux semaines de retard cette année et les agriculteurs commencent tout juste à récolter le maïs.

Des avertissements aux conducteurs concernant les grosses machines agricoles lentes sur les routes locales retentissent à mesure que le rythme s’accélère et se poursuit pendant environ les trois prochaines semaines.

Compte tenu d’un début inquiétant en raison du mauvais temps et de la hausse des coûts des fournitures comme les engrais et le carburant, 2022 fonctionne plutôt bien dans une profession où chaque année est un défi pour différentes raisons, disent les agriculteurs.

“L’Illinois a été un jardin pour la ceinture de maïs”, a déclaré DeAnne Bloomberg, directrice de la gestion des problèmes pour l’Illinois Farm Bureau. “Sauf tempête majeure d’ici novembre, nous sommes agréablement surpris.”

La sécheresse à l’ouest et l’augmentation de la demande due à la guerre russo-ukrainienne sont parmi les facteurs qui ont soutenu les prix des matières premières. L’image complète se dessine, mais il est probable que ce sera plus que suffisant pour compenser l’augmentation des coûts d’exploitation et des matériaux, selon les observateurs.

“Dans l’ensemble, les prix des produits de base sont restés assez élevés et la demande est toujours bonne”, a déclaré Jim Raftis, journaliste en marketing agricole pour le ministère de l’Agriculture de l’Illinois.

L’agriculteur Chris Gould commence à récolter du maïs le jeudi 20 octobre 2022 dans le sud-ouest du comté de Kane. Malgré un démarrage tardif des semis et des coûts plus élevés, les agriculteurs disent qu’ils s’en sortent bien cette année. (John Stark)

La récolte est un peu en retard sur le calendrier mais les fermes sont satisfaites là où elles en sont, a-t-il ajouté.

“Je ne me plains pas – nous allons bien faire”, a déclaré Chris Gould, un agriculteur basé près de Maple Park dans le comté de Kane, qui plante des milliers d’acres de maïs et de soja. “Les prix des matières premières peuvent surmonter l’augmentation des coûts.”

Le mauvais temps a retardé la plantation de près d’un mois, a déclaré Gould. Mais des conditions optimales, avec des journées chaudes et des précipitations régulières, stimulent les cultures des agriculteurs et des jardiniers amateurs.

Gould a terminé la récolte du soja et vient de commencer sa récolte de maïs. Jusqu’ici, tout va bien, dit-il.

“Une fois que nous avons planté les graines, nous avons eu une très bonne saison de croissance”, a-t-il déclaré. “Le maïs est jusqu’à présent phénoménal.”

Dans le comté de Lake, les rendements du soja devraient être moyens avec du maïs légèrement supérieur à la moyenne, selon Greg Koeppen, directeur exécutif du Lake County Farm Bureau.

“Ce qui a commencé comme une saison de plantation humide et tardive s’est transformé en l’une des meilleures saisons de croissance et de récolte que nous ayons vues depuis de nombreuses années”, a-t-il déclaré. Le temps de récolte est également idéal, a-t-il déclaré.

Chris Gould transfère le maïs du bac de sa moissonneuse-batteuse à un chariot à grains le jeudi 20 octobre 2022, dans sa ferme du sud-ouest du comté de Kane. Les bons prix des produits de base devraient compenser un début de récolte tardif et une augmentation des coûts. (John Stark)

« Les champs sont secs, le soleil brille et nous avons des nuits plus fraîches. Nous ne pouvions rien demander de mieux à cette période de l’année », a déclaré Koeppen.

Les prix des produits de base ont augmenté au cours des dernières semaines, ce qui aidera à compenser l’augmentation des coûts subie par les agriculteurs pendant la saison de plantation et de croissance, selon Koeppen.

“Juste de l’engrais, ça a été le double ou dans certains cas le triple”, a déclaré Bloomberg. “Et nous savons tous comment les prix de l’énergie sont entrés en jeu sur le résultat net.”

Gould a déclaré que les propriétaires terriens savent également que les prix sont en hausse et veulent une part de l’action.

Dans la région de Huntley, l’agriculteur et président du bureau agricole du comté de McHenry, Dan Ziller, a déclaré jeudi que le maïs était encore trop humide pour être récolté, mais hésitait à utiliser des séchoirs alimentés au gaz naturel.

“Nous voulons le laisser sur le terrain et laisser Dame Nature faire le travail”, a-t-il déclaré. Compte tenu des circonstances de cette saison, Ziller pensait que tout le monde serait satisfait des rendements.

“Ce sera un bon rendement, mais je ne pense pas que nous battrons des records ici dans le sud-est du comté de McHenry”, a-t-il déclaré. “Je pense que tout le monde ira bien, mais ce ne sera pas une année record.”

Alors que cette saison sera décente, 2023 est un point d’interrogation. L’engrais coûtera-t-il plus cher maintenant ou le prix baissera-t-il ? Les prix des cultures compenseront-ils également les hausses de l’année prochaine?

« C’est difficile de garder une trace de tout cela et de prendre de bonnes décisions », a déclaré Gould.

Pendant ce temps, le retard de la récolte ne devrait pas être un problème.

“Ce n’est catastrophique que lorsque le premier blizzard frappe et que vous avez encore du maïs sur pied”, a-t-il déclaré.

https://www.dailyherald.com/news/20221021/were-going-to-do-ok-crops-rebound-from-late-start-as-harvest-gets-into-gear