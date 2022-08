L’économie américaine va tomber en récession l’année prochaine, selon Steve Hanke, professeur d’économie appliquée à l’Université Johns Hopkins, et ce n’est pas nécessairement à cause de taux d’intérêt plus élevés.

“Nous aurons une récession parce que nous avons eu cinq mois de croissance nulle de M2, de croissance de la masse monétaire, et la Fed n’y regarde même pas”, a-t-il déclaré lundi à “Street Signs Asia” de CNBC.

Les observateurs du marché utilisent le large Mesure M2 comme indicateur de la masse monétaire totale et de l’inflation future. M2 comprend les dépôts en espèces, les chèques et les dépôts d’épargne et les titres du marché monétaire.

Ces derniers mois, la masse monétaire a stagné et cela conduira probablement à un ralentissement économique, a averti Hanke.

“Nous allons avoir une énorme récession en 2023”, a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, l’inflation va rester élevée en raison de la “croissance sans précédent” de la masse monétaire aux États-Unis, a déclaré Hanke.

Historiquement, il n’y a jamais eu “d’inflation soutenue” qui ne soit pas le résultat d’une croissance excessive de la masse monétaire, et a souligné que la masse monétaire aux États-Unis a connu une “croissance sans précédent” lorsque Covid a commencé il y a deux ans, a-t-il déclaré.

“C’est pourquoi nous avons de l’inflation maintenant, et c’est pourquoi, soit dit en passant, nous continuerons d’avoir de l’inflation jusqu’en 2023 et probablement jusqu’en 2024”, a-t-il ajouté.

En 2020, CNBC a rapporté que la croissance de la masse monétaire pourrait entraîner une forte inflation.

“En fin de compte, nous allons avoir une stagflation – nous allons avoir de l’inflation à cause de cet excès qui entre maintenant dans le système”, a-t-il ajouté.

“Le problème que nous avons, c’est que [Fed Chair Jerome Powell] ne comprend pas, même à ce stade, quelles sont et étaient les causes de l’inflation », a déclaré Hanke.

“Il continue de parler des pépins du côté de l’offre”, a-t-il dit, ajoutant qu’il “n’a pas réussi à nous dire que l’inflation est toujours causée par une croissance excessive de la masse monétaire, en allumant les presses à imprimer”.

Powell, dans son discours politique lors du symposium économique annuel de Jackson Hole vendredi, a déclaré qu’il considérait le forte inflation aux États-Unis en tant que “produit d’une forte demande et d’une offre limitée, et que les outils de la Fed fonctionnent principalement sur la demande globale.”

CNBC a contacté la Réserve fédérale pour commentaires.